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Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T20:45
2023-08-11T20:45
правительство россии
михаил мишустин
новости сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления страховой компенсации, сообщили в пресс-службе кабмина.Документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить протезы участнику СВО: дорожная картаДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действийВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
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правительство россии, михаил мишустин, новости сво, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсин
Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили

Правительство упростило порядок страховых выплат родственникам погибших военных

20:45 11.08.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления страховой компенсации, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, смогут проще и быстрее получить страховые выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь для получения страховки достаточно представить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно", - говорится в сообщении.

Документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.
"Кроме того, устанавливается срок в 30 дней для выплаты страховой компенсации на основании поданных документов. До сих пор такие сроки не были установлены и принятие решения о выплате страховки или об отказе в такой выплате занимало значительное время", - отметили в кабмине.
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