https://crimea.ria.ru/20240916/u-voditelya-ostanovilos-serdtse--strashnaya-avariya-na-kubani-1140369100.html

У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани

У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани - РИА Новости Крым, 16.09.2024

У водителя остановилось сердце – страшная авария на Кубани

На Кубани из-за плохого самочувствия водителя произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края. РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T08:55

2024-09-16T08:55

2024-09-16T09:47

кубань

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

дтп

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140368988_0:2:1035:584_1920x0_80_0_0_0c9c48e7efe1602b31d2d2ccb86ca110.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На Кубани из-за плохого самочувствия водителя произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.Отмечается, что авария произошла утром в понедельник на трассе М-4 "Дон".Кроме того, вечером 15 сентября в станице Кущевская произошло еще одно смертельное ДТП с участием квадроцикла. Водитель 1992 года рождения, управляя квадроциклом, вылетел с дороги и врезался в опору ЛЭП.Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина не выбрал безопасную скорость, а тяжесть травм связана с отсутствием защиты и шлема у водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка столкнулась с КамАЗом на трассе "Таврида"Пьяный водитель насмерть сбил двух девочек-подростков в ЧувашииАвтобус с российскими туристами перевернулся в Египте

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости