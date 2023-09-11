https://crimea.ria.ru/20230911/voennym-pensioneram--uchastnikam-svo-kompensiruyut-pensiyu-1131324147.html

Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию

Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную... РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T17:30

2023-09-11T17:30

2023-09-11T17:30

россия

владимир путин (политик)

закон и право

новости сво

ветераны сво

помощь бойцам сво

пенсия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны. Документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.Ранее президент заявил о необходимости предоставления равных прав, выплат и льгот всем участникам специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые учувствуют в спецоперации на Украине.Кроме того, после окончания службы отдельные категории пенсионеров смогут выбрать, получать ли им ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа."Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы", - следует из пояснения, опубликованного 5 июля на сайте Правительства РФ.Это постановление затрагивает вопросы пенсионного обеспечения не только военных, но и сотрудников МЧС, органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.1 августа Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Удостоверения единого образца будут получать все участники военных действий на Украине, включая тех добровольцев, которые участвовали в защите ЛНР и ДНР с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузыКто оплатит кредитные долги погибших участников СВОЕдиная справка участника спецоперации должна действовать по всей России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), закон и право, новости сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, пенсия, общество, новости