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Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию
Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную... РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T17:30
2023-09-11T17:30
россия
владимир путин (политик)
закон и право
новости сво
ветераны сво
помощь бойцам сво
пенсия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны. Документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.Ранее президент заявил о необходимости предоставления равных прав, выплат и льгот всем участникам специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые учувствуют в спецоперации на Украине.Кроме того, после окончания службы отдельные категории пенсионеров смогут выбрать, получать ли им ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа."Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы", - следует из пояснения, опубликованного 5 июля на сайте Правительства РФ.Это постановление затрагивает вопросы пенсионного обеспечения не только военных, но и сотрудников МЧС, органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.1 августа Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Удостоверения единого образца будут получать все участники военных действий на Украине, включая тех добровольцев, которые участвовали в защите ЛНР и ДНР с 2014 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Участников СВО бесплатно подготовят к поступлению в вузыКто оплатит кредитные долги погибших участников СВОЕдиная справка участника спецоперации должна действовать по всей России
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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россия, владимир путин (политик), закон и право, новости сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, пенсия, общество, новости
Военным пенсионерам – участникам СВО компенсируют пенсию

Военным пенсионерам – участникам СВО будут ежемесячно компенсировать пенсию

17:30 11.09.2023
 
Ветераны СВО учат "Воинов народа"
Ветераны СВО учат Воинов народа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, которые участвуют в спецоперации на Украине, будут получать 100-процентную компенсацию военной пенсии. Это касается как мобилизованных, так и добровольно заключивших контракт с Минобороны. Документ опубликован на портале официальной правовой информации в понедельник.
"Установить военнослужащим, <...> дополнительно к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты, с учетом ежемесячной доплаты к указанной пенсии <…>, и увеличения (индексации) размера пенсии после прекращения ее выплаты", — говорится в документе.
Ранее президент заявил о необходимости предоставления равных прав, выплат и льгот всем участникам специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые учувствуют в спецоперации на Украине.
Кроме того, после окончания службы отдельные категории пенсионеров смогут выбрать, получать ли им ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа.
"Если они заключили контракт на прохождение военной службы или поступили на военную службу по мобилизации, то после ее окончания выплата пенсии для них будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы", - следует из пояснения, опубликованного 5 июля на сайте Правительства РФ.
Это постановление затрагивает вопросы пенсионного обеспечения не только военных, но и сотрудников МЧС, органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей.
1 августа Правительство России расширило категории получателей удостоверений ветерана боевых действий, добавив туда добровольцев-участников СВО. Удостоверения единого образца будут получать все участники военных действий на Украине, включая тех добровольцев, которые участвовали в защите ЛНР и ДНР с 2014 года.
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