https://crimea.ria.ru/20230811/poryadok-vyplaty-strakhovki-rodstvennikam-pogibshikh-voennykh-uprostili-1130686723.html
Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T20:45
2023-08-11T20:45
2023-08-11T20:45
правительство россии
михаил мишустин
новости сво
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
фсин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Правительство России упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих, также устанавливается срок в 30 дней для предоставления страховой компенсации, сообщили в пресс-службе кабмина.Документ также касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.Читайте также на РИА Новости Крым:Как получить протезы участнику СВО: дорожная картаДобровольцы-участники СВО получат удостоверения ветерана боевых действийВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
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правительство россии, михаил мишустин, новости сво, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсин
Порядок выплаты страховки родственникам погибших военных упростили
Правительство упростило порядок страховых выплат родственникам погибших военных