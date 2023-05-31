https://crimea.ria.ru/20230531/po-domashnemu-uchastnik-svo-o-fonde-zaschitniki-otechestva-v-sevastopole-1129117557.html

По-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе

По-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе - РИА Новости Крым, 31.05.2023

По-домашнему: участник СВО о фонде "Защитники Отечества" в Севастополе

Для военнослужащих, которые возвращаются из зоны спецоперации, создание единого госфонда помощи им и их семьям – более чем правильно и своевременно. Таким... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T21:43

2023-05-31T21:43

2023-05-31T21:43

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севастополь

государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Для военнослужащих, которые возвращаются из зоны спецоперации, создание единого госфонда помощи им и их семьям – более чем правильно и своевременно. Таким мнением на открытии филиала фонда в Севастополе с РИА Новости Крым поделился участник СВО, член общественной палаты Севастополя и волонтер Максим Дроздов.По его словам, и государство, и волонтерские организации, и российское общество в целом много делает сегодня для участников СВО и их семей. Но большая проблема заключается в том, что многие бойцы и их родные толком не знают, на какую помощь могут рассчитывать и как ее получить пошагово. А если знают, то это оказывается крайне трудно.В этом смысле появление в регионах РФ филиалов госфонда "Защитники Отечества" трудно переоценить. Особенно, если взять в расчет то, в каком психологическом и физическом состоянии возвращаются участники спецоперации в родные города и села, к тому же многие пока только временно, отметил он."В режиме бюрократической машины ты пришел, и тебе говорят: "Вот ту бумажку сделай, вот эту, вот ту подпись поставь..." – и ты мотаешь себе нервы. Никто из военных такое терпеть не будет. Тем более, что сюда будут приходить люди после специальной военной операции, а значит, контуженные, больные немножко – с другой психикой: по меркам общепринятого гражданского общества у нас немного измененное миропонимание. Я по себе знаю – у меня пять контузий, и я нервный, вспыльчивый, и тяжеловато мне вынести стандартную бюрократическую процедуру, когда тебя из кабинета в кабинет пинают. А здесь все по-домашнему. К тебе прикрепляют индивидуального куратора, который будет все показывать, рассказывать и еще сам делать. Я считаю, это более чем правильно, необходимо и своевременно", – сказал Дроздов.Филиал Госфонда "Защитники Отечества" торжественно открыт и начнет работу 1 июня. С этого дня здесь будут ждать подопечных психолог и специалисты Центра занятости, рассказала РИА Новости Крым руководитель учреждения Елена Анисимова. В режиме единого окна социальные координаторы начнут принимать обращения, консультировать и брать в документальную работу проблемы людей.Привлекать будут и юристов по мере поступления обращений. Работать они будут по графику. Если потребуется, то и целый день, ежедневно. Это направление будет координировать Адвокатская палата Севастополя."Очень много людей приходит с вопросами по юридической тематике. Мы их приглашаем, составляем график и пригашаем юриста. При необходимости юристы будут здесь постоянно. Это все бесплатная услуга", – уточнила Анисимова.Летом число социальных координаторов фонда увеличат, а пока их 25. Все прошли специальную подготовку. В обязанности каждого входит адресно сопровождать ветеранов спецоперации и семьи погибших бойцов по любым вопросам. Четверо соцкоординаторов – сами действующие участники СВО, а трое – члены семей погибших героев.Одна из таких – вдова героя СВО, старшего мичмана Ивана Вахрушева, погибшего на крейсере "Москва" в апреле 2022 года, Варвара Вахрушева. Женщина говорит, что влилась в эту работу по собственной инициативе, так как сама прошла через многие тернии и хочет облегчить этот путь другим. Да и вообще поддержать. Ей и самой еще тяжело, но она уверена, что справится."Когда у нас случилось горе, я не знала, куда идти, что делать, как заполнять все эти документы. Психологическая поддержка очень нужна военным. И очень нужна жене и детям. Хорошо, что появился такой фонд помощи. И девочкам, таким как я, и мальчикам, которые приходят с войны, будем помогать, консультировать. Я буду стараться держаться, потому что я сильная", – поделилась вдова героя.В одном из помещений выставлены технические средства реабилитации. Их будут предоставлять бесплатно и временно подопечным, в частности, бойцам, которые только выписались из госпиталя. Если вопрос стоит в оформлении инвалидности, получении протезов или комплектующих к ним, здесь тоже помогут. Для этого по графику ведут прием представители общественной организации инвалидов "Опора" и главного бюро по медико-социальной экспертизе по Севастополю."Мы здесь будем консультировать людей с ограниченными физическими возможностями. То есть военнослужащих и кого-то из их родственников, кто нуждается в оформлении инвалидности. В этом случае одновременно разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, в которой прописываются все меры социальной поддержки. Все протезы, в которых нуждается человек, выписываются бесплатно за счет федеральных средств", – рассказала руководитель бюро и главный эксперт Нина Тетерина.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в фонде можно будет решить любые вопросы - от уборки в доме, которую по той или иной причине люди сами сделать не в состоянии, до оформления в собственность земли, хоть эта процедура и будет максимально простой."Могут возникать сложности, и если какое-то недопонимание по бумагам, которые сданы, то можно обратиться к своему социальному координатору и разобраться в ситуации" – отметил он, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.Глава города подчеркнул, что новое учреждение будет принципиально отличаться от существующих государственных, которые, хоть и стараются максимально ориентироваться на потребности человека, в сравнение с ним не идут.Здание регионального отделения фонда расположено в Севастополе на улице Карантинная, 45 (остановка Пожарова).Ранее утром 31 мая отделение Госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе. Специальный фонд помощи ветеранам СВО и семьям погибших героев был создан по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал в феврале. Тогда глава государства отметил, что задачей новой организации станет "адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции".Читайте также на РИА Новости Крым:Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств – ГосдумаВ Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО

https://crimea.ria.ru/20230531/otdelenie-gosfonda-zaschitniki-otechestva-otkrylos-v-simferopole-1129099406.html

севастополь

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", михаил развожаев, помощь бойцам сво, общество, новости крыма, видео