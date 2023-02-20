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Байден объявит о поставках критического вооружения Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Байден объявит о поставках критического вооружения Украине
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине
Президент США Джо Байден планирует объявить о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T14:23
2023-02-20T14:23
сша
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
киев
политика
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден планирует объявить о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных систем. Об этом со ссылкой на релиз Белого дома сообщает РИА Новости.Байден прибыл в Киев в понедельник утром на переговоры с Владимиром Зеленским. Два президента провели встречу в Михайловском соборе столицы. Байден заявил, что намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине, а позже на этой неделе – и о дополнительных санкциях против РФ.Также американский президент заявил, что его визит в Киев призван подтвердить приверженность Штатов суверенитету Украины, и Белый дом продолжит поддерживать Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://crimea.ria.ru/20230220/bayden-priletel-v-kiev-i-vstretilsya-s-zelenskim-1127100555.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, киев, политика, всу (вооруженные силы украины), новости
Байден объявит о поставках критического вооружения Украине

Белый дом: Байден в ходе визита в Киев объявит о поставках критического вооружения Украине

14:23 20.02.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден планирует объявить о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных систем. Об этом со ссылкой на релиз Белого дома сообщает РИА Новости.
Байден прибыл в Киев в понедельник утром на переговоры с Владимиром Зеленским. Два президента провели встречу в Михайловском соборе столицы. Байден заявил, что намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине, а позже на этой неделе – и о дополнительных санкциях против РФ.
"Сегодня в Киеве я встречаюсь с Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины. Я объявлю об очередной поставке критически важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых систем и радиолокационный систем воздушного наблюдения, чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок", - говорится в заявлении Белого дома.
Также американский президент заявил, что его визит в Киев призван подтвердить приверженность Штатов суверенитету Украины, и Белый дом продолжит поддерживать Киев.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
13:10
Байден прилетел в Киев и встретился с Зеленским
 
СШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)УкраинаКиевПолитикаВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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