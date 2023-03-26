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Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО
Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО
Новый закон, которым священники в зоне СВО смогут быть приравнены к военнослужащим, чтобы получать соответствующую статусу соцподдержку, необходим – об этом... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T18:26
2023-03-26T18:26
сво
рпц (русская православная церковь)
севастополь
крым
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый закон, которым священники в зоне СВО смогут быть приравнены к военнослужащим, чтобы получать соответствующую статусу соцподдержку, необходим – об этом говорили в Госдуме в начале года. В Совфеде в свою очередь отметили, что вводить новую военно-учетную специальность "военный священник" нужно, но вопрос этот сложный и обсуждать его с прессой преждевременно.Корреспондент РИА Новости Крым поговорил с людьми, чье единственное оружие даже на передовой – молитва, чтобы выяснить, ждут ли они для себя "закона о капелланах" и что их по-настоящему волнует."Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала&gt;&gt;Законопроекта еще нетНа круглом столе в Госдуме в январе руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Оксана Чернега) сообщила, что Русская православная церковь и профильное управление Минобороны РФ разработали концепцию, согласно которой "военные" священники и члены их семей смогут получать такие же льготы и гарантии, какие имеют сегодня военнослужащие-контрактники. Изучить вопрос о соцподдержке духовников, работающих в зоне СВО, предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, а депутат ГД Ольга Тимофеева высказала мнение, что с принятием документа о статусе военных пастырей следует торопиться. 14 марта в ходе выступления с докладом в Законодательном собрании Севастополя сенатор РФ, член комитета по делам обороны и безопасности Сергей Колбин сообщил, что в Совете Федерации при его участии и в тесном контакте с военными ведется работа, результатом которой должно стать введение востребованных временем новых военно-учетных специальностей (ВУС), среди которых – войсковой священник. По его мнению, это должно "найти отражение в ряде законодательных документов".На обращение корреспондента РИА Новости Крым пояснить, какая именно работа ведется сейчас в Совете Федерации в этом направлении, сенатор сообщил, что законопроекта еще нет и обсуждать что-либо преждевременно."Вопрос сложный, сейчас еще в работе. Процесс очень непростой и небыстрый. Проекта закона еще нет. Об этом говорить рано", – сказал сенатор.250 воинских священников на всю Россию"Все непросто, возможно, потому, что хоть большинство и поддерживает нас, говоря: "Слава Богу, что вы есть", все-таки не все за духовность в воинском коллективе. Постсоветское время явило плоды богоборчества: есть люди и структуры, которые негодуют, что священник может быть в армии. Мы им как кость в горле, и они противятся. Специально, может, не отрицают, но документ положат под стекло, и будет он там лежать", – говорит отец Михаил. Он не ропщет – просто отвечает на вопросы. Дома у него жена и жена и четверо детей. С его слов, таких, как он, штатных духовников в воинской части, во всей России сегодня не больше 250:Отец Михаил Грицай – помощник командира части по работе с верующими военнослужащими 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота в Севастополе. Сюда он пришел незадолго до начала СВО. С первых дней был вместе с бойцами на Запорожском направлении. Вернулся. Снова пошел."В различные направления выезжал. В сторону Херсона, Каховскую ГЭС пересекали, на той стороне были", – делится он. – Стараюсь ездить по возможности. Подолгу, правда, не могу там находиться, потому что и здесь есть необходимость быть. Но мы все стараемся совмещать: и там сделать дело, и здесь никого не бросить".Добровольцы получат удостоверение ветерана боевых действий&gt;&gt;Закон нужен семьям Так и хочется назвать отца Михаила военным священником или капелланом – он не возражает. Замечает лишь: первый вариант – как всегда на Руси звали, второй – "пришлый", западный, а так разницы нет. Точнее, она есть, но в другом – в самом определении.У тех, кто несет служение в воинской части, и должность штатная, и жалование есть, но люди они гражданские и военными священниками являются "только по названию, но не по статусу".А это значит, что в зону боевых действий "не уполномочены выезжать – только по морали, по долгу и желанию". Жалование "за ленточкой" не вырастает. В случае ранения, травмы, смерти никаких выплат не положено.Но отец Михаил говорит – ему это безразлично. Потому что "надо быть там". Единственное: закон "о капелланах" нужен семьям, "если вдруг что"."Лично мне все равно. А вот забота о семье священника, ее защита – это прекрасно. И мои друзья, военные священники, рассуждают так же. У близких тогда будет какая-то помощь, льготы, как у семей военнослужащих. А так, если ты жив, здоров – и слава Богу, хорошо, что еще надо?".В рясах на передовойВ зону СВО все православные священники, независимо от статуса, едут по желанию и с дозволения. Последнее слово за Синодальным отделом РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами (военный отдел Московского патриархата)."Приглашают священнослужителей, желающих выезжать в командировки в зону СВО и получивших благословление епархиальных архиереев. Они проходят определенный курс обучения при Синодальном отделе в Москве или дистанционно, потом выезжают", – рассказывает отец Дмитрий Кротков из Симферополя.Он настоятель двух храмов в столице Крыма и не является штатным военным священником, но сам "за ленточкой" бывает едва ли не еженедельно. Он как руководитель отдела Симферопольской и Крымской епархии по взаимодействию с ВС РФ курирует всех без исключения духовников из Крыма и Севастополя, работающих в войсковых подразделениях и отправляющихся в зону СВО. Его "подопечные" отправляются в том числе и на передовую, где могут находиться от нескольких дней до месяца, рискуя жизнью и оставляя семью, в которой, как правило, много детей. Эти батюшки абсолютно незащищены, и конечно, соцгарантии им и их семьям очень нужны, замечает мой второй собеседник.По словам отца Дмитрия, все штатные военные священники из Крыма регулярно отправляются в зону спецоперации. Но таких там "пока единицы". В то время как надобность в них "на передке" крайне высока. Нужны и священники, и имамы"Бойцы порой звонят – узнают телефон священника, знают, что есть такой батюшка, который мотается по передовой, и говорят: "Нам ничего не надо вообще – просто приезжайте, побудьте с нами", – рассказывает пономарь храма святого апостола Андрея Первозванного, основатель Андреевского дома милосердия в Севастополе Андрей Таныгин.Себя он называет "обычным водителем из гуманитарного конвоя". С отцом Дмитрием Кротковым в опасных местах был не раз, с одним из его сыновей попадал под обстрел, и "чудом выжили". Но идут опять, потому, что "движет не государство, не законы и не какие-то обещанные блага".Там, где их ждут бойцы, важно вовремя и правильно сориентироваться, не паниковать, чтобы просто быть здесь, потому что "когда солдаты получают духовную поддержку, они по-другому себя чувствуют".Все так, подтверждает морпех с позывным "Сенсей". В зоне СВО он был не раз и сейчас снова туда возвращается. Мнение о присутствии на фронте священников у него однозначное: "Обязательно нужны. И священники, и имамы. Даже обычные письма на бумаге "в наш электронный век SMS и видеозвонков имеют великую силу для бойцов – ребята их потом перечитывают не один раз", - говорит он.А уж поддержка духовника там "для укрепления духа" ни с чем не сравнится.Читайте также на РИА Новости Крым:С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО&gt;&gt;Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял"&gt;&gt;Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО&gt;&gt;
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Анна Петрова
Анна Петрова
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сво, рпц (русская православная церковь), севастополь, крым, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Закон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО

