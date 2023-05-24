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В Крыму установили льготы для участников СВО - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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В Крыму установили льготы для участников СВО
В Крыму установили льготы для участников СВО - РИА Новости Крым, 24.05.2023
В Крыму установили льготы для участников СВО
Парламент Крыма установил региональные льготы участникам специальной военной операции на Украине, а также ветеранам боевых действий в Чечне и Сирии... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T13:47
2023-05-24T13:47
крым
государственный совет рк (госсовет)
елена романовская
помощь бойцам сво
соцзащита
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Парламент Крыма установил региональные льготы участникам специальной военной операции на Украине, а также ветеранам боевых действий в Чечне и Сирии. Соответствующий законопроект принят в двух чтениях на сессии Госсовета РК в среду.Как отметила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская, закон устанавливает меры социальной поддержки крымчан, которые имеют статус ветерана боевых действий в соответствии с федеральным законодательством.Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.Документом также предусмотрен льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского, пригородного и междугороднего сообщений.По словам Романовской, этими мерами социальной поддержки предположительно будут пользоваться восемь тысяч крымчан. На данные льготы в текущем году предусмотрено 146 млн рублей, из которых половина средств – на коммунальные услуги, и 72 млн рублей – на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют
https://crimea.ria.ru/20230519/v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-uprostyat-protseduru-polucheniya-zemli-1128838481.html
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крым, государственный совет рк (госсовет), елена романовская, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, новости крыма, закон и право, сво
В Крыму установили льготы для участников СВО

Госсовет Крыма установил ряд льгот для участников спецоперации и военных конфликтов

13:47 24.05.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения ВДВ
Военнослужащие подразделения ВДВ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Парламент Крыма установил региональные льготы участникам специальной военной операции на Украине, а также ветеранам боевых действий в Чечне и Сирии. Соответствующий законопроект принят в двух чтениях на сессии Госсовета РК в среду.
Как отметила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская, закон устанавливает меры социальной поддержки крымчан, которые имеют статус ветерана боевых действий в соответствии с федеральным законодательством.
"Сегодня таких граждан у нас проживает 2 688 человек, в том числе военнослужащих, которые принимали участие в специальных операциях в Чечне и Сирии. Также льготы будут установлены крымчанам, которые участвуют в специальной военной операции", - сказала она.
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Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.
Документом также предусмотрен льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского, пригородного и междугороднего сообщений.
По словам Романовской, этими мерами социальной поддержки предположительно будут пользоваться восемь тысяч крымчан. На данные льготы в текущем году предусмотрено 146 млн рублей, из которых половина средств – на коммунальные услуги, и 72 млн рублей – на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте.
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КрымГосударственный совет РК (Госсовет)Елена РомановскаяПомощь бойцам СВОСоцзащитаОбществоНовости КрымаЗакон и правоСВО
 
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