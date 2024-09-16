https://crimea.ria.ru/20240916/chto-skryvali-na-ukraine-likhoradka-zapadnogo-nila-v-khersonskoy-oblasti-1140383225.html

Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области

Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области

В Херсонской области есть популяции вирусов лихорадки Западного Нила и крымской геморрагической лихорадки. Они существуют там много лет, но Украина не... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T16:02

2024-09-16T16:02

2024-09-16T16:03

новости

украина

анна попова

лихорадка западного нила

здоровье

владимир путин (политик)

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121321409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6a13c33376d2e987980bc63637b9a75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области есть популяции вирусов лихорадки Западного Нила и крымской геморрагической лихорадки. Они существуют там много лет, но Украина не предпринимала никаких действий для борьбы с ними. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Иммунитет против крымской геморрагической лихорадки есть у 12,5% жителей Херсонской области, что тоже свидетельствует о том, что люди с болезнью встречались. Но диагнозов в их медицинских картах нет и случаи заболевания официально нигде не описаны, подчеркнула Анна Попова.В целом вакцинация в Херсонской области при Украине проводилась очень плохо, очень говорит более низкий иммунитет ко многим инфекциям, чем в целом по России.Роспотребнадзор сейчас прилагает максимум усилий, чтобы не допускать осложнений по этим заболеваниям, подчеркнула Анна Попова. Работа ведется совместно с работниками системы здравоохранения.В Крыму до воссоединения с Россией процесс иммунизации населения также был поставлен очень плохо, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора крымского Роспотребнадзора Виктория Гудзь. В частности, прививок от гриппа на полуострове не было, и только после 2014 года появилась возможность регулярно прививаться.Читайте также на РИА Новости Крым:В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянВакцина против рака в России прошла доклинические испытания

украина

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, анна попова, лихорадка западного нила, здоровье, владимир путин (политик), херсонская область