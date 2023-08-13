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Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО
Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО
В соответствии с третьей статьей ФЗ-№ 5 "О ветеранах" (от 12 января 1995 года) военнослужащие и добровольцы, которые отправились в зону СВО на территории... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T18:48
2023-08-13T18:48
новости сво
льгота
ветераны сво
соцзащита
закон и право
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В соответствии с третьей статьей ФЗ-№ 5 "О ветеранах" (от 12 января 1995 года) военнослужащие и добровольцы, которые отправились в зону СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, теперь относятся к категории ветеранов боевых действий.На какую помощь и защиту они могут рассчитывать, РИА Новости Крым пояснили в госфонде "Защитники Отечества".Льготы по налогам на имущество и ЖКХВетеранам боевых действий и членам их семьи компенсируют 50% от оплаты услуг ЖКХ. Речь идет об услугах по управлению жилым домом, взносах на капремонт и ремонте общего имущества в МКД.Кроме того, ветераны освобождены от уплаты налога на имущество – квартиру, дом или гараж. Но льготу предоставляют только на один вид собственности в каждой категории, то есть на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.Также ветераны СВО освобождаются от налога на автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно. Исключение – авиация, яхты и гидроциклы.Если в собственности ветерана и инвалида боевых действий находится земельный участок, то налоговая база на нее уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади участка.Члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохраняют компенсацию за аренду. При этом выплата компенсации осуществляется при наличии следующих условий: в случае необеспеченности жильем по месту несения службы и при включении военнослужащего в список Минобороны РФ, с целью жилищного обеспечения.Кроме того, в соответствии с жилищным законодательством России, органы местного самоуправления обязаны обеспечить ветерана жильем, если он состоит на учете нуждающихся в таковом.Если семье ветерана нужен квартирный телефон, то его установят в первоочередном порядке. Также родственники ветерана имеют преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на покупку участков под сад и огород.Если человек, который находится "за ленточкой", является должником, то для него предусмотрена возможность приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично. Однако это не распространяется на требования по алиментам и по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.Отпуск и медицинские услугиЧто касается медицинского обслуживания, то ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях, а выйдя на пенсию могут посещать те же военные поликлиники, больницы и госпитали, к которым были прикреплены во время службы. Также им предоставляются бесплатное протезирование или компенсация за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия (исключение — зубные протезы).Ветераны СВО имеют преимущественное пользование всеми видами услуг физкультурно-спортивных организаций, связи и культуры. Они могут без очереди покупать билеты на все виды транспорта.Также участники спецоперации и члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить новые профессии.Дети ветеранов имеют правоДетей участников боевых действий в первоочередном порядке зачисляют в детские сады, посещают они их бесплатно, как и группы продленного дня.Дети-школьники ветеранов имеют право на бесплатное двухразовое горячее питание и бесплатное посещение кружков и секций, работающих за счет средств из муниципальных бюджетов. Они могут быть без очереди переведены в школу, которую им посещать ближе и удобней.Также дети ветеранов имеют право на отдых и оздоровление за счет средств бюджета.Участники СВО и их дети могут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России и поступать в вузы на бюджет по квоте.Дополнительные льготы в Крыму для ветеранов СВОВ Крыму, дополнительно к указанным мерам поддержки, ветераны боевых действий из числа участников СВО имеют льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях по территории региона. Кроме того, один раз в году они могут бесплатно добраться до санатория и обратно.Уточняется, что в республике на меры поддержки по оплате "коммуналки" можно рассчитывать уже до получения удостоверения ветерана боевых действий – на основании справки войсковой части.Также в Крыму бойцам, попавшим в зону СВО в рамках частичной мобилизации, выплачивают единовременную выплату в 200 тысяч рублей.Кроме того, в регионе ветеранам предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы, также можно расторгнуть договор аренды и за это не быть оштрафованным.Законами Республики Крым предусмотрено право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков в Ленинском, Черноморском и Сакском районах республики.Еще в декабре прошлого года Госсовет РК принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции.Также в республике для ветеранов СВО, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, может быть приостановлено исполнение обязательств или уменьшен размер платежей.Ветеранам положены выплатыВетеранам боевых действий положены ежемесячные выплаты. Каждый год они индексируются, и с 1 февраля 2023 года составляют 3896 рублей, а если ветеран боевых действий является еще и инвалидом, то к этой сумме добавляется 1469 рублей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила заместитель управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Виктория Потеряйко.Кроме выплат ветерану полагается набор социальных услуг, который включает в себя обеспечение лекарствами, санаторно-курортным лечением.При этом гражданин может отказаться от набора услуг в натуральном виде, как от всех, так и выборочно. В этом случае также нужно написать заявление, и подать его не позже 1 октября, чтобы уже с января получать эту услугу в денежном выражении.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОДенежное довольствие участников СВО уравняютОполченцев Донбасса приравняли к ветеранам боевых действийЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, льгота, ветераны сво, соцзащита, закон и право, вооруженные силы россии, армия и флот
Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО

На какую помощь и защиту от государства могут рассчитывать ветераны боевых действий

18:48 13.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом
Военнослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В соответствии с третьей статьей ФЗ-№ 5 "О ветеранах" (от 12 января 1995 года) военнослужащие и добровольцы, которые отправились в зону СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, теперь относятся к категории ветеранов боевых действий.
На какую помощь и защиту они могут рассчитывать, РИА Новости Крым пояснили в госфонде "Защитники Отечества".

