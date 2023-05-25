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Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в Крыму
Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в Крыму - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в Крыму
Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма смогут получить юридическую помощь и полный спектр мер социальной поддержки в... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T07:03
2023-05-25T07:03
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крым
общество
соцзащита
елена романовская
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма смогут получить юридическую помощь и полный спектр мер социальной поддержки в режиме одного окна в региональном отделении государственного фонда "Защитники Отечества". О том, какие меры поддержки будет предоставлять Фонд, где будет расположен и как идет завершающая стадия подготовки к началу работы, в комментарии РИА Новости Крым рассказала зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.Указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества" президент России Владимир Путин подписал в начале марта. Согласно документу, деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы. Согласно указу, отделения Фонда должны открыться во всех регионах страны 31 мая.В Крыму региональное отделение откроется в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3. В бывшем здании Пенсионного фонда РК. То есть, в шаговой доступности от Госсовета, Совета министров и всех органов власти, которые задействованы в решении проблем ветеранов СВО и членов их семей, отметила вице-премьер РК.Какие услуги предоставляет ФондКроме того, в здании Фонда будут организованы общественные пространства для проведения занятий социальных координаторов, встреч с участниками СВО и членами их семей, а также помещения для сотрудников благотворительных организаций.При такой организации ветераны СВО или члены семей погибших военных смогут получить все виды услуг на месте по принципу одного окна, подчеркнула вице-премьер.Задачи социального куратораПомощь ветеранам будут оказывать 35 социальных координаторов. В основном это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО, и находятся в прямом контакте с такими семьями. Это специалисты высокого класса, которые знают законодательство, положенные меры социальной поддержки и обладают навыками работы с людьми, отметила Романовская. Кроме того, они прошли специальные курсы на базе Севастопольского государственного университета по программе РАНХиГС. А с 22 мая проходят второй этап обучения, который завершится в конце августа."Задача социального координатора будет заключаться в составлении индивидуального плана сопровождения ветерана СВО или членов семьи погибшего военнослужащего с поэтапным решением их проблем. А также координировать на муниципальном уровне выполнение этого плана", – пояснила Романовская. Все привлеченные специалисты готовы к работе. Фактически, она уже ведется и будет продолжена под эгидой фонда "Защитники Отечества", добавила она.Комитет семей воинов Отечества"По указу президента Фонд оказывает поддержку военнослужащим, имеющим статус ветерана СВО, при этом семьи всех действующих военнослужащих – участников СВО, которые нуждаются в помощи, также смогут получить ее как по линии Фонда, так и через "Комитет семей воинов отечества", – продолжила Романовская.Комитет будет взаимодействовать с республиканской комиссией под руководством вице-премьера Елены Романовской для общей координации работы с Фондом, основными министерствами, Минобороны РФ и общественными организациями. Таким образом удастся охватить мерами поддержки и помощи как ветеранов СВО и членов семей погибших военных, так и семьи действующих военнослужащих.Ремонт в здании завершится к концу этой недели, на очереди – установка мебели и оборудования. Официальное открытие регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" состоится 31 мая, а 1 июня социальные координаторы приступят к работе, резюмировала вице-премьер РК.Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, чтобы семья каждого участника СВО была окружена заботой и вниманием, а на их нужды откликались без лишней волокиты.Читайте также на РИА Новости Крым:За военными закрепят право на служебное жильеЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеПризванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
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Элеонора Павловская
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крым, общество, соцзащита, елена романовская, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", помощь бойцам сво, новости крыма, вооруженные силы россии, ветераны сво
Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в Крыму

Фонд "Защитники Отечества" в Крыму: где расположен и какую помощь будет предоставлять

