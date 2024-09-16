https://crimea.ria.ru/20240916/chto-skryvali-na-ukraine-likhoradka-zapadnogo-nila-v-khersonskoy-oblasti-1140383225.html
Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области
Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области
В Херсонской области есть популяции вирусов лихорадки Западного Нила и крымской геморрагической лихорадки. Они существуют там много лет, но Украина не... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T16:02
2024-09-16T16:02
2024-09-16T16:03
новости
украина
анна попова
лихорадка западного нила
здоровье
владимир путин (политик)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области есть популяции вирусов лихорадки Западного Нила и крымской геморрагической лихорадки. Они существуют там много лет, но Украина не предпринимала никаких действий для борьбы с ними. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Иммунитет против крымской геморрагической лихорадки есть у 12,5% жителей Херсонской области, что тоже свидетельствует о том, что люди с болезнью встречались. Но диагнозов в их медицинских картах нет и случаи заболевания официально нигде не описаны, подчеркнула Анна Попова.В целом вакцинация в Херсонской области при Украине проводилась очень плохо, очень говорит более низкий иммунитет ко многим инфекциям, чем в целом по России.Роспотребнадзор сейчас прилагает максимум усилий, чтобы не допускать осложнений по этим заболеваниям, подчеркнула Анна Попова. Работа ведется совместно с работниками системы здравоохранения.В Крыму до воссоединения с Россией процесс иммунизации населения также был поставлен очень плохо, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора крымского Роспотребнадзора Виктория Гудзь. В частности, прививок от гриппа на полуострове не было, и только после 2014 года появилась возможность регулярно прививаться.Читайте также на РИА Новости Крым:В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИОртонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянВакцина против рака в России прошла доклинические испытания
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новости, украина, анна попова, лихорадка западного нила, здоровье, владимир путин (политик), херсонская область
Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области
В Херсонской области нашли вирусы лихорадки Западного Нила - Роспотребнадзор
16:02 16.09.2024 (обновлено: 16:03 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области есть популяции вирусов лихорадки Западного Нила и крымской геморрагической лихорадки. Они существуют там много лет, но Украина не предпринимала никаких действий для борьбы с ними. Об этом в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Оказалось, что там очень много лихорадки Западного Нила. Обращений нет, а иммунитет почти у 11% населения есть. Это значит, что люди встречались с этим вирусом, болели, а какой диагноз им ставили – мы не знаем", - сказала она.
Иммунитет против крымской геморрагической лихорадки есть у 12,5% жителей Херсонской области, что тоже свидетельствует о том, что люди с болезнью встречались. Но диагнозов в их медицинских картах нет и случаи заболевания официально нигде не описаны, подчеркнула Анна Попова.
В целом вакцинация в Херсонской области при Украине проводилась очень плохо, очень говорит более низкий иммунитет ко многим инфекциям, чем в целом по России.
"Прививали очень плохо, это очевидная сегодня проблема. Если иммунитет против, например, паротита в стране у нас 98,97%, то здесь 65,7. То же самое по дифтерии и полиомиелиту", - сказала Попова.
Роспотребнадзор сейчас прилагает максимум усилий, чтобы не допускать осложнений по этим заболеваниям, подчеркнула Анна Попова. Работа ведется совместно с работниками системы здравоохранения.
В Крыму до воссоединения с Россией процесс иммунизации населения также был поставлен очень плохо
, рассказала главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора крымского Роспотребнадзора Виктория Гудзь. В частности, прививок от гриппа на полуострове не было, и только после 2014 года появилась возможность регулярно прививаться.
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