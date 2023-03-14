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С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2023
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно,... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T18:28
2023-03-14T18:38
эксклюзивы риа новости крым
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религия
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геническ
херсонская область
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно, поскольку исцеляет душу и тело, укрепляет морально-волевой дух отряда. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель отдела по душепасторской опеке казачества при Крымской митрополии, отец Игорь."Соборование – это таинство, которое заменяет людям причастие, когда они больны, когда немощные лежат и не могут приобщиться к телу и крови Христа", - объяснил священник.По его словам, таинство маслособорования – "для исцеления души и тела каждого человека", и для военных, которые оказались в боевых условиях, вера очень важна.Он также напомнил слова из Святого писания: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне", сказал: "вера даст исцеление".Казачье войско: христолюбиво и непобедимоКак рассказали в отряде, для Черноморского казачьего войска обряд соборования в пост – очень важное мероприятие, поскольку связано с поклонением Господу, с "духовным объединением с церковью-матушкой". А "казачье войско христолюбиво, оттого и непобедимо".Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.По его словам, особенно важно, чтобы жители новых территорий, которые приняли решение вернуться домой", знали, что крымчане рядом, плечом к плечу."На Украине было засилье сектантов, сатана выбирал ту часть человечества, которая не может себя контролировать и подчинить себя Богу. Сатана обманывал, а мы должны своей честностью и преданностью Господу, беседуя с людьми, обращать их мысли к Богу, чтобы не думали о фашизме и сатанизме, как прежде", - считает казак.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкойБоеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
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геническ
херсонская область
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С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
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сво, религия, рпц (русская православная церковь), геническ, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО

"Вера даст исцеление": бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования

18:28 14.03.2023 (обновлено: 18:38 14.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно, поскольку исцеляет душу и тело, укрепляет морально-волевой дух отряда. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель отдела по душепасторской опеке казачества при Крымской митрополии, отец Игорь.
"Соборование – это таинство, которое заменяет людям причастие, когда они больны, когда немощные лежат и не могут приобщиться к телу и крови Христа", - объяснил священник.
По его словам, таинство маслособорования – "для исцеления души и тела каждого человека", и для военных, которые оказались в боевых условиях, вера очень важна.
"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - отметил священник.
Он также напомнил слова из Святого писания: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне", сказал: "вера даст исцеление".
"То, что происходит на Украине - это трагедия. В очередной раз вера православная гонима – это прискорбно и печально. Надеемся на мудрость руководства украинского и на милость Божью", - сказал протоиерей.

Казачье войско: христолюбиво и непобедимо

Как рассказали в отряде, для Черноморского казачьего войска обряд соборования в пост – очень важное мероприятие, поскольку связано с поклонением Господу, с "духовным объединением с церковью-матушкой". А "казачье войско христолюбиво, оттого и непобедимо".
Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.
"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит 1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.
По его словам, особенно важно, чтобы жители новых территорий, которые приняли решение вернуться домой", знали, что крымчане рядом, плечом к плечу.
"На Украине было засилье сектантов, сатана выбирал ту часть человечества, которая не может себя контролировать и подчинить себя Богу. Сатана обманывал, а мы должны своей честностью и преданностью Господу, беседуя с людьми, обращать их мысли к Богу, чтобы не думали о фашизме и сатанизме, как прежде", - считает казак.
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