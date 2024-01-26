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Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ
Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ
Учения в Европе всех стран НАТО Steadfast Defender 2024 с привлечением Швеции – провокация США для дестабилизации европейской безопасности. Такое мнение в эфире РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T07:48
2024-01-26T07:48
александр гусев
радио "спутник в крыму"
мнения
нато
европа
учения
россия
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Александр Гусев об учениях НАТО
Александр Гусев об учениях НАТО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Учения в Европе всех стран НАТО Steadfast Defender 2024 с привлечением Швеции – провокация США для дестабилизации европейской безопасности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи анонсировал на следующей неделе старт учений Steadfast Defender 2024 с привлечением военнослужащих из всех стран Североатлантического альянса. По его словам, будет отработан сценарий гипотетического конфликта с "почти равным соперником НАТО". Среди прочего отработают переброску сил из Северной Америки в Европу. Учения продлятся до мая, в них также примет участие Швеция.По словам Гусева, "сами по себе военные учения продолжительностью более четырех месяцев уже являются провокацией".Члены альянса при отработке маневров намерены проверить боеготовность вооруженных сил Североатлантического блока на случай потенциальной угрозы, в качестве которой как равного соперника будут рассматривать, конечно же, Россию, отмечает политолог.И это лишний раз доказывает, что это – провокация коллективного Запада в отношении РФ, сказал Гусев.Больше того: хоть в США и заявляют, что таким образом будут отрабатывать защиту Европы от потенциальной угрозы – российская угроза мифична, а такая американская "защита" опасна для самой Европы, считает Гусев.Тем временем сами американцы заняты своими внутренними проблемами и предстоящими выборами далеко за океаном, где "все неоднозначно" и способно влиять на геополитическую обстановку, добавил Гусев.Россия в сложившихся условиях продолжает двигаться к намеченным целям, параллельно усиливая границы и демонстрируя готовность обеспечить свою национальную безопасность, сказал Гусев.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал истинной целью стран НАТО заставить Россию отказаться от целей СВО.Читайте также на РИА Новости Крым: Конфликт НАТО и России: эксперт оценил сценарий Бундесвера Орбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО
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александр гусев, мнения, нато, европа, учения, россия
Коллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФ

Учения НАТО являются провокацией для РФ и дестабилизируют Европу – эксперт

07:48 26.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО в Брюсселе
Эмблема НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Учения в Европе всех стран НАТО Steadfast Defender 2024 с привлечением Швеции – провокация США для дестабилизации европейской безопасности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Александр Гусев об учениях НАТО
07:48
Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи анонсировал на следующей неделе старт учений Steadfast Defender 2024 с привлечением военнослужащих из всех стран Североатлантического альянса. По его словам, будет отработан сценарий гипотетического конфликта с "почти равным соперником НАТО". Среди прочего отработают переброску сил из Северной Америки в Европу. Учения продлятся до мая, в них также примет участие Швеция.
По словам Гусева, "сами по себе военные учения продолжительностью более четырех месяцев уже являются провокацией".

"Тем более таким числом: почти 90 тысяч военнослужащих будут задействованы. Широкомасштабные. Со времен "холодной войны" подобного рода учения страны НАТО не проводили. Очередная провокация коллективного Запада", – добавил Гусев.

Члены альянса при отработке маневров намерены проверить боеготовность вооруженных сил Североатлантического блока на случай потенциальной угрозы, в качестве которой как равного соперника будут рассматривать, конечно же, Россию, отмечает политолог.
И это лишний раз доказывает, что это – провокация коллективного Запада в отношении РФ, сказал Гусев.
Больше того: хоть в США и заявляют, что таким образом будут отрабатывать защиту Европы от потенциальной угрозы – российская угроза мифична, а такая американская "защита" опасна для самой Европы, считает Гусев.
"Проведение подобного рода учений создает прецедент достаточно серьезный с точки зрения обеспечения европейской безопасности, потому что эти учения будут проходить в Европе", – пояснил эксперт.
Тем временем сами американцы заняты своими внутренними проблемами и предстоящими выборами далеко за океаном, где "все неоднозначно" и способно влиять на геополитическую обстановку, добавил Гусев.

"Внутренние проблемы США могут изменить конфигурацию их отношений не только с Россией, но и со странами Европы. Трамп же заявляет, что поставит вопрос о выходе США из Североатлантического блока, если страны Европы не будут выделять достаточно финансовых средств – в размере 2,5% от ВВП – на нужды НАТО. Но европейцы не горят желанием выделять эти деньги. В общем, все достаточно сложно", – прокомментировал политолог.

Россия в сложившихся условиях продолжает двигаться к намеченным целям, параллельно усиливая границы и демонстрируя готовность обеспечить свою национальную безопасность, сказал Гусев.

"Мы уже сделали серьезные шаги: объявили о создании Ленинградского военного округа – это ведь тоже не случайно, и это значит, что численность наших вооруженных сил в этом районе увеличится, потому что мы должны сдерживать потенциальную агрессию со стороны НАТО. Развалится он (блок – ред.) или нет, что будет завтра – нам надо исходить из того, что есть сейчас. Для нас важно укрепить границу, и у нас есть свои цели и задачи, которые мы реализуем", – подытожил эксперт.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал истинной целью стран НАТО заставить Россию отказаться от целей СВО.
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