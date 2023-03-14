https://crimea.ria.ru/20230314/s-veroy-po-zhizni-kak-svyaschenniki-pomogayut-kazakam-i-boytsam-v-zone-svo-1127539899.html

С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО

С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2023

С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО

Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно,... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T18:28

2023-03-14T18:28

2023-03-14T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно, поскольку исцеляет душу и тело, укрепляет морально-волевой дух отряда. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель отдела по душепасторской опеке казачества при Крымской митрополии, отец Игорь."Соборование – это таинство, которое заменяет людям причастие, когда они больны, когда немощные лежат и не могут приобщиться к телу и крови Христа", - объяснил священник.По его словам, таинство маслособорования – "для исцеления души и тела каждого человека", и для военных, которые оказались в боевых условиях, вера очень важна.Он также напомнил слова из Святого писания: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне", сказал: "вера даст исцеление".Казачье войско: христолюбиво и непобедимоКак рассказали в отряде, для Черноморского казачьего войска обряд соборования в пост – очень важное мероприятие, поскольку связано с поклонением Господу, с "духовным объединением с церковью-матушкой". А "казачье войско христолюбиво, оттого и непобедимо".Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.По его словам, особенно важно, чтобы жители новых территорий, которые приняли решение вернуться домой", знали, что крымчане рядом, плечом к плечу."На Украине было засилье сектантов, сатана выбирал ту часть человечества, которая не может себя контролировать и подчинить себя Богу. Сатана обманывал, а мы должны своей честностью и преданностью Господу, беседуя с людьми, обращать их мысли к Богу, чтобы не думали о фашизме и сатанизме, как прежде", - считает казак.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкойБоеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал

https://crimea.ria.ru/20230215/ne-rassypatsya-vnutri-o-chem-i-zachem-poyut-na-fronte--ot-afgana-do-svo-1126982762.html

геническ

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО 2023-03-14T18:28 true PT1M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, религия, рпц (русская православная церковь), геническ, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии