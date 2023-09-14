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Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы
Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы
С этого года военнослужащие по контракту могут оформить военную ипотеку уже после первого года службы. Об этом журналистам рассказал заместитель командира... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T13:22
2023-09-14T13:38
новости
ипотека
росвоенипотека
игорь емельянов
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. С этого года военнослужащие по контракту могут оформить военную ипотеку уже после первого года службы. Об этом журналистам рассказал заместитель командира войсковой части Росгвардии по военно-политической работе Игорь Емельянов.Ранее таким правом контрактники могли воспользоваться только после трех лет службы. Со всеми условиями оформления военной ипотеки можно ознакомиться на сайте ФГКУ "Росвоенипотека". Согласно их данным, на 31 декабря 2022 года накопления для жилищного обеспечения военных составили 641 597 225,8 тыс. руб. Из них почти 75 млрд были накоплены в течение 2022 года.Военнослужащие Росгвардии, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, обеспечиваются материальным и денежным обеспечением наравне с войсками Минобороны РФ.По словам заместителя командира части по военно-политической работе, количество желающих служить по контракту за последние месяцы существенно возросло. При этом решающим фактором для добровольцев при поступлении на воинскую службу чаще всего являются не материальные соображения, а желание защищать Родину.На данный момент происходит набор добровольцев в особый казачий батальон Росгвардии "Таврида", который будет нести службу на линии боевого соприкосновения и в новых регионах РФ.О том, что всем участникам СВО, включая служащих Национальной гвардии РФ, должны быть обеспечены равные права и социальные льготы, недавно заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые участвуют в спецоперации на Украине.Глава государства также подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и военнослужащих по контракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростилиКогда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
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новости, ипотека, росвоенипотека, игорь емельянов, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), министерство обороны рф, новости сво
Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы

Контрактники могут взять военную ипотеку после года службы – как это сделать

13:22 14.09.2023 (обновлено: 13:38 14.09.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. С этого года военнослужащие по контракту могут оформить военную ипотеку уже после первого года службы. Об этом журналистам рассказал заместитель командира войсковой части Росгвардии по военно-политической работе Игорь Емельянов.

"С этого года у нас действует очень значительная такая льгота, что военнослужащий по контракту после первого года службы может стать участником накопительной ипотечной системы. То есть может воспользоваться правом приобрести жилье", – рассказал Емельянов.

Ранее таким правом контрактники могли воспользоваться только после трех лет службы. Со всеми условиями оформления военной ипотеки можно ознакомиться на сайте ФГКУ "Росвоенипотека". Согласно их данным, на 31 декабря 2022 года накопления для жилищного обеспечения военных составили 641 597 225,8 тыс. руб. Из них почти 75 млрд были накоплены в течение 2022 года.
Военнослужащие Росгвардии, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, обеспечиваются материальным и денежным обеспечением наравне с войсками Минобороны РФ.

"В настоящее время значительно поднято денежное довольствие военнослужащим, особенно тем, которые располагаются на новых территориях РФ, – продолжил Игорь Емельянов. – Военнослужащие получают от двухсот тысяч денежного довольствия, плюс разовую выплату в размере 195 тысяч рублей. Также на служащих Росгвардии распространяются все льготы, положенные участникам СВО".

По словам заместителя командира части по военно-политической работе, количество желающих служить по контракту за последние месяцы существенно возросло. При этом решающим фактором для добровольцев при поступлении на воинскую службу чаще всего являются не материальные соображения, а желание защищать Родину.

"Поверьте, за материальным обеспечением туда точно не рвутся, – сказал в интервью РИА Новости Крым военнослужащий Виктор, недавно заключивший контракт. – Я сам стал добровольцем из чувства любви к Родине, из-за той общественно-политической обстановки, которая складывается вокруг Российской Федерации".

На данный момент происходит набор добровольцев в особый казачий батальон Росгвардии "Таврида", который будет нести службу на линии боевого соприкосновения и в новых регионах РФ.
О том, что всем участникам СВО, включая служащих Национальной гвардии РФ, должны быть обеспечены равные права и социальные льготы, недавно заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые участвуют в спецоперации на Украине.
Глава государства также подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и военнослужащих по контракту.
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НовостиИпотекаРосвоенипотекаИгорь ЕмельяновРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Министерство обороны РФНовости СВО
 
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