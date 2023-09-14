https://crimea.ria.ru/20230914/god-za-tri-voennuyu-ipoteku-teper-mozhno-oformit-posle-goda-sluzhby-1131401553.html

Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы

Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Год за три: военную ипотеку теперь можно оформить после года службы

С этого года военнослужащие по контракту могут оформить военную ипотеку уже после первого года службы. Об этом журналистам рассказал заместитель командира... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T13:22

2023-09-14T13:22

2023-09-14T13:38

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ипотека

росвоенипотека

игорь емельянов

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. С этого года военнослужащие по контракту могут оформить военную ипотеку уже после первого года службы. Об этом журналистам рассказал заместитель командира войсковой части Росгвардии по военно-политической работе Игорь Емельянов.Ранее таким правом контрактники могли воспользоваться только после трех лет службы. Со всеми условиями оформления военной ипотеки можно ознакомиться на сайте ФГКУ "Росвоенипотека". Согласно их данным, на 31 декабря 2022 года накопления для жилищного обеспечения военных составили 641 597 225,8 тыс. руб. Из них почти 75 млрд были накоплены в течение 2022 года.Военнослужащие Росгвардии, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, обеспечиваются материальным и денежным обеспечением наравне с войсками Минобороны РФ.По словам заместителя командира части по военно-политической работе, количество желающих служить по контракту за последние месяцы существенно возросло. При этом решающим фактором для добровольцев при поступлении на воинскую службу чаще всего являются не материальные соображения, а желание защищать Родину.На данный момент происходит набор добровольцев в особый казачий батальон Росгвардии "Таврида", который будет нести службу на линии боевого соприкосновения и в новых регионах РФ.О том, что всем участникам СВО, включая служащих Национальной гвардии РФ, должны быть обеспечены равные права и социальные льготы, недавно заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые участвуют в спецоперации на Украине.Глава государства также подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, участвующие в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и военнослужащих по контракту.Читайте также на РИА Новости Крым:Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростилиКогда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсийУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ипотека, росвоенипотека, игорь емельянов, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), министерство обороны рф, новости сво