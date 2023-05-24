https://crimea.ria.ru/20230524/deti-uchastnikov-svo-iz-kryma-ozdorovyatsya-i-otdokhnut-besplatno-1128939478.html
Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно
Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно
Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T16:01
2023-05-24T16:01
2023-05-24T16:01
сво
соцзащита
государственный совет рк (госсовет)
крым
новости крыма
закон и право
вооруженные силы россии
армия и флот
дети
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25275/78/252757824_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f0ddb30604a69539d0deef533866e303.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета. Соответствующий закон принял Госсовет РК на сессии в среду.Указанная мера будет распространяться на детей военных, принимавших или принимающих участие в спецоперации, контртеррористических и иных операциях за пределами России, проживающих на территории республики.Гарантия по первоочередному приему детей в летние оздоровительные лагеря, согласно закону, распространяется на детей военнослужащих-контрактников, бойцов добровольческих формирований, а также призванных по мобилизации.Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медицинские изделия.Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/25275/78/252757824_214:0:1177:722_1920x0_80_0_0_5969fd57aa54f9444d78c0d9b806f888.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, соцзащита, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, закон и право, вооруженные силы россии, армия и флот, дети, отдых
Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно
Дети военнослужащих-участников СВО из Крыма отдохнут в санаториях за счет бюджета
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета. Соответствующий закон принял Госсовет РК на сессии в среду.
"Положениями законопроекта предлагается дополнить категорию детей, требующих социального внимания и поддержки, детьми военнослужащих. Это позволит предоставлять путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, приобретаемые за счет средств бюджета Республики Крым, детям военнослужащих, местом жительства которых является РК", - сказала председатель парламентского комитета по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко.
Указанная мера будет распространяться на детей военных, принимавших или принимающих участие в спецоперации, контртеррористических и иных операциях за пределами России, проживающих на территории республики.
Гарантия по первоочередному приему детей в летние оздоровительные лагеря, согласно закону, распространяется на детей военнослужащих-контрактников, бойцов добровольческих формирований, а также призванных по мобилизации.
Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации
. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медицинские изделия.
Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.
Читайте также на РИА Новости Крым: