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Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы
Участников спецоперации, а также их детей, будут бесплатно обучать на подготовительных отделениях в вузах страны, пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T06:26
2023-09-06T06:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Участников спецоперации, а также их детей, будут бесплатно обучать на подготовительных отделениях в вузах страны, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа Минобрнауки России.В соответствии с документом, такое право получат мобилизованные россияне, добровольцы и другие категории военнослужащих. По мнению авторов инициативы, мера поможет повысить уровень подготовки абитуриентов, поступающих на бюджетные отделения по квотам для участников спецоперации и их детей.Ранее в Минобрнауки разработали специальный порядок, согласно которому участники специальной военной операции и их дети могут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России. Согласно документу, право перейти на бесплатное обучение в приоритетном порядке смогут получить принимавшие участие в специальной военной операции на территории Украины, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также дети участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем участникам СВО обеспечат равные права - ПутинВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОЗемля участникам СВО в Севастополе: правительство запускает новый сервис
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, льгота, новости, образование в россии, высшее образование, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), закон и право, общество
Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузы

Минобрнауки: участников СВО бесплатно обучат на подготовительных отделениях вузов

06:26 06.09.2023 (обновлено: 06:33 06.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве
Здание Министерства науки и высшего образования РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Участников спецоперации, а также их детей, будут бесплатно обучать на подготовительных отделениях в вузах страны, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа Минобрнауки России.

"Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети", - сказано в сообщении.

В соответствии с документом, такое право получат мобилизованные россияне, добровольцы и другие категории военнослужащих. По мнению авторов инициативы, мера поможет повысить уровень подготовки абитуриентов, поступающих на бюджетные отделения по квотам для участников спецоперации и их детей.
Ранее в Минобрнауки разработали специальный порядок, согласно которому участники специальной военной операции и их дети могут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России. Согласно документу, право перейти на бесплатное обучение в приоритетном порядке смогут получить принимавшие участие в специальной военной операции на территории Украины, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также дети участников СВО.
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