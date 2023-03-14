https://crimea.ria.ru/20230314/s-veroy-po-zhizni-kak-svyaschenniki-pomogayut-kazakam-i-boytsam-v-zone-svo-1127539899.html
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.03.2023
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно,... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T18:28
2023-03-14T18:28
2023-03-14T18:38
эксклюзивы риа новости крым
сво
религия
рпц (русская православная церковь)
геническ
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127539783_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_51138673e74ecacd8b29365df3099dd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно, поскольку исцеляет душу и тело, укрепляет морально-волевой дух отряда. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель отдела по душепасторской опеке казачества при Крымской митрополии, отец Игорь."Соборование – это таинство, которое заменяет людям причастие, когда они больны, когда немощные лежат и не могут приобщиться к телу и крови Христа", - объяснил священник.По его словам, таинство маслособорования – "для исцеления души и тела каждого человека", и для военных, которые оказались в боевых условиях, вера очень важна.Он также напомнил слова из Святого писания: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне", сказал: "вера даст исцеление".Казачье войско: христолюбиво и непобедимоКак рассказали в отряде, для Черноморского казачьего войска обряд соборования в пост – очень важное мероприятие, поскольку связано с поклонением Господу, с "духовным объединением с церковью-матушкой". А "казачье войско христолюбиво, оттого и непобедимо".Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.По его словам, особенно важно, чтобы жители новых территорий, которые приняли решение вернуться домой", знали, что крымчане рядом, плечом к плечу."На Украине было засилье сектантов, сатана выбирал ту часть человечества, которая не может себя контролировать и подчинить себя Богу. Сатана обманывал, а мы должны своей честностью и преданностью Господу, беседуя с людьми, обращать их мысли к Богу, чтобы не думали о фашизме и сатанизме, как прежде", - считает казак.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиНа Херсонщине нашли тайник экстремиста с нацистской экипировкойБоеприпасы на птицеферме: на Херсонщине нашли крупный арсенал
https://crimea.ria.ru/20230215/ne-rassypatsya-vnutri-o-chem-i-zachem-poyut-na-fronte--ot-afgana-do-svo-1126982762.html
геническ
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127539783_13:0:1150:853_1920x0_80_0_0_67101475bb37f46f35d680a108e3170c.jpg
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
2023-03-14T18:28
true
PT1M14S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, религия, рпц (русская православная церковь), геническ, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, новые регионы россии
С верой по жизни: как священники помогают казакам и бойцам в зоне СВО
"Вера даст исцеление": бойцы отряда спецназначения "Гром" прошли обряд соборования
18:28 14.03.2023 (обновлено: 18:38 14.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Бойцы отряда спецназначения "Гром", которые сейчас находятся в Геническе Херсонской области, прошли обряд соборования. Для верующих это таинство очень важно, поскольку исцеляет душу и тело, укрепляет морально-волевой дух отряда. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель отдела по душепасторской опеке казачества при Крымской митрополии, отец Игорь.
"Соборование – это таинство, которое заменяет людям причастие, когда они больны, когда немощные лежат и не могут приобщиться к телу и крови Христа", - объяснил священник.
По его словам, таинство маслособорования – "для исцеления души и тела каждого человека", и для военных, которые оказались в боевых условиях, вера очень важна.
"Среди тех, кто пришел в армию, кто оказался в боевых условиях, нет неверующих", - отметил священник.
Он также напомнил слова из Святого писания: "Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне", сказал: "вера даст исцеление".
"То, что происходит на Украине - это трагедия. В очередной раз вера православная гонима – это прискорбно и печально. Надеемся на мудрость руководства украинского и на милость Божью", - сказал протоиерей.
Казачье войско: христолюбиво и непобедимо
Как рассказали в отряде, для Черноморского казачьего войска обряд соборования в пост – очень важное мероприятие, поскольку связано с поклонением Господу, с "духовным объединением с церковью-матушкой". А "казачье войско христолюбиво, оттого и непобедимо".
Церковь помогает бойцам, которые оказались вдали от родного дома и семей, сохранять силу духа, духовно поддерживает казаков.
"Сегодня роль казачества приобретает новые очертания, потому что война идет вероломная. Мы обязаны теплотой своего сердца и мысли, и своим духовным стержнем преломить эту силу, заставить сатану отступить", - говорит 1-й заматамана Крымского округа Черноморского казачьего округа с позывным Руссич.
По его словам, особенно важно, чтобы жители новых территорий, которые приняли решение вернуться домой", знали, что крымчане рядом, плечом к плечу.
"На Украине было засилье сектантов, сатана выбирал ту часть человечества, которая не может себя контролировать и подчинить себя Богу. Сатана обманывал, а мы должны своей честностью и преданностью Господу, беседуя с людьми, обращать их мысли к Богу, чтобы не думали о фашизме и сатанизме, как прежде", - считает казак.
Читайте также на РИА Новости Крым: