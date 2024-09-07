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Главное за день: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Главное за день: 7 сентября
Главное за день: 7 сентября - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Главное за день: 7 сентября
Российские военные освободили еще один населенный пункт на Донбассе, разбили две тысячи боевиков ВСУ и поразили цеха по производству компонентов для реактивных... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T21:31
2024-09-07T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт на Донбассе, разбили две тысячи боевиков ВСУ и поразили цеха по производству компонентов для реактивных беспилотников "Паляница". В Воронежской области объявили режим ЧС и перекрыли движение автотранспорта из-за пожара после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника. В Крыму и Севастополе подвели итоги первого дня голосования на выборах и без нарушений провели второй избирательный день. В Минтрансе придумали, как сократить время в пути на Юг России. В Турции произошло мощное землетрясение, но обошлось без жертв.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииВойска российской армии освободили населенный пункт Калиново в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет "Гром-2" и реактивных дронов "Паляница". Украинская армия за сутки потеряла еще почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца.Атаки ВСУ на регионы РФПожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта эвакуируют, сообщил утром в субботу губернатор региона Александр Гусев. На территории Острогожского района Воронежской области началась детонация, в этой связи был объявлен режим ЧС. Позже в регионе ввели дополнительные меры безопасности – было перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж – Луганск.Выборы в Крыму и СевастополеВо всех регионах страны, в частности в Крыму и Севастополе, проходят выборы. Крымчане голосуют за кандидатов в депутаты Госсовета РК и местные советы. По итогам первого дня голосования явка в республике составила 18,61%. В Севастополе выбирают членов Законодательного собрания города – в первый день явка достигла 38,17%. Серьезных нарушений в обоих регионах в первый и второй день выборов не фиксировали.Поездки на юг РоссииМинтранс России работает над поручением президента РФ Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг страны до 16 часов, рассказал в субботу министр транспорта РФ Роман Старовойт. Одним из механизмов может стать высокоскоростная магистраль, уточнил он.Землетрясение в ТурцииВ турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 километрах от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек. Негативных последствий после подземных толчков не зафиксировано.
https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-ispolzuyut-drony-s-tekhnologiyami-natsistov-i-termitnoy-smesyu-1140206113.html
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главное за день, новости крыма, новости, крым, россия
Главное за день: 7 сентября

Главные события и заявления субботы, 7 сентября

21:31 07.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские военные освободили еще один населенный пункт на Донбассе, разбили две тысячи боевиков ВСУ и поразили цеха по производству компонентов для реактивных беспилотников "Паляница". В Воронежской области объявили режим ЧС и перекрыли движение автотранспорта из-за пожара после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника. В Крыму и Севастополе подвели итоги первого дня голосования на выборах и без нарушений провели второй избирательный день. В Минтрансе придумали, как сократить время в пути на Юг России. В Турции произошло мощное землетрясение, но обошлось без жертв.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Войска российской армии освободили населенный пункт Калиново в ДНР, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Кроме того, российские военные поразили цеха по производству компонентов для ракет "Гром-2" и реактивных дронов "Паляница". Украинская армия за сутки потеряла еще почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного образца.
Боевик ВСУ с беспилотником
20:41
ВСУ используют дроны с технологиями нацистов и термитной смесью

Атаки ВСУ на регионы РФ

Пожар вблизи взрывоопасных предметов произошел после падения подавленного средствами РЭБ беспилотника в Воронежской области, жителей одного населенного пункта эвакуируют, сообщил утром в субботу губернатор региона Александр Гусев. На территории Острогожского района Воронежской области началась детонация, в этой связи был объявлен режим ЧС. Позже в регионе ввели дополнительные меры безопасности – было перекрыто движение автотранспорта с 51-го по 105-й километр автодороги Воронеж – Луганск.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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Раненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на Севастополь

Выборы в Крыму и Севастополе

Во всех регионах страны, в частности в Крыму и Севастополе, проходят выборы. Крымчане голосуют за кандидатов в депутаты Госсовета РК и местные советы. По итогам первого дня голосования явка в республике составила 18,61%. В Севастополе выбирают членов Законодательного собрания города – в первый день явка достигла 38,17%. Серьезных нарушений в обоих регионах в первый и второй день выборов не фиксировали.
Элла Памфилова
18:16
Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам

Поездки на юг России

Минтранс России работает над поручением президента РФ Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг страны до 16 часов, рассказал в субботу министр транспорта РФ Роман Старовойт. Одним из механизмов может стать высокоскоростная магистраль, уточнил он.
Города России. Бахчисарай - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
11:11Инфографика
Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика

Землетрясение в Турции

В турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, утром в субботу произошло землетрясение магнитудой 5. Очаг залегал на глубине порядка 7 километров у города Эври и в 50 километрах от города Газиантеп с населением более 1,5 миллионов человек. Негативных последствий после подземных толчков не зафиксировано.
Лес
10:45
Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе
 
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21:31Главное за день: 7 сентября
20:53Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино
20:41ВСУ используют дроны с технологиями нацистов и термитной смесью
20:32Украинские лекарства можно использовать только в новых регионах РФ
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19:52Херсон становится пустынным – население сократилось почти в семь раз
19:31В Ялте отремонтировали подпорную стену на оползневом участке
19:10Два поселка возле Ялты остались без света
18:52Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака
18:31Атака 158 беспилотников и подтопления в Крыму: топ новостей недели
18:16Ресурсы ЦИК России подверглись киберататкам
17:55Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях
17:43Раненых несли на лежаках: как спасали людей после атаки на Севастополь
17:11В обвинения против российских СМИ не верю – экс-кандидат в президенты США
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14:41После атаки БПЛА под Воронежем перекрыли движение автотранспорта
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