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Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий
Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий
Военные пенсионеры – участники спецоперации начнут получать компенсацию военной пенсии уже с октября. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T17:29
2023-09-13T17:29
2023-09-13T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Военные пенсионеры – участники спецоперации начнут получать компенсацию военной пенсии уже с октября. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на замминистра Татьяну Шевцову. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны. Выплата положена всем военным пенсионерам, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации. Это позволит выплатить им компенсацию за весь период с момента повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.1 августа правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Удостоверения единого образца будут получать все участники военных действий на Украине, включая тех добровольцев, которые участвовали в защите ЛНР и ДНР с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузыБудет ли в России новая мобилизация - ответ Путина
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РИА Новости Крым
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россия, министерство обороны рф, новости сво, пенсия, общество, новости, помощь бойцам сво, ветераны сво, пособия и выплаты
Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий
Компенсацию пенсий военным пенсионерам – участникам СВО начнут начислять с октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Военные пенсионеры – участники спецоперации начнут получать компенсацию военной пенсии уже с октября. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на замминистра Татьяну Шевцову.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ
, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны.
"Компенсация будет выплачена в стопроцентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно", - сказано в сообщении.
Выплата положена всем военным пенсионерам, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации. Это позволит выплатить им компенсацию за весь период с момента повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.
1 августа правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Удостоверения единого образца будут получать все участники военных действий на Украине, включая тех добровольцев, которые участвовали в защите ЛНР и ДНР с 2014 года.
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