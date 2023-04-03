https://crimea.ria.ru/20230403/finlyandiya-vstupit-v-nato-4-aprelya-1127946222.html
Финляндия вступит в НАТО 4 апреля
Финляндия вступит в НАТО 4 апреля - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Финляндия вступит в НАТО 4 апреля
Финляндия вступит в НАТО 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T14:46
2023-04-03T14:46
2023-04-03T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.В Брюсселе 4-5 апреля пройдет заседание глав МИД стран НАТО. По информации генсека альянса, в эти дни министры намерены обсудить, в том числе, развитие сотрудничества России и Китая.Курс Финляндии в НАТОФинляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По его словам, турецкая сторона "увидела искренние и решительные шаги" финнов по выполнению своих обязательств для вступления в альянс.А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе. Прием Финляндии в НАТО поддержали 182 депутата, шесть выступили против.Читайте также на РИА Новости Крым:Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТОСтолтенберг назвал роль НАТО в конфликте на УкраинеАнкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
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РИА Новости Крым
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финляндия, нато, политика, в мире, новости, турция, реджеп тайип эрдоган
Финляндия вступит в НАТО 4 апреля
Генсек НАТО Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в альянс 4 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Финляндия вступит в НАТО 4 апреля, флаг страны будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Это будет историческая неделя. Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии и она станет членом альянса", - цитирует его РИА Новости.
В Брюсселе 4-5 апреля пройдет заседание глав МИД стран НАТО. По информации генсека альянса, в эти дни министры намерены обсудить, в том числе, развитие сотрудничества России и Китая.
Курс Финляндии в НАТО
Финляндия подала заявку на вступление в Североатлантический альянс 17 мая 2022 года, ее ратификацию долгое время не поддерживали лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.
17 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По его словам, турецкая сторона "увидела искренние и решительные шаги" финнов по выполнению своих обязательств для вступления в альянс.
А 27 марта парламент Венгрии проголосовал за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе. Прием Финляндии в НАТО поддержали 182 депутата, шесть выступили против.
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