https://crimea.ria.ru/20230731/kak-veterany-spetsoperatsii-treniruyut-voinov-iz-naroda-v-krymu-1130420687.html

Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму

Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму

У инструктора закрыто лицо, по глазам видно – парень молодой, но уже опытный. Голос звучит уверенно, как обходить растяжки – показывает явно со знанием дела. РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T07:37

2023-07-31T07:37

2023-07-31T07:42

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У инструктора закрыто лицо, по глазам видно – парень молодой, но уже опытный. Голос звучит уверенно, как обходить растяжки – показывает явно со знанием дела.– Не спеши ни в коем случае. И смотри на лицо ему, товарищ твой увидел или нет, – это он говорит человеку, идущему впереди группы.В руках у этого первого – тонкая нить с подвешенным патроном: импровизированный уровень, который можно сделать в боевых условиях. Он нужен для того, чтобы находить растяжки. Его держат перед собой, обследуя поверхность земли, прежде чем сделать шаг: если нить отклонилась – ищи растяжку.– Если она отклоняется, значит, патрон за что-то зацепился, и в этом месте можно увидеть растяжку. То есть массы патрона недостаточно, чтобы ее сорвать, но хватит для того, чтобы увидеть, как пошло отклонение от вертикали, - объясняет нам, гражданским людям, капитан 3-го ранга, начальник отдела военно-патриотического воспитания Всероссийского союза ветеранов СВО в Республике Крым Сергей Пшеничных.Задача остальных членов группы, говорит он, - прикрывать того, кто идет впереди."Любая задача выполняется в составе группы. И при этом первый – это командир подразделения, он выполняет задачу по поиску растяжек. А сзади идущие выполняют задачу прикрытия. Потому что человек, который сосредоточен на основной задаче, не может следить за всем, что происходит. Те, кто идут сзади, выполняют задачу по прикрытию и по продвижению дальше в составе группы", - объясняет он.– Идете след в след за впереди идущим, не отклоняетесь от его маршрута ни вправо, ни влево. Сделаете шаг не туда – и все, минус отряд, - тем временем объясняет строгим голосом молоденький и наверняка симпатичный под балаклавой инструктор.Ученики – солидные дяденьки, которым по меньшей мере за сорок. У каждого из них за плечами большой житейский опыт, но в военной науке они новички, в отличие от своего учителя. И потому слушают его внимательно, старательно повторяя движения. Каждый из них понимает, зачем это нужно в такое непростое время.Кто такой "Воин народа"Все эти солидные, опытные, серьезные люди – добровольцы, служащие крымской территориальной обороны. Здесь, на полигоне, они учатся у профессиональных военных не только стрелять, но и оказывать первую медицинскую помощь, проходить минные поля, применять средства химической защиты. Проходят физическую подготовку и получают теоретические знания.Проект "Воин народа", который предполагает обучение таких добровольных подразделений, разработали в Союзе ветеранов СВО."Новый проект "Воин народа" включает в себя три программы, это подготовка территориальной обороны, это возрождение начальной военной подготовки в школах и также третья программа – это реабилитационный центр – реабилитация участников СВО после ранений, после выхода из СВО. Оказание им психологической, юридической и социальной помощи", - рассказывает Александр Комбаров, председатель Союза ветеранов СВО по республике Крым, майор, командир отдельного батальона.Проект реализуется уже во многих регионах России. Причем это не только в связи с ситуацией, объясняет нам Александр Геннадьевич. Эти знания пригодятся и в мирной жизни, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация или техногенная катастрофа. Уметь оказать помощь себе и товарищу, обладать необходимыми навыками и физической подготовкой – это всегда полезно."У нас на данном полигоне развернуто 12 учебных мест, как для теоретической подготовки, так и для практической, - показывает Александр Комбаров. - Это тактическая медицина, инженерная подготовка, РХБЗ подготовка. Ну и ряд нормативов, которые отрабатываются в практике, и все это в конце завершается практической стрельбой".РХБЗ – это радиохимическая биологическая защита. На этих занятиях учат быстро, укладываясь в заданное время, надевать специальные костюмы и противогазы. Ну и, конечно, какие меры следует предпринять в случае химического отравления."На химических заводах происходят аварии, чтобы каждый человек мог иметь представление, как надевается ОВЗК – общевойсковой защитный комплект", - уточняет наш собеседник.Как правильно наложить жгутНедалеко от нас идет занятие по правилам оказания первой помощи, как себе, так и товарищу. Учащиеся работают в парах.- Правая нога! – командует инструктор.Один из пары быстро ложится, второй накладывает ему жгут на правую ногу. Сориентироваться нужно быстро, секунда промедления – и человек истек кровью."Нужно быстро оценить сложность ранения, правильно наложить жгут и указать время, - объясняет нам капитан 3-го ранга Сергей Пшеничных. - Когда боец эвакуируется с поля боя, медики должны правильно понимать время наложения жгута, чтоб человек не потерял конечность. Когда боец попадает в медпункт, там уже смотрят, в зависимости от того, зима или лето, летом раньше надо жгут отпускать, чтобы давать приток крови".Пока это только учеба, так что некоторые подставляют нужную руку или ногу с ухмылкой. Справедливости ради, лежать в мокрой траве условно раненым не так уж и приятно – недавно закончился ливень, на полигоне грязь. Но выбирать не приходится. А мы по звуку слышим, что другие группы в это время упражняются в стрельбе."Занятие ведется из стрелкового оружия – это АК-74 М, пулемет ПК, гранатомет РПГ 7В и автоматический станковый гранатомет. Дальность стрельбы – это все согласно курсу боевых стрельб, от 300 метров до 500", - рассказывает майор Александр Комбаров.Стреляют лежа, по едва заметным вдалеке мишеням. На соседней площадке упражняются в сборке-разборке автомата. Каждый, кто взял в руки оружие, должен иметь представление о том, как оно устроено, как заправить ленту магазина, как держать автомат в боевом состоянии. Пока мы стараемся в это вникнуть – начинается дождь.– Под навес! – слышны команды инструкторов. Мы бежим туда же, но по дороге успеваем хорошенько промокнуть. Яркий женский зонтик на полигоне вызывает смех: его тут же заламывает ветром в обратную сторону.– Идите сюда, в середину, тут теплее, - человек в камуфляже смотрит сочувственно.Все стоят плотно, плечо к плечу, но по центру – маленькая "полянка", на которой в пирамидку сложили автоматы.- Чего оружию зря мокнуть, - объясняют мне. Мол, воевать приходится в любую погоду, но если есть возможность поберечь автомат – лучше так и сделать.- Как вам тут? Учителя строгие? – пытаюсь, пользуясь случаем, завязать разговор.- Ну не без того, - отвечают нехотя. Не приставай, мол, дай покурить спокойно, пока есть возможность. Дымят почти все.А ливень уже стоит стеной. Сильным ветром потоки воды задувает под навес, всем холодно и небо закрыто тяжелыми тучами. Темно и мрачно так, как будто мы не в Крыму и сейчас совсем не лето.Но скоро этот дождь закончится, и среди серых туч рано или поздно покажется кусочек безмятежно голубого мирного неба.И выглянет солнце, и все будет хорошо.Читайте также на РИА Новости Крым:Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в КрымуВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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