Закон о капелланах для соцподдержки войсковых священников: что думают в Крыму

18:26 26.03.2023
 
© из личного архива о. ДмитрияОтец Дмитрий Кротков с бойцами в зоне СВО
Отец Дмитрий Кротков с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Дмитрия
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Новый закон, которым священники в зоне СВО смогут быть приравнены к военнослужащим, чтобы получать соответствующую статусу соцподдержку, необходим – об этом говорили в Госдуме в начале года. В Совфеде в свою очередь отметили, что вводить новую военно-учетную специальность "военный священник" нужно, но вопрос этот сложный и обсуждать его с прессой преждевременно.
Корреспондент РИА Новости Крым поговорил с людьми, чье единственное оружие даже на передовой – молитва, чтобы выяснить, ждут ли они для себя "закона о капелланах" и что их по-настоящему волнует.
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Законопроекта еще нет

На круглом столе в Госдуме в январе руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Оксана Чернега) сообщила, что Русская православная церковь и профильное управление Минобороны РФ разработали концепцию, согласно которой "военные" священники и члены их семей смогут получать такие же льготы и гарантии, какие имеют сегодня военнослужащие-контрактники. Изучить вопрос о соцподдержке духовников, работающих в зоне СВО, предложила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, а депутат ГД Ольга Тимофеева высказала мнение, что с принятием документа о статусе военных пастырей следует торопиться.

