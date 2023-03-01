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Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T15:43
2023-03-01T15:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора. Об этом сообщает РИА Новости.Для одобрения законопроекта о вступлении в альянс парламенту потребовалось простое большинство голосов. За проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался.Окончательно ратифицирован законопроект будет только после его утверждения президентом республики Саули Ниинисте.Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс, которая ратифицирована на данный момент 28 странами из 30. Ее до сих пор не одобрили лишь Венгрия и Турция.Читайте также на РИА Новости Крым:Еврокомиссар: вступление Украины в НАТО невозможноПереговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе – МИД ФинляндииВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса
https://crimea.ria.ru/20230202/serbiya-ne-budet-vstupat-v-nato--zayavlenie-vuchicha-1126736865.html
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финляндия, нато, политика, в мире, новости
Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

15:43 01.03.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Парламент Финляндии одобрил внесенный правительством законопроект о вступлении страны в Организацию Северо-Атлантического договора. Об этом сообщает РИА Новости.
Для одобрения законопроекта о вступлении в альянс парламенту потребовалось простое большинство голосов. За проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался.
Окончательно ратифицирован законопроект будет только после его утверждения президентом республики Саули Ниинисте.
Финляндия и Швеция подали в мае 2022 года совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс, которая ратифицирована на данный момент 28 странами из 30. Ее до сих пор не одобрили лишь Венгрия и Турция.
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