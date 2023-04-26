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Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий
Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий - РИА Новости Крым, 26.04.2023
Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий
Участников боевых действий в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик прировняли к ветеранам боевых действий. Соответствующий закон РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T14:07
2023-04-26T14:08
совет федерации
россия
закон и право
общество
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ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Участников боевых действий в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик прировняли к ветеранам боевых действий. Соответствующий закон на заседании в среду одобрили члены Совета Федерации.Согласно документу, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет присваиваться лицам, которые принимали участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года.Кроме того, статусом ветеранов будут наделены и те, кто "заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, с 30 сентября 2022 года – на территориях Запорожской и Херсонской областей".Ранее был принят закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий. На федеральном уровне для данной категории граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Также ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОВ Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – законЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО
https://crimea.ria.ru/20230424/denezhnoe-dovolstvie-uchastnikov-svo-uravnyayut-1128330269.html
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Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий

Совфед принял закон о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев Донбасса

14:07 26.04.2023 (обновлено: 14:08 26.04.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР
Бойцы Народной милиции ЛНР в районе села Спорное в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Участников боевых действий в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик прировняли к ветеранам боевых действий. Соответствующий закон на заседании в среду одобрили члены Совета Федерации.
Согласно документу, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет присваиваться лицам, которые принимали участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года.
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Кроме того, статусом ветеранов будут наделены и те, кто "заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, с 30 сентября 2022 года – на территориях Запорожской и Херсонской областей".
Ранее был принят закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий. На федеральном уровне для данной категории граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Также ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.
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