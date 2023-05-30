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Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума

Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума

Заявления от участников спецоперации и членов их семей в государственные учреждения и ведомства должны рассматриваться в приоритетном порядке, ускоренно и... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T20:02

2023-05-30T20:02

2023-05-30T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Заявления от участников спецоперации и членов их семей в государственные учреждения и ведомства должны рассматриваться в приоритетном порядке, ускоренно и качественно. Об этом в ходе совещания с представителями Генпрокуратуры и Минобороны России заявила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.По ее словам, действующим федеральным законом установлен предельный срок на ответ гражданам – 30 дней. Но от участников СВО и членов их семей во все госструктуры сегодня идет "вал обращений". Большой поток направляется к депутатам, а количество заявлений в Минобороны растет кратно. В связи с этим нужно менять подход к рассмотрению таких писем.Она отметила, что через некоторое время необходимо будет законодательно закрепить новую норму. Но пока в этом смысла нет, так как "недостаточно ресурсов технических и кадровых"."Люди нужны сейчас на другом фронте. А плодить формальные отписки ради сроков мы не хотим. Поэтому в сегодняшней ситуации призываем все ответственные структуры руководствоваться здравым смыслом и сохранять приоритет при рассмотрении обращений участников СВО и их семей", – призвала глава комитета.При этом ускоренный режим рассмотрения заявлений от этой категории граждан не должен влиять на качество ответов: "имеет значение не только срок ответа, но чтобы поднятая проблема была действительно решена".По словам представителя Генпрокуратуры Евгения Николаева, на некоторые категории обращений прокуроры уже отвечают в сжатые сроки, за 5 – 15 дней. В такой срок отрабатываются обращения по вопросам мобилизации, массовых нарушений прав граждан, а также обращения от ветеранов ВОВ и узников фашизма.В свою очередь начальник управления по работе с обращениями граждан Минобороны РФ Наталья Белоусова обратила внимание на проблему фейковых сообщений, с которыми необходимо бороться, чтобы избавить сотрудников от необходимости отвечать ботам.Комментируя это, Ольга Тимофеева отметила, что проблема идентификации заявителя будет решена, когда на сайте "Госуслуги" будет запущен портал обратной связи. Такой законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении, напомнила она.Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, чтобы семья каждого участника СВО была окружена заботой и вниманием, а на их нужды откликались без лишней волокиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в КрымуЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и где Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО

https://crimea.ria.ru/20230523/bolshe-uchastkov--menshe-prav-kak-geroi-svo-poluchat-zemlyu-v-sevastopole-1128900018.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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