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Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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https://crimea.ria.ru/20230731/kak-veterany-spetsoperatsii-treniruyut-voinov-iz-naroda-v-krymu-1130420687.html
Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму
Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму
У инструктора закрыто лицо, по глазам видно – парень молодой, но уже опытный. Голос звучит уверенно, как обходить растяжки – показывает явно со знанием дела. РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T07:37
2023-07-31T07:42
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У инструктора закрыто лицо, по глазам видно – парень молодой, но уже опытный. Голос звучит уверенно, как обходить растяжки – показывает явно со знанием дела.– Не спеши ни в коем случае. И смотри на лицо ему, товарищ твой увидел или нет, – это он говорит человеку, идущему впереди группы.В руках у этого первого – тонкая нить с подвешенным патроном: импровизированный уровень, который можно сделать в боевых условиях. Он нужен для того, чтобы находить растяжки. Его держат перед собой, обследуя поверхность земли, прежде чем сделать шаг: если нить отклонилась – ищи растяжку.– Если она отклоняется, значит, патрон за что-то зацепился, и в этом месте можно увидеть растяжку. То есть массы патрона недостаточно, чтобы ее сорвать, но хватит для того, чтобы увидеть, как пошло отклонение от вертикали, - объясняет нам, гражданским людям, капитан 3-го ранга, начальник отдела военно-патриотического воспитания Всероссийского союза ветеранов СВО в Республике Крым Сергей Пшеничных.Задача остальных членов группы, говорит он, - прикрывать того, кто идет впереди."Любая задача выполняется в составе группы. И при этом первый – это командир подразделения, он выполняет задачу по поиску растяжек. А сзади идущие выполняют задачу прикрытия. Потому что человек, который сосредоточен на основной задаче, не может следить за всем, что происходит. Те, кто идут сзади, выполняют задачу по прикрытию и по продвижению дальше в составе группы", - объясняет он.– Идете след в след за впереди идущим, не отклоняетесь от его маршрута ни вправо, ни влево. Сделаете шаг не туда – и все, минус отряд, - тем временем объясняет строгим голосом молоденький и наверняка симпатичный под балаклавой инструктор.Ученики – солидные дяденьки, которым по меньшей мере за сорок. У каждого из них за плечами большой житейский опыт, но в военной науке они новички, в отличие от своего учителя. И потому слушают его внимательно, старательно повторяя движения. Каждый из них понимает, зачем это нужно в такое непростое время.Кто такой "Воин народа"Все эти солидные, опытные, серьезные люди – добровольцы, служащие крымской территориальной обороны. Здесь, на полигоне, они учатся у профессиональных военных не только стрелять, но и оказывать первую медицинскую помощь, проходить минные поля, применять средства химической защиты. Проходят физическую подготовку и получают теоретические знания.Проект "Воин народа", который предполагает обучение таких добровольных подразделений, разработали в Союзе ветеранов СВО."Новый проект "Воин народа" включает в себя три программы, это подготовка территориальной обороны, это возрождение начальной военной подготовки в школах и также третья программа – это реабилитационный центр – реабилитация участников СВО после ранений, после выхода из СВО. Оказание им психологической, юридической и социальной помощи", - рассказывает Александр Комбаров, председатель Союза ветеранов СВО по республике Крым, майор, командир отдельного батальона.Проект реализуется уже во многих регионах России. Причем это не только в связи с ситуацией, объясняет нам Александр Геннадьевич. Эти знания пригодятся и в мирной жизни, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация или техногенная катастрофа. Уметь оказать помощь себе и товарищу, обладать необходимыми навыками и физической подготовкой – это всегда полезно."