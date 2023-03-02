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Орбан предложил создать НАТО без США - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Орбан предложил создать НАТО без США
Орбан предложил создать НАТО без США - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Орбан предложил создать НАТО без США
Страны ЕС должны предпринять дополнительные усилия, чтобы укрепить свою безопасность и быть в состоянии самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T18:32
2023-03-02T18:32
виктор орбан
нато
венгрия
европейский союз
политика
сша
украина
безопасность
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Страны ЕС должны предпринять дополнительные усилия, чтобы укрепить свою безопасность и быть в состоянии самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, пишет ТАСС. Он добавил, что европейцы должны создать свой собственный оборонный альянс, без Соединенных Штатов, поскольку те зачастую преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности. "Запад утратил способность объединять мир ради одного дела", - отметил Орбан, указав на неспособность западных лидеров урегулировать ситуацию на Украине. По его мнению, отношение западных стран к украинскому конфликту определяют Соединенные Штаты. А в это время Европа теряет свою идентичность "в эмоциональном и интеллектуальном планах". Также Орбан опасается возможного втягивания одной из стран ЕС в украинский конфликт из-за отправки ее войск на территорию Украины. "Европа шаг за шагом дрейфует в войну: страны присылают танки, уже заговорили об отправке истребителей, и, если все так продолжится, найдутся те, кто пошлет войска", - процитировало венгерского лидера издание Portfolio.Ранее, при обсуждении в парламенте Венгрии ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак предложил наложить вето на расширение альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия не будет вступать в НАТО – заявление ВучичаПолитолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕСВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса
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РИА Новости Крым
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виктор орбан, нато, венгрия, европейский союз, политика, сша, украина, безопасность, в мире, новости
Орбан предложил создать НАТО без США

Премьер-министр Венгрии: европейцы не должны полагаться на США в вопросах безопасности

18:32 02.03.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Страны ЕС должны предпринять дополнительные усилия, чтобы укрепить свою безопасность и быть в состоянии самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, пишет ТАСС.
"Европейская НАТО была бы решением. Я предлагал это еще в 2012 году", - сказал Орбан.
Он добавил, что европейцы должны создать свой собственный оборонный альянс, без Соединенных Штатов, поскольку те зачастую преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности.
"Запад утратил способность объединять мир ради одного дела", - отметил Орбан, указав на неспособность западных лидеров урегулировать ситуацию на Украине. По его мнению, отношение западных стран к украинскому конфликту определяют Соединенные Штаты. А в это время Европа теряет свою идентичность "в эмоциональном и интеллектуальном планах".
Также Орбан опасается возможного втягивания одной из стран ЕС в украинский конфликт из-за отправки ее войск на территорию Украины. "Европа шаг за шагом дрейфует в войну: страны присылают танки, уже заговорили об отправке истребителей, и, если все так продолжится, найдутся те, кто пошлет войска", - процитировало венгерского лидера издание Portfolio.
Ранее, при обсуждении в парламенте Венгрии ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак предложил наложить вето на расширение альянса.
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