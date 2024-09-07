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Главное за день: 7 сентября

Главное за день: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Главное за день: 7 сентября

Российские военные освободили еще один населенный пункт на Донбассе, разбили две тысячи боевиков ВСУ и поразили цеха по производству компонентов для реактивных... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T21:31

2024-09-07T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт на Донбассе, разбили две тысячи боевиков ВСУ и поразили цеха по производству компонентов для реактивных беспилотников "Паляница". В Воронежской области объявили режим ЧС и перекрыли движение автотранспорта из-за пожара после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника. В Крыму и Севастополе подвели итоги первого дня голосования на выборах и без нарушений провели второй избирательный день. В Минтрансе придумали, как сократить время в пути на Юг России. В Турции произошло мощное землетрясение, но обошлось без жертв.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВойска российской армии освободили населенный пункт Калиново в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет "Гром-2" и реактивных дронов "Паляница". Украинская армия за сутки потеряла еще почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца.Атаки ВСУ на регионы РФПожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта эвакуируют, сообщил утром в субботу губернатор региона Александр Гусев. На территории Острогожского района Воронежской области началась детонация, в этой связи был объявлен режим ЧС. Позже в регионе ввели дополнительные меры безопасности – было перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж – Луганск.Выборы в Крыму и СевастополеВо всех регионах страны, в частности в Крыму и Севастополе, проходят выборы. Крымчане голосуют за кандидатов в депутаты Госсовета РК и местные советы. По итогам первого дня голосования явка в республике составила 18,61%. В Севастополе выбирают членов Законодательного собрания города – в первый день явка достигла 38,17%. Серьезных нарушений в обоих регионах в первый и второй день выборов не фиксировали.Поездки на юг РоссииМинтранс России работает над поручением президента РФ Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг страны до 16 часов, рассказал в субботу министр транспорта РФ Роман Старовойт. Одним из механизмов может стать высокоскоростная магистраль, уточнил он.Землетрясение в ТурцииВ турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 километрах от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек. Негативных последствий после подземных толчков не зафиксировано.

https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-ispolzuyut-drony-s-tekhnologiyami-natsistov-i-termitnoy-smesyu-1140206113.html

https://crimea.ria.ru/20240907/ranenykh-nesli-na-lezhakakh-kak-spasali-lyudey-posle-ataki-na-sevastopol-1140200749.html

https://crimea.ria.ru/20240907/resursy-tsik-rossii-podverglis-kiberatatkam--pamfilova-1140203512.html

https://crimea.ria.ru/20240907/chto-posmotret-v-bakhchisarae--infografika-1139879076.html

https://crimea.ria.ru/20240907/zapret-na-poseschenie-lesov-prodlili-v-sevastopole-1140194768.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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