У нас на данном полигоне развернуто 12 учебных мест, как для теоретической подготовки, так и для практической, - показывает Александр Комбаров. - Это тактическая медицина, инженерная подготовка, РХБЗ подготовка. Ну и ряд нормативов, которые отрабатываются в практике, и все это в конце завершается практической стрельбой".РХБЗ – это радиохимическая биологическая защита. На этих занятиях учат быстро, укладываясь в заданное время, надевать специальные костюмы и противогазы. Ну и, конечно, какие меры следует предпринять в случае химического отравления."На химических заводах происходят аварии, чтобы каждый человек мог иметь представление, как надевается ОВЗК – общевойсковой защитный комплект", - уточняет наш собеседник.Как правильно наложить жгутНедалеко от нас идет занятие по правилам оказания первой помощи, как себе, так и товарищу. Учащиеся работают в парах.- Правая нога! – командует инструктор.Один из пары быстро ложится, второй накладывает ему жгут на правую ногу. Сориентироваться нужно быстро, секунда промедления – и человек истек кровью."Нужно быстро оценить сложность ранения, правильно наложить жгут и указать время, - объясняет нам капитан 3-го ранга Сергей Пшеничных. - Когда боец эвакуируется с поля боя, медики должны правильно понимать время наложения жгута, чтоб человек не потерял конечность. Когда боец попадает в медпункт, там уже смотрят, в зависимости от того, зима или лето, летом раньше надо жгут отпускать, чтобы давать приток крови".Пока это только учеба, так что некоторые подставляют нужную руку или ногу с ухмылкой. Справедливости ради, лежать в мокрой траве условно раненым не так уж и приятно – недавно закончился ливень, на полигоне грязь. Но выбирать не приходится. А мы по звуку слышим, что другие группы в это время упражняются в стрельбе."Занятие ведется из стрелкового оружия – это АК-74 М, пулемет ПК, гранатомет РПГ 7В и автоматический станковый гранатомет. Дальность стрельбы – это все согласно курсу боевых стрельб, от 300 метров до 500", - рассказывает майор Александр Комбаров.Стреляют лежа, по едва заметным вдалеке мишеням. На соседней площадке упражняются в сборке-разборке автомата. Каждый, кто взял в руки оружие, должен иметь представление о том, как оно устроено, как заправить ленту магазина, как держать автомат в боевом состоянии. Пока мы стараемся в это вникнуть – начинается дождь.– Под навес! – слышны команды инструкторов. Мы бежим туда же, но по дороге успеваем хорошенько промокнуть. Яркий женский зонтик на полигоне вызывает смех: его тут же заламывает ветром в обратную сторону.– Идите сюда, в середину, тут теплее, - человек в камуфляже смотрит сочувственно.Все стоят плотно, плечо к плечу, но по центру – маленькая "полянка", на которой в пирамидку сложили автоматы.- Чего оружию зря мокнуть, - объясняют мне. Мол, воевать приходится в любую погоду, но если есть возможность поберечь автомат – лучше так и сделать.- Как вам тут? Учителя строгие? – пытаюсь, пользуясь случаем, завязать разговор.- Ну не без того, - отвечают нехотя. Не приставай, мол, дай покурить спокойно, пока есть возможность. Дымят почти все.А ливень уже стоит стеной. Сильным ветром потоки воды задувает под навес, всем холодно и небо закрыто тяжелыми тучами. Темно и мрачно так, как будто мы не в Крыму и сейчас совсем не лето.Но скоро этот дождь закончится, и среди серых туч рано или поздно покажется кусочек безмятежно голубого мирного неба.И выглянет солнце, и все будет хорошо.Читайте также на РИА Новости Крым:Война и быт: участники СВО рассказали о жизни "за ленточкой"Аксенов рассказал о реабилитации бойцов СВО в КрымуВ Крыму разработают программы комплексного оздоровления участников СВО
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Ирина Камышева
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крым, сво, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, учения, общество, авторы, фото, видео
Как ветераны спецоперации тренируют воинов из народа в Крыму

