https://crimea.ria.ru/20230813/veteran-imeet-pravo-kakuyu-pomosch-i-zaschitu-mogut-poluchit-uchastniki-svo-1130670506.html

Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО

Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО

В соответствии с третьей статьей ФЗ-№ 5 "О ветеранах" (от 12 января 1995 года) военнослужащие и добровольцы, которые отправились в зону СВО на территории... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T18:48

2023-08-13T18:48

2023-08-13T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В соответствии с третьей статьей ФЗ-№ 5 "О ветеранах" (от 12 января 1995 года) военнослужащие и добровольцы, которые отправились в зону СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, теперь относятся к категории ветеранов боевых действий.На какую помощь и защиту они могут рассчитывать, РИА Новости Крым пояснили в госфонде "Защитники Отечества".Льготы по налогам на имущество и ЖКХВетеранам боевых действий и членам их семьи компенсируют 50% от оплаты услуг ЖКХ. Речь идет об услугах по управлению жилым домом, взносах на капремонт и ремонте общего имущества в МКД.Кроме того, ветераны освобождены от уплаты налога на имущество – квартиру, дом или гараж. Но льготу предоставляют только на один вид собственности в каждой категории, то есть на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.Также ветераны СВО освобождаются от налога на автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно. Исключение – авиация, яхты и гидроциклы.Если в собственности ветерана и инвалида боевых действий находится земельный участок, то налоговая база на нее уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади участка.Члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохраняют компенсацию за аренду. При этом выплата компенсации осуществляется при наличии следующих условий: в случае необеспеченности жильем по месту несения службы и при включении военнослужащего в список Минобороны РФ, с целью жилищного обеспечения.Кроме того, в соответствии с жилищным законодательством России, органы местного самоуправления обязаны обеспечить ветерана жильем, если он состоит на учете нуждающихся в таковом.Если семье ветерана нужен квартирный телефон, то его установят в первоочередном порядке. Также родственники ветерана имеют преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на покупку участков под сад и огород.Если человек, который находится "за ленточкой", является должником, то для него предусмотрена возможность приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично. Однако это не распространяется на требования по алиментам и по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.Отпуск и медицинские услугиЧто касается медицинского обслуживания, то ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях, а выйдя на пенсию могут посещать те же военные поликлиники, больницы и госпитали, к которым были прикреплены во время службы. Также им предоставляются бесплатное протезирование или компенсация за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия (исключение — зубные протезы).Ветераны СВО имеют преимущественное пользование всеми видами услуг физкультурно-спортивных организаций, связи и культуры. Они могут без очереди покупать билеты на все виды транспорта.Также участники спецоперации и члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить новые профессии.Дети ветеранов имеют правоДетей участников боевых действий в первоочередном порядке зачисляют в детские сады, посещают они их бесплатно, как и группы продленного дня.Дети-школьники ветеранов имеют право на бесплатное двухразовое горячее питание и бесплатное посещение кружков и секций, работающих за счет средств из муниципальных бюджетов. Они могут быть без очереди переведены в школу, которую им посещать ближе и удобней.Также дети ветеранов имеют право на отдых и оздоровление за счет средств бюджета.Участники СВО и их дети могут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России и поступать в вузы на бюджет по квоте.Дополнительные льготы в Крыму для ветеранов СВОВ Крыму, дополнительно к указанным мерам поддержки, ветераны боевых действий из числа участников СВО имеют льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях по территории региона. Кроме того, один раз в году они могут бесплатно добраться до санатория и обратно.Уточняется, что в республике на меры поддержки по оплате "коммуналки" можно рассчитывать уже до получения удостоверения ветерана боевых действий – на основании справки войсковой части.Также в Крыму бойцам, попавшим в зону СВО в рамках частичной мобилизации, выплачивают единовременную выплату в 200 тысяч рублей.Кроме того, в регионе ветеранам предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы, также можно расторгнуть договор аренды и за это не быть оштрафованным.Законами Республики Крым предусмотрено право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков в Ленинском, Черноморском и Сакском районах республики.Еще в декабре прошлого года Госсовет РК принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции.Также в республике для ветеранов СВО, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, может быть приостановлено исполнение обязательств или уменьшен размер платежей.Ветеранам положены выплатыВетеранам боевых действий положены ежемесячные выплаты. Каждый год они индексируются, и с 1 февраля 2023 года составляют 3896 рублей, а если ветеран боевых действий является еще и инвалидом, то к этой сумме добавляется 1469 рублей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила заместитель управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Виктория Потеряйко.Кроме выплат ветерану полагается набор социальных услуг, который включает в себя обеспечение лекарствами, санаторно-курортным лечением.При этом гражданин может отказаться от набора услуг в натуральном виде, как от всех, так и выборочно. В этом случае также нужно написать заявление, и подать его не позже 1 октября, чтобы уже с января получать эту услугу в денежном выражении.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОДенежное довольствие участников СВО уравняютОполченцев Донбасса приравняли к ветеранам боевых действийЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, льгота, ветераны сво, соцзащита, закон и право, вооруженные силы россии, армия и флот