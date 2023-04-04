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Финляндия вступила в НАТО: что это значит для России

Финляндия вступила в НАТО: что это значит для России - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Финляндия вступила в НАТО: что это значит для России

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс – очень ожидаемая вещь, прокомментировал ситуацию РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров. РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T13:38

2023-04-04T13:38

2023-04-04T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Вступление Финляндии в Североатлантический альянс – очень ожидаемая вещь, прокомментировал ситуацию РИА Новости Крым политолог Андрей Никифоров.Для России многое будет зависеть от того, как именно Финляндия будет участвовать в альянсе и какое оружие будет размещено на ее территории."Будет ли размещено ядерное оружие на территории Финляндии? Это вопрос, который не решается автоматически вступлением Финляндии в Североатлантический блок. Это требует дополнительных решений, согласований. Вот такая вещь была бы для нас гораздо большим вызовом, чем просто вступление страны в эту организацию", - подчеркивает эксперт.Никифоров приводит в пример союз России и Белоруссии. Он существует с 1996 года, но только сравнительно недавно российское и белорусское руководство договорились о том, чтобы разместить там российское тактическое ядерное оружие. Так что, по мнению политолога, степень угрозы для наших границ будет варьироваться в зависимости от того, какой военный контингент разместят на территории Финляндии.Как уже заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва в качестве ответной меры на вступление Финляндии в НАТО будет "укреплять военный потенциал на западном и северо-западном направлениях".3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 4 апреля Финляндия станет новым, 31-м по счету членом Северо-Атлантического альянса. К концу марта этот шаг ратифицировали все страны блока, включая Турцию и Венгрию.Читайте также на РИА Новости Крым:Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТОКогда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политологПарламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, финляндия, политика, андрей никифоров, мнения, в мире