Обходить растяжки и оказывать первую помощь: ветераны СВО передают свой опыт воинам народа

07:37 31.07.2023 (обновлено: 07:42 31.07.2023)
 
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
У инструктора закрыто лицо, по глазам видно – парень молодой, но уже опытный. Голос звучит уверенно, как обходить растяжки – показывает явно со знанием дела.
– Не спеши ни в коем случае. И смотри на лицо ему, товарищ твой увидел или нет, – это он говорит человеку, идущему впереди группы.
В руках у этого первого – тонкая нить с подвешенным патроном: импровизированный уровень, который можно сделать в боевых условиях. Он нужен для того, чтобы находить растяжки. Его держат перед собой, обследуя поверхность земли, прежде чем сделать шаг: если нить отклонилась – ищи растяжку.
– Если она отклоняется, значит, патрон за что-то зацепился, и в этом месте можно увидеть растяжку. То есть массы патрона недостаточно, чтобы ее сорвать, но хватит для того, чтобы увидеть, как пошло отклонение от вертикали, - объясняет нам, гражданским людям, капитан 3-го ранга, начальник отдела военно-патриотического воспитания Всероссийского союза ветеранов СВО в Республике Крым Сергей Пшеничных.
Задача остальных членов группы, говорит он, - прикрывать того, кто идет впереди.
"Любая задача выполняется в составе группы. И при этом первый – это командир подразделения, он выполняет задачу по поиску растяжек. А сзади идущие выполняют задачу прикрытия. Потому что человек, который сосредоточен на основной задаче, не может следить за всем, что происходит. Те, кто идут сзади, выполняют задачу по прикрытию и по продвижению дальше в составе группы", - объясняет он.
– Идете след в след за впереди идущим, не отклоняетесь от его маршрута ни вправо, ни влево. Сделаете шаг не туда – и все, минус отряд, - тем временем объясняет строгим голосом молоденький и наверняка симпатичный под балаклавой инструктор.
ветераны СВО учат "Воинов народа"
ветераны СВО учат Воинов народа
ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ученики – солидные дяденьки, которым по меньшей мере за сорок. У каждого из них за плечами большой житейский опыт, но в военной науке они новички, в отличие от своего учителя. И потому слушают его внимательно, старательно повторяя движения. Каждый из них понимает, зачем это нужно в такое непростое время.

Кто такой "Воин народа"

Все эти солидные, опытные, серьезные люди – добровольцы, служащие крымской территориальной обороны. Здесь, на полигоне, они учатся у профессиональных военных не только стрелять, но и оказывать первую медицинскую помощь, проходить минные поля, применять средства химической защиты. Проходят физическую подготовку и получают теоретические знания.
Проект "Воин народа", который предполагает обучение таких добровольных подразделений, разработали в Союзе ветеранов СВО.
"Новый проект "Воин народа" включает в себя три программы, это подготовка территориальной обороны, это возрождение начальной военной подготовки в школах и также третья программа – это реабилитационный центр – реабилитация участников СВО после ранений, после выхода из СВО. Оказание им психологической, юридической и социальной помощи", - рассказывает Александр Комбаров, председатель Союза ветеранов СВО по республике Крым, майор, командир отдельного батальона.
Проект реализуется уже во многих регионах России. Причем это не только в связи с ситуацией, объясняет нам Александр Геннадьевич. Эти знания пригодятся и в мирной жизни, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация или техногенная катастрофа. Уметь оказать помощь себе и товарищу, обладать необходимыми навыками и физической подготовкой – это всегда полезно.
"У нас на данном полигоне развернуто 12 учебных мест, как для теоретической подготовки, так и для практической, - показывает Александр Комбаров. - Это тактическая медицина, инженерная подготовка, РХБЗ подготовка. Ну и ряд нормативов, которые отрабатываются в практике, и все это в конце завершается практической стрельбой".
РХБЗ – это радиохимическая биологическая защита. На этих занятиях учат быстро, укладываясь в заданное время, надевать специальные костюмы и противогазы. Ну и, конечно, какие меры следует предпринять в случае химического отравления.
"На химических заводах происходят аварии, чтобы каждый человек мог иметь представление, как надевается ОВЗК – общевойсковой защитный комплект", - уточняет наш собеседник.
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
Ветераны СВО учат "Воинов народа"

Как правильно наложить жгут

Недалеко от нас идет занятие по правилам оказания первой помощи, как себе, так и товарищу. Учащиеся работают в парах.
- Правая нога! – командует инструктор.
Один из пары быстро ложится, второй накладывает ему жгут на правую ногу. Сориентироваться нужно быстро, секунда промедления – и человек истек кровью.
ветераны СВО учат "Воинов народа"
ветераны СВО учат Воинов народа
ветераны СВО учат "Воинов народа"
"Нужно быстро оценить сложность ранения, правильно наложить жгут и указать время, - объясняет нам капитан 3-го ранга Сергей Пшеничных. - Когда боец эвакуируется с поля боя, медики должны правильно понимать время наложения жгута, чтоб человек не потерял конечность. Когда боец попадает в медпункт, там уже смотрят, в зависимости от того, зима или лето, летом раньше надо жгут отпускать, чтобы давать приток крови".
Пока это только учеба, так что некоторые подставляют нужную руку или ногу с ухмылкой. Справедливости ради, лежать в мокрой траве условно раненым не так уж и приятно – недавно закончился ливень, на полигоне грязь. Но выбирать не приходится. А мы по звуку слышим, что другие группы в это время упражняются в стрельбе.
"Занятие ведется из стрелкового оружия – это АК-74 М, пулемет ПК, гранатомет РПГ 7В и автоматический станковый гранатомет. Дальность стрельбы – это все согласно курсу боевых стрельб, от 300 метров до 500", - рассказывает майор Александр Комбаров.
Стреляют лежа, по едва заметным вдалеке мишеням. На соседней площадке упражняются в сборке-разборке автомата. Каждый, кто взял в руки оружие, должен иметь представление о том, как оно устроено, как заправить ленту магазина, как держать автомат в боевом состоянии. Пока мы стараемся в это вникнуть – начинается дождь.
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
1 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
2 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
ветераны СВО учат "Воинов народа"
ветераны СВО учат Воинов народа
3 из 6
ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
4 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
5 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
6 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
2 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
ветераны СВО учат "Воинов народа"
4 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
6 из 6
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
– Под навес! – слышны команды инструкторов. Мы бежим туда же, но по дороге успеваем хорошенько промокнуть. Яркий женский зонтик на полигоне вызывает смех: его тут же заламывает ветром в обратную сторону.
– Идите сюда, в середину, тут теплее, - человек в камуфляже смотрит сочувственно.
Все стоят плотно, плечо к плечу, но по центру – маленькая "полянка", на которой в пирамидку сложили автоматы.
- Чего оружию зря мокнуть, - объясняют мне. Мол, воевать приходится в любую погоду, но если есть возможность поберечь автомат – лучше так и сделать.
- Как вам тут? Учителя строгие? – пытаюсь, пользуясь случаем, завязать разговор.
- Ну не без того, - отвечают нехотя. Не приставай, мол, дай покурить спокойно, пока есть возможность. Дымят почти все.
А ливень уже стоит стеной. Сильным ветром потоки воды задувает под навес, всем холодно и небо закрыто тяжелыми тучами. Темно и мрачно так, как будто мы не в Крыму и сейчас совсем не лето.
Но скоро этот дождь закончится, и среди серых туч рано или поздно покажется кусочек безмятежно голубого мирного неба.
И выглянет солнце, и все будет хорошо.
ветераны СВО учат "Воинов народа"
ветераны СВО учат Воинов народа
1 из 10
ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
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Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
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Ветераны СВО учат "Воинов народа"
ветераны СВО учат "Воинов народа"
ветераны СВО учат Воинов народа
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ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
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Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
6 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
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Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
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Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
9 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВетераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
10 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 10
ветераны СВО учат "Воинов народа"
2 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
3 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
4 из 10
ветераны СВО учат "Воинов народа"
5 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
8 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 10
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Ветераны СВО учат "Воинов народа"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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