https://crimea.ria.ru/20230301/parlament-finlyandii-odobril-zakonoproekt-o-vstuplenii-v-nato-1127286014.html

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T15:43

2023-03-01T15:43

2023-03-01T15:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора. Об этом сообщает РИА Новости.Для одобрения законопроекта о вступлении в альянс парламенту потребовалось простое большинство голосов. За проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался.Окончательно ратифицирован законопроект будет только после его утверждения президентом республики Саули Ниинисте.Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс, которая ратифицирована на данный момент 28 странами из 30. Ее до сих пор не одобрили лишь Венгрия и Турция.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссар: вступление Украины в НАТО невозможноПереговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе – МИД ФинляндииВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса

https://crimea.ria.ru/20230202/serbiya-ne-budet-vstupat-v-nato--zayavlenie-vuchicha-1126736865.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финляндия, нато, политика, в мире, новости