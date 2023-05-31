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Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе
Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе
Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T11:44
2023-05-31T12:32
крым
сергей аксенов
елена романовская
государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества"
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. Об этом на открытии регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд, подчеркнул Аксенов."По сути это будет персональный менеджмент. Закрепленный за каждой семьей координатор будет иметь право на выполнение практически всех функций: получать документы, справки приносить, вносить предложения… Цель такая, чтобы человеку и не нужно было сюда приходить. Телефон сняли, поставили задачу, что такая ситуация и необходима помощь, а дальше все выполняют соцкоординаторы", – сказал Аксенов и добавил, что необходимо сделать все, чтобы бойцы на передовой и ветераны специальной военной операции чувствовали поддержку и были уверены, что все их проблемы решатся.Помощь ветеранам будут оказывать 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.Зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская отметила, что в одном здании расположены социальные координаторы, социальный МФЦ, психологическая и юридическая службы и Центр занятости."Также предусмотрены помещения для представителей медико-социальной экспертизы, представителей протезного завода и демонстрационной комнаты различных технических средств реабилитации, комната для обучения членов семей правилам ухода за паллиативными больными", – уточнила Романовская.Сейчас ведется работа по созданию горячей линии, чтобы крымские защитники и члены их семей могли получать консультации по телефону, добавил руководитель регионального отделения Фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Фонд расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. Прием посетителей начнется в четверг, 1 июня. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.Специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы семьи каждого участника СВО были окружены заботой и вниманием, а на их нужды откликались без лишней волокиты.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к открытию фонда "Защитники Отечества" в КрымуЗемля для участников СВО в Крыму: сколько выдано и гдеПризванные по мобилизации смогут получить статус ветерана и льготы
https://crimea.ria.ru/20230524/frontovye-fei-svo-glazami-zhenschiny-v-bronezhilete-1128934129.html
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крым, сергей аксенов, елена романовская, государственный фонд поддержки участников сво "защитники отечества", симферополь, ветераны сво, помощь бойцам сво, общество, новости крыма, видео
Отделение госфонда "Защитники Отечества" открылось в Симферополе

В Симферополе открыли региональное отделение фонда "Защитники Отечества"

11:44 31.05.2023 (обновлено: 12:32 31.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Ветераны специальной военной операции и члены семей погибших военных из Крыма теперь могут получить все виды социальной помощи и поддержки в режиме одного окна. Об этом на открытии регионального отделения государственного фонда "Защитники Отечества" в Симферополе заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Цель проекта – максимально сократить время предоставления услуг, а в будущем вывести их предоставления на уровень, когда все неурядицы бойцов и их семей можно будет решить посредством одного звонка в Фонд, подчеркнул Аксенов.
"По сути это будет персональный менеджмент. Закрепленный за каждой семьей координатор будет иметь право на выполнение практически всех функций: получать документы, справки приносить, вносить предложения… Цель такая, чтобы человеку и не нужно было сюда приходить. Телефон сняли, поставили задачу, что такая ситуация и необходима помощь, а дальше все выполняют соцкоординаторы", – сказал Аксенов и добавил, что необходимо сделать все, чтобы бойцы на передовой и ветераны специальной военной операции чувствовали поддержку и были уверены, что все их проблемы решатся.
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Помощь ветеранам будут оказывать 35 социальных координаторов. Это сотрудники соцзащиты, которые уже имеют опыт работы с семьями участников СВО и находятся с ними в прямом контакте. К концу года число координаторов планируется увеличить до 180 человек.
Зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская отметила, что в одном здании расположены социальные координаторы, социальный МФЦ, психологическая и юридическая службы и Центр занятости.
"Также предусмотрены помещения для представителей медико-социальной экспертизы, представителей протезного завода и демонстрационной комнаты различных технических средств реабилитации, комната для обучения членов семей правилам ухода за паллиативными больными", – уточнила Романовская.
Сейчас ведется работа по созданию горячей линии, чтобы крымские защитники и члены их семей могли получать консультации по телефону, добавил руководитель регионального отделения Фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в открывшемся в Симферополе региональном отделении фонда "Защитники Отечества"
Глава Крыма Сергей Аксенов в открывшемся в Симферополе региональном отделении фонда Защитники Отечества
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов в открывшемся в Симферополе региональном отделении фонда "Защитники Отечества"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости КрымВ Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
В Симферополе открылось региональное отделение фонда Защитники Отечества
2 из 4
В Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
В Симферополе открылось региональное отделение фонда Защитники Отечества
3 из 4
В Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости КрымВ Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
В Симферополе открылось региональное отделение фонда Защитники Отечества
4 из 4
В Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
1 из 4
Глава Крыма Сергей Аксенов в открывшемся в Симферополе региональном отделении фонда "Защитники Отечества"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
2 из 4
В Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
3 из 4
В Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
4 из 4
В Симферополе открылось региональное отделение фонда "Защитники Отечества"
© РИА Новости Крым
Фонд расположен в центре Симферополя, по улице Долгоруковская, 3, в бывшем здании Пенсионного фонда РК. Прием посетителей начнется в четверг, 1 июня. График работы – с 9 до 18, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Специальный фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО был создан по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы семьи каждого участника СВО были окружены заботой и вниманием, а на их нужды откликались без лишней волокиты.
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КрымСергей АксеновЕлена РомановскаяГосударственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"СимферопольВетераны СВОПомощь бойцам СВООбществоНовости КрымаВидео
 
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