https://crimea.ria.ru/20230426/opolchentsev-donbassa-prirovnyali-k-veteranam-boevykh-deystviy-1128374922.html

Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий

Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий - РИА Новости Крым, 26.04.2023

Ополченцев Донбасса прировняли к ветеранам боевых действий

Участников боевых действий в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик прировняли к ветеранам боевых действий. Соответствующий закон РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T14:07

2023-04-26T14:07

2023-04-26T14:08

совет федерации

россия

закон и право

общество

сво

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/1b/1126612941_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_730fc19b70c0e4cfca5a011fcd4418fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Участников боевых действий в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик прировняли к ветеранам боевых действий. Соответствующий закон на заседании в среду одобрили члены Совета Федерации.Согласно документу, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет присваиваться лицам, которые принимали участие в боевых действиях на территориях Донецкой и Луганской народных республик в составе Вооруженных сил республик в период с 12 мая 2014 года.Кроме того, статусом ветеранов будут наделены и те, кто "заключил контракт с организацией, содействующей выполнениям задач ВС РФ в ходе спецоперации на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, с 30 сентября 2022 года – на территориях Запорожской и Херсонской областей".Ранее был принят закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий. На федеральном уровне для данной категории граждан установлен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Также ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОВ Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – законЗакон о капелланах: так ли он нужен – мнения священников и бойцов СВО

https://crimea.ria.ru/20230424/denezhnoe-dovolstvie-uchastnikov-svo-uravnyayut-1128330269.html

россия

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, россия, закон и право, общество, сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости, запорожская область, херсонская область, новые регионы россии