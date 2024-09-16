https://crimea.ria.ru/20240916/kiev-gotovit-stsenariy-provokatsii-s-udarom-rossii-po-detskomu-uchrezhdeniyu-1140370542.html

Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждению

Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждению - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Киев готовит сценарий провокации с "ударом России" по детскому учреждению

Украинские власти с подачи своих американских кураторов готовят провокацию с якобы российским ракетным ударом по детскому учреждению. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T10:04

2024-09-16T10:04

2024-09-16T10:21

украина

служба внешней разведки (свр)

россия

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские власти с подачи своих американских кураторов готовят провокацию с якобы российским ракетным ударом по детскому учреждению. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки РФ пишет РИА Новости.Руководство Украины таким способом рассчитывает повысить боевой дух ВСУ, обосновать снятие Западом ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, а также привлечь поддержку стран Глобального Юга, отмечает ведомство."Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает", - говорится в сообщении.Одновременно США планируют использовать эту провокацию для усиления давления на Иран и КНДР - инсценированный удар будет "нанесен" якобы их ракетами, добавили в службе разведки.В начале года в Европе прошли учения всех стран НАТО Steadfast Defender 2024 с привлечением Швеции – это также была провокация США для дестабилизации европейской безопасности, сообщил ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Члены альянса при отработке маневров проверяли боеготовность вооруженных сил Североатлантического блока на случай потенциальной угрозы, в качестве которой как равного соперника будут рассматривать Россию, отмечал политолог.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал истинной целью стран НАТО заставить Россию отказаться от целей СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий БундесвераГлава службы разведки РФ оценил подготовку НАТО к "нападению" России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, служба внешней разведки (свр), россия, провокации, сша, в мире, безопасность, новости