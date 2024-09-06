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Российская онковакцина прошла доклинические испытания - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Российская онковакцина прошла доклинические испытания
Российская онковакцина прошла доклинические испытания - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Российская онковакцина прошла доклинические испытания
Доклинические исследования российской вакцины от рака пройдены, как только Минздрав даст разрешение – начнется первая фаза ее испытаний. Об этом заявил главный... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T18:33
2024-09-06T18:50
новости
вакцина от рака
лекарство от рака
онкология
вакцина
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Доклинические исследования российской вакцины от рака пройдены, как только Минздрав даст разрешение – начнется первая фаза ее испытаний. Об этом заявил главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн, его слова приводит РИА Новости.По словам Каприна, как только разрешение от ведомства будет получено, объявление о наборе добровольцев с соответствующими медицинскими показаниями для исследований опубликуют на сайте."Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты", – уточнил он.Ранее Каприн рассказывал, что созданная в РФ онковакцина на основе мРНК-технологии очень перспективна.Препарат уникален по своей сути, так как работает на основе опухолевого материала, взятого у пациента. Его особенности анализируют, после чего создают так называемый паспорт опухоли, который и используют в последствии для персонализированной вакцины.Ранее, в июне, директор Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года.В августе он сообщал, что в РФ практически завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовала вакцинация от гриппа В Крыму растет заболеваемость COVID-19 В Крыму стартовала вакцинация от гриппа
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РИА Новости Крым
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новости, вакцина от рака, лекарство от рака, онкология, вакцина, здравоохранение в россии

Российская онковакцина прошла доклинические испытания

18:33 06.09.2024 (обновлено: 18:50 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ 6 сен – РИА Новости Крым. Доклинические исследования российской вакцины от рака пройдены, как только Минздрав даст разрешение – начнется первая фаза ее испытаний. Об этом заявил главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн, его слова приводит РИА Новости.
"Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний", – сообщил ученый на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
По словам Каприна, как только разрешение от ведомства будет получено, объявление о наборе добровольцев с соответствующими медицинскими показаниями для исследований опубликуют на сайте.
"Принимать решение об участии в тестировании будут специалисты", – уточнил он.
Ранее Каприн рассказывал, что созданная в РФ онковакцина на основе мРНК-технологии очень перспективна.
Препарат уникален по своей сути, так как работает на основе опухолевого материала, взятого у пациента. Его особенности анализируют, после чего создают так называемый паспорт опухоли, который и используют в последствии для персонализированной вакцины.
Ранее, в июне, директор Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от рака с участием пациентов с онкологическими заболеваниями планируют начать к середине 2025 года.
В августе он сообщал, что в РФ практически завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян.
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