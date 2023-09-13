https://crimea.ria.ru/20230913/kogda-voennye-pensionery--uchastniki-svo-poluchat-kompensatsiyu-pensiy-1131387339.html

Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий

Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Когда военные пенсионеры – участники СВО получат компенсацию пенсий

Военные пенсионеры – участники спецоперации начнут получать компенсацию военной пенсии уже с октября. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T17:29

2023-09-13T17:29

2023-09-13T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Военные пенсионеры – участники спецоперации начнут получать компенсацию военной пенсии уже с октября. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на замминистра Татьяну Шевцову. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны. Выплата положена всем военным пенсионерам, которые поступили на военную службу после начала СВО или были призваны в рамках частичной мобилизации. Это позволит выплатить им компенсацию за весь период с момента повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.1 августа правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Удостоверения единого образца будут получать все участники военных действий на Украине, включая тех добровольцев, которые участвовали в защите ЛНР и ДНР с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинУчастников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузыБудет ли в России новая мобилизация - ответ Путина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, пенсия, общество, новости, помощь бойцам сво, ветераны сво, пособия и выплаты