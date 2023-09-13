https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-formiruyut-osobyy-batalon-rosgvardii--kazachiy-1131389469.html

В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий

В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий - РИА Новости Крым, 13.09.2023

В Крыму формируют особый батальон Росгвардии – казачий

Виктору 25 лет, совсем недавно он отслужил срочную, но в каких войсках – не признается. Сегодня он на полигоне, в солдатской экипировке, с полным боекомплектом, РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T19:48

2023-09-13T19:48

2023-09-13T19:58

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

крым

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вооруженные силы россии

новости крыма

казачий батальон "таврида"

антон сироткин

общество

видео

игорь емельянов

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Виктору 25 лет, совсем недавно он отслужил срочную, но в каких войсках – не признается. Сегодня он на полигоне, в солдатской экипировке, с полным боекомплектом, лицо закрыто балаклавой. На ближайшие месяцы он – человек без фамилии, и совсем скоро будет отзываться лишь на позывной.Витя – доброволец. Он зачислен в ряды особого казачьего батальона Росгвардии под названием "Таврида", который вскоре отправится в зону спецоперации.- Как тебя мама отпустила?- … В любом случае, это было мое решение, - отвечает после некоторой паузы. Мама сначала была против, конечно. Но кому-то же надо служить. С тяжестью в душе, но согласилась и отпустила.Вот уже неделю Виктор обучается основам ведения боя, отрабатывает тактические нормативы и совершенствует свои навыки в практической стрельбе. Совсем скоро батальон "Таврида" отправится выполнять задачи в зоне СВО.И снова в бой, покой им только снитсяЧерноморское казачье войско принимает участие в специальной военной операции с самого начала. Первый казачий батальон был сформирован за 4 дня до официального объявления СВО, 20 февраля 2022 года, в составе первого армейского корпуса Донецкой Народной Республики. И уже 28 февраля он приступил к выполнению боевых задач, рассказывает атаман Черноморского казачьего войска, казачий полковник Антон Сироткин."В марте в составе одной из ЧВК был сформирован штурмовой казачий батальон "Таврида", из числа казаков нашего войска. И на протяжении полугода он выполнял боевые задачи в Запорожской области. По завершении контракта мы вышли в пункт постоянной дислокации, и сейчас на совете атаманов войска было принято решение о том, что мы хотим действовать не временным образом, а на постоянной основе. Поэтому и было принято решение о формировании казачьего батальона "Таврида" уже в составе Росгвардии", - сказал он.Около 70 процентов бойцов нового подразделения – это люди, имеющие боевой опыт на Украине. Многие воевали в Сирии, Африке, других горячих точках. Пока на полигоне проходит процесс боевого слаживания, они будут передавать свой практический опыт новичкам-добровольцам и одновременно сами постигать специфику службы именно в Росгвардии."Дело нехитрое, научимся", - говорит атаман Сироткин.Заключив контракт, казаки станут кадровыми "гвардейцами", с таким же материальным и денежным обеспечением, как у всех остальных.Казачья заповедь: положи живот свой за други свояОт других воинских формирований казаки отличаются только тем, что имеют свою символику и верны казачьим обычаям, которые свято соблюдаются даже на передовой. Например, у них есть свои звания: казачий генерал, казачий полковник, есаул (соответствует майору), подъесаул (капитан), хорунжий (лейтенант). Вот только маршала нет, говорят. Но зато есть атаман – выборная должность. За атамана голосуют сами казаки, которые, как правило, живут в одном селе/городе/хуторе/станице и воевать идут тоже вместе."Самое главное – это железобетонная дисциплина, - продолжает Сироткин. – Когда атамана выбирают, он говорит такие слова: "Я ваш отец, вы мои дети". И с этого момента относиться по-другому к своим казакам нет никакой возможности. Атаман – он и в гражданской жизни атаман, и на фронте он не просто командир, а отец родной. Что он сказал – то и свято. Но и атаман, как отец родной, бережет каждого своего бойца".В казачьем подразделении обязательно служит полковой капеллан – причем служит и как боевая единица, и Богу в церкви. Это очень важно для казаков, потому что они все верующие люди, говорит атаман. В войске соблюдаются все православные посты, и даже на передовой в постный день скоромного не едят. А еще у казаков есть свои казачьи заповеди, которые очень перекликаются с библейскими."Бог, он в душе. Я там ни одного не встретил не верующего, - убеждает нас опытный казак с позывным "Тайган". - У меня боец был такой – Мишка Ежик, он сам уральский татарин. "Отче наш" знает и все молитвы наши православные. Он говорит, у меня своя вера, солдатская, я и мусульманские молитвы знаю, и православные".Казаки более дружные, уверен "Тайган". Потому что многие идут на фронт из одних обществ, из одних станиц, сел, хуторов. Знают друг друга с деда-прадеда, как облупленных. Иногда из одной семьи служат несколько человек - братья, отцы и сыновья. "Живут вместе и воюют вместе, это уже как родственные связи получаются", - размышляет наш собеседник.На передовой "Тайган" с начала СВО. До Украины боевого опыта он не имел, жил в селе, воспитывал троих детей. Но с началом спецоперации ушел на фронт добровольцем. А после окончания контракта "на гражданку" ушел уже с капитанской должности командира разведгруппы. По казачьим понятиям он – подъесаул.- Чего бы вы пожелали новичкам?- Выжить, что еще можно пожелать. Вернуться живыми.Что такое "боевое слаживание""На данный момент здесь происходит боевое слаживание служащих Росгвардии и вновь формируемого батальона казаков "Таврида", - рассказывает журналистам заместитель командира части по военно-политической работе Игорь Емельянов. - Отрабатываются такие нормативы как изготовка к бою, сборка-разборка оружия, снаряжение магазина, тактические действия и практическая стрельба".Боевое слаживание – это в первую очередь опыт взаимодействия друг с другом: командир налаживает отношения с будущими подчиненными, а подчиненные учатся взаимодействовать друг с другом. И вместе они тренируются выполнять именно те боевые задачи, с которыми им придется столкнуться на службе: будь то артиллерия, штурмовики или пехотно-автомобильный взвод, например."Тренируют бойцы Росгвардии, которые принимали участие в специальной операции. А также привлекаем казаков, у которых тоже есть опыт боев на Украине и в других горячих точках. К нам приходит разный контингент, и с боевым опытом люди, и просто гражданские, которые изъявили желание защищать Родину. Различные категории и по возрасту, и по опыту, все по-разному", - уточняет Игорь Емельянов.Казаки – парни добросовестные, говорит замполит. И все – патриоты своей Родины. Скоро они вернутся на передовую: росгвардейцы сейчас контролируют некоторые участки линии боевого соприкосновения. "Нам даже танки сейчас официально дали", - радуются "гвардейцы". А раньше они на трофейных БТРах ездили: американские "Брэдли", говорят, очень даже неплохи. Особенно на службе в Нацгвардии России.Но еще в новых регионах Росгвардии приходится обеспечивать общественную безопасность, в том числе бороться с диверсантами и террористами. Вот этому и надо обучить казаков, которые воевать уже давно умеют.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"Снайпер – глаза фронта: боевой стрелок рассказал о своей роли на войне

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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