07:03 25.05.2023
 
© РИА Новости КрымЗдание регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
Здание регионального отделения государственного фонда Защитники Отечества в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости Крым
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма смогут получить юридическую помощь и полный спектр мер социальной поддержки в режиме одного окна в региональном отделении государственного фонда "Защитники Отечества". О том, какие меры поддержки будет предоставлять Фонд, где будет расположен и как идет завершающая стадия подготовки к началу работы, в комментарии РИА Новости Крым рассказала зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
Указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества" президент России Владимир Путин подписал в начале марта. Согласно документу, деятельность фонда направлена на организацию помощи и поддержки ветеранам боевых действий, принимавшим участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, на территории Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022, уволенным с военной службы. Согласно указу, отделения Фонда должны открыться во всех регионах страны 31 мая.
В Крыму региональное отделение откроется в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3. В бывшем здании Пенсионного фонда РК. То есть, в шаговой доступности от Госсовета, Совета министров и всех органов власти, которые задействованы в решении проблем ветеранов СВО и членов их семей, отметила вице-премьер РК.
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Какие услуги предоставляет Фонд

"На площади чуть больше 600 квадратных метров расположатся социальные координаторы, социальный МФЦ, психологическая и юридическая службы, Центр занятости. Также предусмотрены помещения для представителей медико-социальной экспертизы, представителей протезного завода и демонстрационной комнаты различных технических средств реабилитации, комната для обучения членов семей правилам ухода за паллиативными больными", – перечислила Романовская.
Кроме того, в здании Фонда будут организованы общественные пространства для проведения занятий социальных координаторов, встреч с участниками СВО и членами их семей, а также помещения для сотрудников благотворительных организаций.
При такой организации ветераны СВО или члены семей погибших военных смогут получить все виды услуг на месте по принципу одного окна, подчеркнула вице-премьер.
"Основные направления финансирования через фонд – это протезирование высокотехнологичными протезами, организация санаторно-курортного лечения, закупка дорогостоящих лекарственных препаратов. Еще одно направление – оборудование жилья для ветеранов СВО, которые были протезированы, либо нуждаются в улучшении жилищных условий", – уточнила Романовская.
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Задачи социального куратора

Помощь ветеранам будут оказывать 35 социальных координаторов. В основном это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО, и находятся в прямом контакте с такими семьями. Это специалисты высокого класса, которые знают законодательство, положенные меры социальной поддержки и обладают навыками работы с людьми, отметила Романовская. Кроме того, они прошли специальные курсы на базе Севастопольского государственного университета по программе РАНХиГС. А с 22 мая проходят второй этап обучения, который завершится в конце августа.
"Задача социального координатора будет заключаться в составлении индивидуального плана сопровождения ветерана СВО или членов семьи погибшего военнослужащего с поэтапным решением их проблем. А также координировать на муниципальном уровне выполнение этого плана", – пояснила Романовская.
Все привлеченные специалисты готовы к работе. Фактически, она уже ведется и будет продолжена под эгидой фонда "Защитники Отечества", добавила она.

Комитет семей воинов Отечества

"По указу президента Фонд оказывает поддержку военнослужащим, имеющим статус ветерана СВО, при этом семьи всех действующих военнослужащих – участников СВО, которые нуждаются в помощи, также смогут получить ее как по линии Фонда, так и через "Комитет семей воинов отечества", – продолжила Романовская.
Комитет будет взаимодействовать с республиканской комиссией под руководством вице-премьера Елены Романовской для общей координации работы с Фондом, основными министерствами, Минобороны РФ и общественными организациями. Таким образом удастся охватить мерами поддержки и помощи как ветеранов СВО и членов семей погибших военных, так и семьи действующих военнослужащих.
Ремонт в здании завершится к концу этой недели, на очереди – установка мебели и оборудования. Официальное открытие регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" состоится 31 мая, а 1 июня социальные координаторы приступят к работе, резюмировала вице-премьер РК.
© РИА Новости КрымЗдание регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
Здание регионального отделения государственного фонда Защитники Отечества в Симферополе
1 из 3
Здание регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗдание регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
Здание регионального отделения государственного фонда Защитники Отечества в Симферополе
2 из 3
Здание регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонт здания регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
Ремонт здания регионального отделения государственного фонда Защитники Отечества в Симферополе
3 из 3
Ремонт здания регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 3
Здание регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 3
Здание регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 3
Ремонт здания регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе
© РИА Новости Крым
Владимир Путин предложил создать специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, чтобы семья каждого участника СВО была окружена заботой и вниманием, а на их нужды откликались без лишней волокиты.
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