https://crimea.ria.ru/20230220/bayden-obyavit-o-postavkakh-kriticheskogo-vooruzheniya-ukraine-1127101645.html

Байден объявит о поставках критического вооружения Украине

Байден объявит о поставках критического вооружения Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Байден объявит о поставках критического вооружения Украине

Президент США Джо Байден планирует объявить о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T14:23

2023-02-20T14:23

2023-02-20T14:23

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

киев

политика

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден планирует объявить о поставке Киеву критического вооружения, в том числе артиллерийских боеприпасов, противотанковых и радиолокационных систем. Об этом со ссылкой на релиз Белого дома сообщает РИА Новости.Байден прибыл в Киев в понедельник утром на переговоры с Владимиром Зеленским. Два президента провели встречу в Михайловском соборе столицы. Байден заявил, что намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине, а позже на этой неделе – и о дополнительных санкциях против РФ.Также американский президент заявил, что его визит в Киев призван подтвердить приверженность Штатов суверенитету Украины, и Белый дом продолжит поддерживать Киев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://crimea.ria.ru/20230220/bayden-priletel-v-kiev-i-vstretilsya-s-zelenskim-1127100555.html

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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, киев, политика, всу (вооруженные силы украины), новости