https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-ustanovili-lgoty-dlya-uchastnikov-svo-1128934852.html

В Крыму установили льготы для участников СВО

В Крыму установили льготы для участников СВО - РИА Новости Крым, 24.05.2023

В Крыму установили льготы для участников СВО

Парламент Крыма установил региональные льготы участникам специальной военной операции на Украине, а также ветеранам боевых действий в Чечне и Сирии... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T13:47

2023-05-24T13:47

2023-05-24T13:47

крым

государственный совет рк (госсовет)

елена романовская

помощь бойцам сво

соцзащита

общество

новости крыма

закон и право

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Парламент Крыма установил региональные льготы участникам специальной военной операции на Украине, а также ветеранам боевых действий в Чечне и Сирии. Соответствующий законопроект принят в двух чтениях на сессии Госсовета РК в среду.Как отметила вице-премьер республики – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская, закон устанавливает меры социальной поддержки крымчан, которые имеют статус ветерана боевых действий в соответствии с федеральным законодательством.Закон предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50% и оплату стоимости топлива и сжиженного газа для тех, кто живет в домах без центрального отопления.Документом также предусмотрен льготный проезд в автобусах и троллейбусах городского, пригородного и междугороднего сообщений.По словам Романовской, этими мерами социальной поддержки предположительно будут пользоваться восемь тысяч крымчан. На данные льготы в текущем году предусмотрено 146 млн рублей, из которых половина средств – на коммунальные услуги, и 72 млн рублей – на обеспечение льготного проезда в общественном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Принят закон о жилищном обеспечении семей участников СВОУчастники СВО без крымской регистрации смогут получить бесплатные участкиДенежное довольствие участников СВО уравняют

https://crimea.ria.ru/20230519/v-krymu-dlya-uchastnikov-svo-uprostyat-protseduru-polucheniya-zemli-1128838481.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, государственный совет рк (госсовет), елена романовская, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, новости крыма, закон и право, сво