https://crimea.ria.ru/20230524/deti-uchastnikov-svo-iz-kryma-ozdorovyatsya-i-otdokhnut-besplatno-1128939478.html

Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно

Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Дети участников СВО из Крыма оздоровятся и отдохнут бесплатно

Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T16:01

2023-05-24T16:01

2023-05-24T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Дети военнослужащих-участников специальной военной операции из Крыма отдохнут и оздоровятся в лагерях и санаториях республики за счет регионального бюджета. Соответствующий закон принял Госсовет РК на сессии в среду.Указанная мера будет распространяться на детей военных, принимавших или принимающих участие в спецоперации, контртеррористических и иных операциях за пределами России, проживающих на территории республики.Гарантия по первоочередному приему детей в летние оздоровительные лагеря, согласно закону, распространяется на детей военнослужащих-контрактников, бойцов добровольческих формирований, а также призванных по мобилизации.Ранее правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки добровольцев и участников спецоперации. Они смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медицинские изделия.Кроме того, целый ряд регионов предложил семьям мобилизованных граждан льготы. Помимо этого, на федеральном уровне предоставлены отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов; право продления сроков предоставления налоговых деклараций; освобождение от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и другие меры поддержки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОПринят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, соцзащита, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, закон и право, вооруженные силы россии, армия и флот, дети, отдых