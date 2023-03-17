Рейтинг@Mail.ru
Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230317/ankara-nachinaet-protsess-ratifikatsii-po-prinyatiyu-finlyandii-v-nato-1127619625.html
Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T19:46
2023-03-17T19:46
турция
реджеп тайип эрдоган
нато
финляндия
швеция
венгрия
политика
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/07/1124431198_0:64:2998:1750_1920x0_80_0_0_b42288ed3b349bec8f76bdcc49f54eda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, пишет РИА Новости.По его словам, турецкая сторона "увидела искренние и решительные шаги" финнов по выполнению своих обязательств для вступления в альянс.Эрдоган заявил, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС.В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщалось, финский лидер посетил разрушенные в результате землетрясение турецкие провинции.Финляндия 17 мая 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.Парламент Венгрии планирует проголосовать за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе 27 марта, о судьбе Швеции в этом плане решение примут позже, такое заявление сделал глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш.Ранее сообщалось, что Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политологПарламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТООрбан предложил создать НАТО без США
турция
финляндия
швеция
венгрия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/07/1124431198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4126f22ef3aac4ea68d500df8c35e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, реджеп тайип эрдоган, нато, финляндия, швеция, венгрия, политика, в мире, новости
Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция решила начать процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

19:46 17.03.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, пишет РИА Новости.
"Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО", - сообщил турецкий лидер
По его словам, турецкая сторона "увидела искренние и решительные шаги" финнов по выполнению своих обязательств для вступления в альянс.
Эрдоган заявил, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС.
В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщалось, финский лидер посетил разрушенные в результате землетрясение турецкие провинции.
Финляндия 17 мая 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.
Парламент Венгрии планирует проголосовать за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе 27 марта, о судьбе Швеции в этом плане решение примут позже, такое заявление сделал глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш.
Ранее сообщалось, что Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политолог
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
Орбан предложил создать НАТО без США
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОФинляндияШвецияВенгрияПолитикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
20:08Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма 1:18
19:54Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
19:46Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
19:39В Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
19:25Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
19:16В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет
19:04Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
18:53Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах
18:42Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
18:38Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
18:29В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог
18:19Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
18:03В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
17:54Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
17:52С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
17:44Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет
17:40Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
17:34Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей
17:33Несколько семей в Севастополе могут остаться без жилья: СК начал проверку
Лента новостейМолния