https://crimea.ria.ru/20230906/uchastnikov-svo-besplatno-podgotovyat-k-postupleniyu-v-vuzy-1131193677.html
Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
Участников спецоперации, а также их детей, будут бесплатно обучать на подготовительных отделениях в вузах страны, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T06:26
2023-09-06T06:26
2023-09-06T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Участников спецоперации, а также их детей, будут бесплатно обучать на подготовительных отделениях в вузах страны, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа Минобрнауки России.В соответствии с документом, такое право получат мобилизованные россияне, добровольцы и другие категории военнослужащих. По мнению авторов инициативы, мера поможет повысить уровень подготовки абитуриентов, поступающих на бюджетные отделения по квотам для участников спецоперации и их детей.Ранее в Минобрнауки разработали специальный порядок, согласно которому участники специальной военной операции и их дети могут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России. Согласно документу, право перейти на бесплатное обучение в приоритетном порядке смогут получить принимавшие участие в специальной военной операции на территории Украины, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также дети участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, льгота, новости, образование в россии, высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), закон и право, общество
Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
Минобрнауки: участников СВО бесплатно обучат на подготовительных отделениях вузов
06:26 06.09.2023 (обновлено: 06:33 06.09.2023)