Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. Об этом на открытии регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд, подчеркнул Аксенов."По сути это будет персональный менеджмент. Закрепленный за каждой семьей координатор будет иметь право на выполнение практически всех функций: получать документы, справки приносить, вносить предложения… Цель такая, чтобы человеку и не нужно было сюда приходить. Телефон сняли, поставили задачу, что такая ситуация и необходима помощь, а дальше все выполняют соцкоординаторы", – сказал Аксенов и добавил, что необходимо сделать все, чтобы бойцы на передовой и ветераны специальной военной операции чувствовали поддержку и были уверены, что все их проблемы решатся.Помощь ветеранам будут оказывать 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.Зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская отметила, что в одном здании расположены социальные координаторы, социальный МФЦ, психологическая и юридическая службы и Центр занятости."Также предусмотрены помещения для представителей медико-социальной экспертизы, представителей протезного завода и демонстрационной комнаты различных технических средств реабилитации, комната для обучения членов семей правилам ухода за паллиативными больными", – уточнила Романовская.Сейчас ведется работа по созданию горячей линии, чтобы крымские защитники и члены их семей могли получать консультации по телефону, добавил руководитель регионального отделения Фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Фонд расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. Прием посетителей начнется в четверг, 1 июня. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.Специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы семьи каждого участника СВО были окружены заботой и вниманием, а на их нужды откликались без лишней волокиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в КрымуЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеПризванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. Об этом на открытии регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд, подчеркнул Аксенов.
"По сути это будет персональный менеджмент. Закрепленный за каждой семьей координатор будет иметь право на выполнение практически всех функций: получать документы, справки приносить, вносить предложения… Цель такая, чтобы человеку и не нужно было сюда приходить. Телефон сняли, поставили задачу, что такая ситуация и необходима помощь, а дальше все выполняют соцкоординаторы", – сказал Аксенов и добавил, что необходимо сделать все, чтобы бойцы на передовой и ветераны специальной военной операции чувствовали поддержку и были уверены, что все их проблемы решатся.
Помощь ветеранам будут оказывать 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.
Зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская отметила, что в одном здании расположены социальные координаторы, социальный МФЦ, психологическая и юридическая службы и Центр занятости.
"Также предусмотрены помещения для представителей медико-социальной экспертизы, представителей протезного завода и демонстрационной комнаты различных технических средств реабилитации, комната для обучения членов семей правилам ухода за паллиативными больными", – уточнила Романовская.
Сейчас ведется работа по созданию горячей линии, чтобы крымские защитники и члены их семей могли получать консультации по телефону, добавил руководитель регионального отделения Фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
Фонд расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. Прием посетителей начнется в четверг, 1 июня. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601