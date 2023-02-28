https://crimea.ria.ru/20230228/v-nato-nazvali-pobedu-rossii-na-ukraine-samym-bolshim-riskom-dlya-alyansa-1127264733.html

В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса

В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса - РИА Новости Крым, 28.02.2023

В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в специальной военной операции на Украине самым большим риском для стран-участниц... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T17:19

2023-02-28T17:19

2023-02-28T17:30

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поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал победу России в специальной военной операции на Украине самым большим риском для стран-участниц НАТО. Об этом со ссылкой его на заявление пишет РИА Новости.В ходе выступления на саммите SAMAK в Финляндии генсек подчеркнул необходимость увеличивать расходы на вооружение. По его мнению, этого якобы "требует безопасность в более опасном мире"."Теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент (России Владимир – ред.) Путин победит на Украине", – заявил Столтенберг в ответ на опасения некоторых стан, что поддержка Украины увеличивает риск эскалации.Столтенберг также заявил, что не следует рассчитывать на нормализацию отношений с Россией по окончанию специальной военной операции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.В свою очередь депутаты Европейского парламента приняли антироссийскую резолюцию с призывами к странам Евросоюза увеличивать объемы военной помощи киевскому режиму, включая поставки самолетов и ракет.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс вел подготовку к конфликту на Украине с 2014 года. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о совместной с Белым домом и минфином проработке антироссийских санкций за два месяца до начала специальной военной операции на УкраинеЧитайте также на РИА Новости Крым:Байден объявит о поставках критического вооружения УкраинеЗапросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолетыДаст ли НАТО Украине самолеты и дальнобойные ракеты – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230130/rossiya-i-nato--v-kremle-otsenili-veroyatnost-dialoga-1126667937.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, россия, йенс столтенберг, сво, украина, новости, в мире, поставки западного оружия украине