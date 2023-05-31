https://crimea.ria.ru/20230531/otdelenie-gosfonda-zaschitniki-otechestva-otkrylos-v-simferopole-1129099406.html

Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе

Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе

Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T11:44

2023-05-31T11:44

2023-05-31T12:32

крым

сергей аксенов

елена романовская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. Об этом на открытии регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд, подчеркнул Аксенов."По сути это будет персональный менеджмент. Закрепленный за каждой семьей координатор будет иметь право на выполнение практически всех функций: получать документы, справки приносить, вносить предложения… Цель такая, чтобы человеку и не нужно было сюда приходить. Телефон сняли, поставили задачу, что такая ситуация и необходима помощь, а дальше все выполняют соцкоординаторы", – сказал Аксенов и добавил, что необходимо сделать все, чтобы бойцы на передовой и ветераны специальной военной операции чувствовали поддержку и были уверены, что все их проблемы решатся.Помощь ветеранам будут оказывать 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.Зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская отметила, что в одном здании расположены социальные координаторы, социальный МФЦ, психологическая и юридическая службы и Центр занятости."Также предусмотрены помещения для представителей медико-социальной экспертизы, представителей протезного завода и демонстрационной комнаты различных технических средств реабилитации, комната для обучения членов семей правилам ухода за паллиативными больными", – уточнила Романовская.Сейчас ведется работа по созданию горячей линии, чтобы крымские защитники и члены их семей могли получать консультации по телефону, добавил руководитель регионального отделения Фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Фонд расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. Прием посетителей начнется в четверг, 1 июня. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.Специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы семьи каждого участника СВО были окружены заботой и вниманием, а на их нужды откликались без лишней волокиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в КрымуЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеПризванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы

https://crimea.ria.ru/20230524/frontovye-fei-svo-glazami-zhenschiny-v-bronezhilete-1128934129.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, елена романовская, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", симферополь, ветераны сво, помощь бойцам сво, общество, новости крыма, видео