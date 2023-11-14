https://crimea.ria.ru/20231114/gosduma-prinyala-zakon-ob-indeksatsii-pensiy-1132786886.html

Госдума приняла закон об индексации пенсий

Госдума приняла закон об индексации пенсий - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Госдума приняла закон об индексации пенсий

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли изменения в некоторые законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T19:17

2023-11-14T19:17

2023-11-14T19:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли изменения в некоторые законодательные акты Российской Федерации, которые регулируют вопросы начисления и выплаты пенсий. Согласно внесенным поправкам, будут увеличены пенсионные выплаты военнослужащим и неработающим пенсионерам.Следуя новым требованиям закона, военным и лицам, приравненным к ним, с 1 октября 2024 года проиндексируют выплаты на 4,5 процента. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, подобное изменение затронет 2,7 миллиона россиян.С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5 процента, что коснется 32 миллионов человек. Средний размер страховой пенсии достигнет уровня 22 605 рублей, поднявшись на 1 572 рубля, а выплаты по старости поднимутся на 1631 рубль и достигнут суммы 23 449 рублей, проинформировал Володин.Как сообщил спикер нижней палаты парламента, необходимые для повышения пенсий средства уже заложены в проекте федерального бюджета. При этом дополнительные расходы, необхоимы для реализации этой инициативы, составят около 234 миллиардов рублей.С 1 октября 2023 года в России традиционно проиндексировали пенсии военным пенсионерам, в результате чего выплаты увеличились на 4%.Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что с 2024 по 2026 год более 2,5 трлн рублей планируется выделить на выплату пособий по рождению и воспитанию детей, на увеличение МРОТ, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаКуда направят бюджетные деньги в 2024 году - МишустинВыплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядок

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, пенсия, соцзащита, россия, деньги, пенсионный фонд рф, вячеслав володин