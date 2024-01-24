https://crimea.ria.ru/20240124/chem-obernetsya-dlya-erdogana-odobrenie-chlenstva-shvetsii-v-nato-1134421962.html

Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО

Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО

После одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T11:25

2024-01-24T11:25

2024-01-24T11:26

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

турция

реджеп тайип эрдоган

нато

швеция

политика

венгрия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125496015_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_3c81e8399e8cb53b69ddd0968ce676c2.jpg

Вадим Колесниченко: в конечном счете Турция проиграет от решения одобрить членство Швеции в НАТО Вадим Колесниченко: в конечном счете Турция проиграет от решения одобрить членство Швеции в НАТО audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. После одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение вступит в силу после того, как соответствующий указ подпишет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. У него на это есть 15 дней.По мнению Колесниченко, решение турецкого парламента, которое приняли конституционным большинством – двумя третями голосов., было вполне ожидаемым, вопрос оставался лишь в сроках. И Эрдоган, безусловно, все подпишет."У Эрдогана сложная ситуация, как принято сегодня говорить, неоднозначная. У него глобальные финансовые проблемы в стране, поэтому политическая торговля с США – в вопросах и вооружения, и поддержки падающей лиры – была ключевой", – сказал Колесниченко.В то же время, напомнил политолог, турецкий лидер категорично выступал против вступления Швеции в НАТО, опираясь на религиозный фактор.По его мнению, мусульманский мир вряд ли простит такой ход Эрдогану. И хотя в краткосрочной перспективе Турция выиграет от такого решения, в долгосрочной – однозначно проиграет, считает эксперт."С точки зрения долгосрочной перспективы это инструмент против Эрдогана внутри мусульманского мира – часть его великой роли серьезно померкнет. Не думаю, что публично будут выступать руководители, но среди мусульман всего мира это будет иметь весьма негативный оттенок. И в дальнейшей перспективе идея великой Турции немного померкнет", – полагает эксперт.Он считает также, что и Венгрия, преследуя свои собственные интересы, будет в вопросе Швеции в НАТО "торговаться точно так же, как и с вопросом помощи Украине"."Напомню, в ЕС у Венгрии было заморожено с 2019 года 30 млрд евро, 10 миллиардов им дали. Поэтому оставшиеся 20 господин Орбан выторгует. У него нет аргументов против вступления Швеции. Он просто-напросто решает свои экономические вопросы, и упрекать его тут не в чем: Венгрия тоже член НАТО", – заметил Колесниченко.Что касается России, для нее вступление Швеции в альянс обозначит сложности в Балтийском море, которые необходимо будет решать, добавил политолог."Да, у нас там есть ракеты, есть флот, но все это будет означать рост эскалации, напряженности. Есть нюансы, которые связаны с безопасностью Северного морского пути", – заключил эксперт.В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ России будет зеркальным.В декабре 2023 года США и Финляндия (вступила в НАТО в апреле 2023 ) подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. В МИД РФ тогда заявили, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на финской границе. Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо Корана: устав НАТО сожгли в ШвецииИспользование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеСловакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО

https://crimea.ria.ru/20240124/turtsiya-upuskaet-shans-vystupit-v-interesakh-vsego-chelovechestva---senator-1134419743.html

турция

швеция

венгрия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, швеция, политика, венгрия, россия