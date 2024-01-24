https://crimea.ria.ru/20240124/chem-obernetsya-dlya-erdogana-odobrenie-chlenstva-shvetsii-v-nato-1134421962.html
Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО
Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО
После одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T11:25
2024-01-24T11:25
2024-01-24T11:26
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
швеция
политика
венгрия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125496015_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_3c81e8399e8cb53b69ddd0968ce676c2.jpg
Вадим Колесниченко: в конечном счете Турция проиграет от решения одобрить членство Швеции в НАТО
Вадим Колесниченко: в конечном счете Турция проиграет от решения одобрить членство Швеции в НАТО
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. После одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО. Решение вступит в силу после того, как соответствующий указ подпишет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. У него на это есть 15 дней.По мнению Колесниченко, решение турецкого парламента, которое приняли конституционным большинством – двумя третями голосов., было вполне ожидаемым, вопрос оставался лишь в сроках. И Эрдоган, безусловно, все подпишет."У Эрдогана сложная ситуация, как принято сегодня говорить, неоднозначная. У него глобальные финансовые проблемы в стране, поэтому политическая торговля с США – в вопросах и вооружения, и поддержки падающей лиры – была ключевой", – сказал Колесниченко.В то же время, напомнил политолог, турецкий лидер категорично выступал против вступления Швеции в НАТО, опираясь на религиозный фактор.По его мнению, мусульманский мир вряд ли простит такой ход Эрдогану. И хотя в краткосрочной перспективе Турция выиграет от такого решения, в долгосрочной – однозначно проиграет, считает эксперт."С точки зрения долгосрочной перспективы это инструмент против Эрдогана внутри мусульманского мира – часть его великой роли серьезно померкнет. Не думаю, что публично будут выступать руководители, но среди мусульман всего мира это будет иметь весьма негативный оттенок. И в дальнейшей перспективе идея великой Турции немного померкнет", – полагает эксперт.Он считает также, что и Венгрия, преследуя свои собственные интересы, будет в вопросе Швеции в НАТО "торговаться точно так же, как и с вопросом помощи Украине"."Напомню, в ЕС у Венгрии было заморожено с 2019 года 30 млрд евро, 10 миллиардов им дали. Поэтому оставшиеся 20 господин Орбан выторгует. У него нет аргументов против вступления Швеции. Он просто-напросто решает свои экономические вопросы, и упрекать его тут не в чем: Венгрия тоже член НАТО", – заметил Колесниченко.Что касается России, для нее вступление Швеции в альянс обозначит сложности в Балтийском море, которые необходимо будет решать, добавил политолог."Да, у нас там есть ракеты, есть флот, но все это будет означать рост эскалации, напряженности. Есть нюансы, которые связаны с безопасностью Северного морского пути", – заключил эксперт.В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ России будет зеркальным.В декабре 2023 года США и Финляндия (вступила в НАТО в апреле 2023 ) подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. В МИД РФ тогда заявили, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на финской границе. Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо Корана: устав НАТО сожгли в ШвецииИспользование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждениеСловакия не даст Киеву оружия и наложит вето на вступление в НАТО
https://crimea.ria.ru/20240124/turtsiya-upuskaet-shans-vystupit-v-interesakh-vsego-chelovechestva---senator-1134419743.html
турция
швеция
венгрия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125496015_48:0:955:680_1920x0_80_0_0_fd274ec2181688bf509946d226fbd102.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, вадим колесниченко, турция, реджеп тайип эрдоган, нато, швеция, политика, венгрия, россия
Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО
В конечном счете Турция проиграет от решения одобрить членство Швеции в НАТО - эксперт
11:25 24.01.2024 (обновлено: 11:26 24.01.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым
. После одобрения Анкарой членства Швеции в НАТО престиж Реджепа Эрдогана в мусульманском мире может померкнуть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Национальное собрание Турции одобрило ратификацию членства Швеции в НАТО.
Решение вступит в силу после того, как соответствующий указ подпишет президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. У него на это есть 15 дней.
По мнению Колесниченко, решение турецкого парламента, которое приняли конституционным большинством – двумя третями голосов., было вполне ожидаемым, вопрос оставался лишь в сроках. И Эрдоган, безусловно, все подпишет.
"У Эрдогана сложная ситуация, как принято сегодня говорить, неоднозначная. У него глобальные финансовые проблемы в стране, поэтому политическая торговля с США – в вопросах и вооружения, и поддержки падающей лиры – была ключевой", – сказал Колесниченко.
В то же время, напомнил политолог, турецкий лидер категорично выступал против вступления Швеции в НАТО, опираясь на религиозный фактор.
"Это был очень яркий инструмент. И, обратите внимание: Швеция так и не отменила законодательно вопрос о разрешении сжигания священной книги мусульман
. А на прошлой неделе в очередной раз в Швеции было организовано публичное сжигание Корана. При этом Эрдоган не просто расстраивался – он обвинял во всех смертных грехах Швецию за это", – заметил Колесниченко.
По его мнению, мусульманский мир вряд ли простит такой ход Эрдогану. И хотя в краткосрочной перспективе Турция выиграет от такого решения, в долгосрочной – однозначно проиграет, считает эксперт.
"С точки зрения долгосрочной перспективы это инструмент против Эрдогана внутри мусульманского мира – часть его великой роли серьезно померкнет. Не думаю, что публично будут выступать руководители, но среди мусульман всего мира это будет иметь весьма негативный оттенок. И в дальнейшей перспективе идея великой Турции немного померкнет", – полагает эксперт.
Он считает также, что и Венгрия, преследуя свои собственные интересы, будет в вопросе Швеции в НАТО "торговаться точно так же, как и с вопросом помощи Украине".
"Напомню, в ЕС у Венгрии было заморожено с 2019 года 30 млрд евро, 10 миллиардов им дали. Поэтому оставшиеся 20 господин Орбан выторгует. У него нет аргументов против вступления Швеции. Он просто-напросто решает свои экономические вопросы, и упрекать его тут не в чем: Венгрия тоже член НАТО", – заметил Колесниченко.
Что касается России, для нее вступление Швеции в альянс обозначит сложности в Балтийском море, которые необходимо будет решать, добавил политолог.
"Да, у нас там есть ракеты, есть флот, но все это будет означать рост эскалации, напряженности. Есть нюансы, которые связаны с безопасностью Северного морского пути", – заключил эксперт.
В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ России будет зеркальным.
В декабре 2023 года США и Финляндия (вступила в НАТО
в апреле 2023 ) подписали соглашение по укреплению сотрудничества в области обороны. В МИД РФ тогда заявили
, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на финской границе.
Читайте также на РИА Новости Крым: