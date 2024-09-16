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У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани
У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани - РИА Новости Крым, 16.09.2024
У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани
На Кубани из-за плохого самочувствия водителя произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края. РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T08:55
2024-09-16T08:55
2024-09-16T09:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Кубани из-за плохого самочувствия водителя произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.Отмечается, что авария произошла утром в понедельник на трассе М-4 "Дон".Кроме того, вечером 15 сентября в станице Кущевская произошло еще одно смертельное ДТП с участием квадроцикла. Водитель 1992 года рождения, управляя квадроциклом, вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП.Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина не выбрал безопасную скорость, а тяжесть травм связана с отсутствием защиты и шлема у водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в ЧувашииАвтобус с российскими туристами перевернулся в Египте
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости
У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани
На Кубани легковушку нанизало на ограждение из-за остановки сердца у водителя
08:55 16.09.2024 (обновлено: 09:47 16.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Кубани из-за плохого самочувствия водителя произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.
Отмечается, что авария произошла утром в понедельник на трассе М-4 "Дон".
"На 1198-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло ДТП с наездом на препятствие, в результате чего погиб мужчина 1958 года рождения. Предварительно, у водителя остановилось сердце", – рассказал начальник райотдела ГАИ, подполковник полиции Александр Бардик.
Кроме того, вечером 15 сентября в станице Кущевская произошло еще одно смертельное ДТП с участием квадроцикла. Водитель 1992 года рождения, управляя квадроциклом, вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП.
"В результате ДТП водитель скончался в больнице", – добавил Дубовиков.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина не выбрал безопасную скорость, а тяжесть травм связана с отсутствием защиты и шлема у водителя.
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