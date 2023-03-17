https://crimea.ria.ru/20230317/ankara-nachinaet-protsess-ratifikatsii-po-prinyatiyu-finlyandii-v-nato-1127619625.html

Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T19:46

2023-03-17T19:46

2023-03-17T19:46

турция

реджеп тайип эрдоган

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара приняла решение запустить процесс ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО, пишет РИА Новости.По его словам, турецкая сторона "увидела искренние и решительные шаги" финнов по выполнению своих обязательств для вступления в альянс.Эрдоган заявил, что Анкара высоко ценит поддержку Хельсинки вступления Турции в ЕС.В Турции с визитом находится президент Финляндии Саули Ниинистё. Как сообщалось, финский лидер посетил разрушенные в результате землетрясение турецкие провинции.Финляндия 17 мая 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс, ее ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия.Парламент Венгрии планирует проголосовать за членство Финляндии в Североатлантическом Альянсе 27 марта, о судьбе Швеции в этом плане решение примут позже, такое заявление сделал глава правящей фракции Фидес Мате Кочиш.Ранее сообщалось, что Анкара в любом случае одобрит заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, скорее всего, это произойдет после выборов в Турции 14 мая. Такое мнение высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Турция одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – политологПарламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТООрбан предложил создать НАТО без США

турция

финляндия

швеция

венгрия

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турция, реджеп тайип эрдоган, нато, финляндия, швеция, венгрия, политика, в мире, новости