14 марта в ходе выступления с докладом в Законодательном собрании Севастополя сенатор РФ, член комитета по делам обороны и безопасности Сергей Колбин сообщил, что в Совете Федерации при его участии и в тесном контакте с военными ведется работа, результатом которой должно стать введение востребованных временем новых военно-учетных специальностей (ВУС), среди которых – войсковой священник. По его мнению, это должно "найти отражение в ряде законодательных документов".

На обращение корреспондента РИА Новости Крым пояснить, какая именно работа ведется сейчас в Совете Федерации в этом направлении, сенатор сообщил, что законопроекта еще нет и обсуждать что-либо преждевременно.

"Вопрос сложный, сейчас еще в работе. Процесс очень непростой и небыстрый. Проекта закона еще нет. Об этом говорить рано", – сказал сенатор.

250 воинских священников на всю Россию

"Все непросто, возможно, потому, что хоть большинство и поддерживает нас, говоря: "Слава Богу, что вы есть", все-таки не все за духовность в воинском коллективе. Постсоветское время явило плоды богоборчества: есть люди и структуры, которые негодуют, что священник может быть в армии. Мы им как кость в горле, и они противятся. Специально, может, не отрицают, но документ положат под стекло, и будет он там лежать", – говорит отец Михаил.

Он не ропщет – просто отвечает на вопросы. Дома у него жена и жена и четверо детей. С его слов, таких, как он, штатных духовников в воинской части, во всей России сегодня не больше 250:
"У нас дай Бог в полку, в бригаде – один на тысячу человек и больше. А если вокруг есть другие части, и в них священника нет – туда тоже идут. Быть ли духовнику – в первую очередь зависит от командования, насколько оно заинтересовано и как похлопочет о должности".
Отец Михаил Грицай – помощник командира части по работе с верующими военнослужащими 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота в Севастополе. Сюда он пришел незадолго до начала СВО. С первых дней был вместе с бойцами на Запорожском направлении. Вернулся. Снова пошел.

"В различные направления выезжал. В сторону Херсона, Каховскую ГЭС пересекали, на той стороне были", – делится он. – Стараюсь ездить по возможности. Подолгу, правда, не могу там находиться, потому что и здесь есть необходимость быть. Но мы все стараемся совмещать: и там сделать дело, и здесь никого не бросить".
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Закон нужен семьям

Так и хочется назвать отца Михаила военным священником или капелланом – он не возражает. Замечает лишь: первый вариант – как всегда на Руси звали, второй – "пришлый", западный, а так разницы нет. Точнее, она есть, но в другом – в самом определении.

У тех, кто несет служение в воинской части, и должность штатная, и жалование есть, но люди они гражданские и военными священниками являются "только по названию, но не по статусу".А это значит, что в зону боевых действий "не уполномочены выезжать – только по морали, по долгу и желанию". Жалование "за ленточкой" не вырастает. В случае ранения, травмы, смерти никаких выплат не положено.