Льготы по налогам на имущество и ЖКХ

Ветеранам боевых действий и членам их семьи компенсируют 50% от оплаты услуг ЖКХ. Речь идет об услугах по управлению жилым домом, взносах на капремонт и ремонте общего имущества в МКД.
Кроме того, ветераны освобождены от уплаты налога на имущество – квартиру, дом или гараж. Но льготу предоставляют только на один вид собственности в каждой категории, то есть на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.
Также ветераны СВО освобождаются от налога на автомобиль с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно. Исключение – авиация, яхты и гидроциклы.
Если в собственности ветерана и инвалида боевых действий находится земельный участок, то налоговая база на нее уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади участка.
Члены семей военнослужащих, направленных в зону спецоперации и за пределы России, смогут продолжать пользоваться служебным жильем по прежнему месту службы. Если жилье съемное, семьям сохраняют компенсацию за аренду. При этом выплата компенсации осуществляется при наличии следующих условий: в случае необеспеченности жильем по месту несения службы и при включении военнослужащего в список Минобороны РФ, с целью жилищного обеспечения.
Кроме того, в соответствии с жилищным законодательством России, органы местного самоуправления обязаны обеспечить ветерана жильем, если он состоит на учете нуждающихся в таковом.
Если семье ветерана нужен квартирный телефон, то его установят в первоочередном порядке. Также родственники ветерана имеют преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на покупку участков под сад и огород.
Если человек, который находится "за ленточкой", является должником, то для него предусмотрена возможность приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем полностью или частично. Однако это не распространяется на требования по алиментам и по возмещению вреда в связи со смертью кормильца.

Отпуск и медицинские услуги

Что касается медицинского обслуживания, то ветераны и инвалиды боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание в различных организациях, а выйдя на пенсию могут посещать те же военные поликлиники, больницы и госпитали, к которым были прикреплены во время службы. Также им предоставляются бесплатное протезирование или компенсация за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия (исключение — зубные протезы).
"На гражданке" ветераны боевых действий могут брать отпуск в удобное для них время. Кроме того, они имеют право на 35-дневный дополнительный отпуск без сохранения зарплаты.
Ветераны СВО имеют преимущественное пользование всеми видами услуг физкультурно-спортивных организаций, связи и культуры. Они могут без очереди покупать билеты на все виды транспорта.
Также участники спецоперации и члены семей погибших бойцов смогут бесплатно получить новые профессии.

Дети ветеранов имеют право

Детей участников боевых действий в первоочередном порядке зачисляют в детские сады, посещают они их бесплатно, как и группы продленного дня.
Дети-школьники ветеранов имеют право на бесплатное двухразовое горячее питание и бесплатное посещение кружков и секций, работающих за счет средств из муниципальных бюджетов. Они могут быть без очереди переведены в школу, которую им посещать ближе и удобней.
Также дети ветеранов имеют право на отдых и оздоровление за счет средств бюджета.
Участники СВО и их дети могут переводиться на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России и поступать в вузы на бюджет по квоте.

Дополнительные льготы в Крыму для ветеранов СВО

В Крыму, дополнительно к указанным мерам поддержки, ветераны боевых действий из числа участников СВО имеют льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях по территории региона. Кроме того, один раз в году они могут бесплатно добраться до санатория и обратно.
Уточняется, что в республике на меры поддержки по оплате "коммуналки" можно рассчитывать уже до получения удостоверения ветерана боевых действий – на основании справки войсковой части.
Также в Крыму бойцам, попавшим в зону СВО в рамках частичной мобилизации, выплачивают единовременную выплату в 200 тысяч рублей.
Кроме того, в регионе ветеранам предусмотрена отсрочка уплаты арендной платы, также можно расторгнуть договор аренды и за это не быть оштрафованным.
Законами Республики Крым предусмотрено право на бесплатное предоставление в собственность земельных участков в Ленинском, Черноморском и Сакском районах республики.
Еще в декабре прошлого года Госсовет РК принял закон о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность участникам специальной военной операции.
Также в республике для ветеранов СВО, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, может быть приостановлено исполнение обязательств или уменьшен размер платежей.

Ветеранам положены выплаты

Ветеранам боевых действий положены ежемесячные выплаты. Каждый год они индексируются, и с 1 февраля 2023 года составляют 3896 рублей, а если ветеран боевых действий является еще и инвалидом, то к этой сумме добавляется 1469 рублей. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила заместитель управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Виктория Потеряйко.
Кроме выплат ветерану полагается набор социальных услуг, который включает в себя обеспечение лекарствами, санаторно-курортным лечением.

"Для того чтобы получить этот набор услуг, необходимо обратиться с заявлением. Его можно подать как через портал Госуслуг, через МФЦ, а также на личном приеме в наших клиентских службах. Ветераны и участники СВО могут обратиться как лично, так и через своих представителей, членов семей. Для этого необходимо при себе иметь паспорт, в случае, если обращаются уполномоченные представители – доверенность", – уточнила она.

При этом гражданин может отказаться от набора услуг в натуральном виде, как от всех, так и выборочно. В этом случае также нужно написать заявление, и подать его не позже 1 октября, чтобы уже с января получать эту услугу в денежном выражении.
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