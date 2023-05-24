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Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно
Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно
Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T16:01
2023-05-24T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета. Соответствующий закон принял Госсовет РК на сессии в среду.Указанная мера будет распространяться на детей военных, принимавших или принимающих участие в спецоперации, контртеррористических и иных операциях за пределами России, проживающих на территории республики.Гарантия по первоочередному приему детей в летние оздоровительные лагеря, согласно закону, распространяется на детей военнослужащих-контрактников, бойцов добровольческих формирований, а также призванных по мобилизации.Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медицинские изделия.Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, соцзащита, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, закон и право, вооруженные силы россии, армия и флот, дети, отдых
Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно

Дети военнослужащих-участников СВО из Крыма отдохнут в санаториях за счет бюджета

16:01 24.05.2023
 
© РИА Новости . Михаил МордасовДети купаются в море
Дети купаются в море - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Михаил Мордасов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета. Соответствующий закон принял Госсовет РК на сессии в среду.
"Положениями законопроекта предлагается дополнить категорию детей, требующих социального внимания и поддержки, детьми военнослужащих. Это позволит предоставлять путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемые за счет средств бюджета Республики Крым, детям военнослужащих, местом жительства которых является РК", - сказала председатель парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко.
Указанная мера будет распространяться на детей военных, принимавших или принимающих участие в спецоперации, контртеррористических и иных операциях за пределами России, проживающих на территории республики.
Гарантия по первоочередному приему детей в летние оздоровительные лагеря, согласно закону, распространяется на детей военнослужащих-контрактников, бойцов добровольческих формирований, а также призванных по мобилизации.
Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медицинские изделия.
Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.
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СВОСоцзащитаГосударственный совет РК (Госсовет)КрымНовости КрымаЗакон и правоВооруженные силы РоссииАрмия и флотдетиОтдых
 
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