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Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте
Госдума утвердила решения о предоставлении льгот при поступлении в вузы для участников специальной военной операции и детей врачей, умерших от новой... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T16:29
2023-06-20T16:29
вячеслав володин
государственная дума рф
россия
закон и право
новости
льгота
соцзащита
сво
общество
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Госдума утвердила решения о предоставлении льгот при поступлении в вузы для участников специальной военной операции и детей врачей, умерших от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.Кроме того, Госдума обратилась к правительству с просьбой разрешить детям участников СВО переводиться с платных на бюджетные места в вузах. Вопрос должен быть решен в рамках подзаконных актов, отметил спикер ГД.Также согласно решению парламентариев дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачисляться в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте на бюджетные места без вступительных экзаменов."Изменения в закон об образовании приняты в третьем итоговом чтении. Решения начнут действовать уже в этом году", - подытожил Володин.20 июня в российских вузах началась кампания по приему документов от абитуриентов. Подать их можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации смогут учиться в вузах по специальной квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления. В приоритетном порядке будут зачислять детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.Читайте также на РИА Новости Крым:По-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в СевастополеДети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатноВ Крыму установили льготы для участников СВО
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вячеслав володин, государственная дума рф, россия, закон и право, новости, льгота, соцзащита, сво, общество, образование в россии
Участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте

Володин: бойцы СВО и дети умерших от ковида врачей получили льготы при поступлении в вузы

16:29 20.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота приемной комиссии МГПУ
Работа приемной комиссии МГПУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Госдума утвердила решения о предоставлении льгот при поступлении в вузы для участников специальной военной операции и детей врачей, умерших от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Участники СВО получат право на поступление в вузы на бюджетные места в рамках отдельной квоты. Те, кто уже учится на платной основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение", – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Госдума обратилась к правительству с просьбой разрешить детям участников СВО переводиться с платных на бюджетные места в вузах. Вопрос должен быть решен в рамках подзаконных актов, отметил спикер ГД.
Также согласно решению парламентариев дети медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачисляться в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте на бюджетные места без вступительных экзаменов.
"Изменения в закон об образовании приняты в третьем итоговом чтении. Решения начнут действовать уже в этом году", - подытожил Володин.
20 июня в российских вузах началась кампания по приему документов от абитуриентов. Подать их можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети участников спецоперации смогут учиться в вузах по специальной квоте. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления. В приоритетном порядке будут зачислять детей военнослужащих, получивших ранения, увечья и контузии в зоне боевых действий.
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