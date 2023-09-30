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Выплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядок - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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Выплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядок
Выплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядок - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Выплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядок
В России утвердили ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ). Об этом информирует... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T19:12
2023-09-30T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В России утвердили ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ). Об этом информирует пресс-служба министерства труда и социальной защиты страны.Данное постановление появилось на сайте нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу через неделю с момента официальной публикации.Как разъяснили в ведомстве, раньше ветерану боевых действий выплачивали ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) с вычетом стоимости набора НСУ. В случае, если человек хотел отказаться от их получения в натуральной форме, ему необходимо было писать заявление в Социальный фонд. При этом размер ежемесячного пособия с 1 января следующего года корректировался с учетом того, сохранил ветеран часть услуг или же отказался от них в полном объеме.В пресс-службе также напомнили, что в перечень соцуслуг включает входят лекарственные препараты, предоставление путевки в санаторий, бесплатный проезд в пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны.Ранее сообщалось, что с этого года военнослужащие по контракту могут оформить военную ипотеку уже после первого года службы.Почитать о том, на какую помощь и защиту могут рассчитывать военнослужащие и добровольцы, которые отправились в зону СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и теперь относятся к категории ветеранов боевых действий, можно в материале РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Родные погибших бойцов СВО смогут получать удостоверения единого образцаГод за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службыУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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минтруд рф, новости, соцзащита, ветераны сво, общество
Выплаты ветеранам боевых действий: Минтруд разъяснил новый порядок

Минтруд: ветеранам боевых действий будут назначены выплаты без удержания набора соцуслуг

19:12 30.09.2023
 
© РИА НовостиВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В России утвердили ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ). Об этом информирует пресс-служба министерства труда и социальной защиты страны.
Данное постановление появилось на сайте нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу через неделю с момента официальной публикации.

"Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ (набора социальных услуг – ред.)", сказано в тексте.

Как разъяснили в ведомстве, раньше ветерану боевых действий выплачивали ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) с вычетом стоимости набора НСУ. В случае, если человек хотел отказаться от их получения в натуральной форме, ему необходимо было писать заявление в Социальный фонд. При этом размер ежемесячного пособия с 1 января следующего года корректировался с учетом того, сохранил ветеран часть услуг или же отказался от них в полном объеме.
В пресс-службе также напомнили, что в перечень соцуслуг включает входят лекарственные препараты, предоставление путевки в санаторий, бесплатный проезд в пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны.
Ранее сообщалось, что с этого года военнослужащие по контракту могут оформить военную ипотеку уже после первого года службы.
Почитать о том, на какую помощь и защиту могут рассчитывать военнослужащие и добровольцы, которые отправились в зону СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и теперь относятся к категории ветеранов боевых действий, можно в материале РИА Новости Крым.
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