Но отец Михаил говорит – ему это безразлично. Потому что "надо быть там". Единственное: закон "о капелланах" нужен семьям, "если вдруг что".
"Лично мне все равно. А вот забота о семье священника, ее защита – это прекрасно. И мои друзья, военные священники, рассуждают так же. У близких тогда будет какая-то помощь, льготы, как у семей военнослужащих. А так, если ты жив, здоров – и слава Богу, хорошо, что еще надо?".
© из личного архива о. Михаила ГрицаяОтец Михаил Грицай с бойцами в зоне СВО
Отец Михаил Грицай с бойцами в зоне СВО
1 из 4
Отец Михаил Грицай с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Михаила Грицая
© из личного архива о. Дмитрия КротковаОтец Дмитрий Кротков с бойцами в зоне СВО
Отец Дмитрий Кротков с бойцами в зоне СВО
2 из 4
Отец Дмитрий Кротков с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Дмитрия Кроткова
© из личного архива о. МихаилаОтец Михаил Грицай и Андрей Таныгин с бойцами в зоне СВО
Отец Михаил Грицай и Андрей Таныгин с бойцами в зоне СВО
3 из 4
Отец Михаил Грицай и Андрей Таныгин с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Михаила
© из личного архива о. Дмитрия КротковаБлиндажный храм
Блиндажный храм
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Блиндажный храм
© из личного архива о. Дмитрия Кроткова
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Отец Михаил Грицай с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Михаила Грицая
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Отец Дмитрий Кротков с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Дмитрия Кроткова
3 из 4
Отец Михаил Грицай и Андрей Таныгин с бойцами в зоне СВО
© из личного архива о. Михаила
4 из 4
Блиндажный храм
© из личного архива о. Дмитрия Кроткова
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 10:52
Украинские власти закрывают доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре

В рясах на передовой

В зону СВО все православные священники, независимо от статуса, едут по желанию и с дозволения. Последнее слово за Синодальным отделом РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами (военный отдел Московского патриархата).
"Приглашают священнослужителей, желающих выезжать в командировки в зону СВО и получивших благословление епархиальных архиереев. Они проходят определенный курс обучения при Синодальном отделе в Москве или дистанционно, потом выезжают", – рассказывает отец Дмитрий Кротков из Симферополя.
Он настоятель двух храмов в столице Крыма и не является штатным военным священником, но сам "за ленточкой" бывает едва ли не еженедельно. Он как руководитель отдела Симферопольской и Крымской епархии по взаимодействию с ВС РФ курирует всех без исключения духовников из Крыма и Севастополя, работающих в войсковых подразделениях и отправляющихся в зону СВО. Его "подопечные" отправляются в том числе и на передовую, где могут находиться от нескольких дней до месяца, рискуя жизнью и оставляя семью, в которой, как правило, много детей. Эти батюшки абсолютно незащищены, и конечно, соцгарантии им и их семьям очень нужны, замечает мой второй собеседник.
По словам отца Дмитрия, все штатные военные священники из Крыма регулярно отправляются в зону спецоперации. Но таких там "пока единицы". В то время как надобность в них "на передке" крайне высока.
"В законотворчестве я не сведущ, но постоянно езжу на передовую, бываю в Херсонской области, в Запорожской, на Донбассе и вижу, насколько сейчас есть необходимость окормления духовенством наших военных. Это крайне необходимо, однозначно".

Нужны и священники, и имамы

"Бойцы порой звонят – узнают телефон священника, знают, что есть такой батюшка, который мотается по передовой, и говорят: "Нам ничего не надо вообще – просто приезжайте, побудьте с нами", – рассказывает пономарь храма святого апостола Андрея Первозванного, основатель Андреевского дома милосердия в Севастополе Андрей Таныгин.

Себя он называет "обычным водителем из гуманитарного конвоя". С отцом Дмитрием Кротковым в опасных местах был не раз, с одним из его сыновей попадал под обстрел, и "чудом выжили". Но идут опять, потому, что "движет не государство, не законы и не какие-то обещанные блага".
Там, где их ждут бойцы, важно вовремя и правильно сориентироваться, не паниковать, чтобы просто быть здесь, потому что "когда солдаты получают духовную поддержку, они по-другому себя чувствуют".

Все так, подтверждает морпех с позывным "Сенсей". В зоне СВО он был не раз и сейчас снова туда возвращается. Мнение о присутствии на фронте священников у него однозначное: "Обязательно нужны. И священники, и имамы. Даже обычные письма на бумаге "в наш электронный век SMS и видеозвонков имеют великую силу для бойцов – ребята их потом перечитывают не один раз", - говорит он.
А уж поддержка духовника там "для укрепления духа" ни с чем не сравнится.

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