https://crimea.ria.ru/20230302/orban-predlozhil-sozdat-nato-bez-ssha-1127309567.html

Орбан предложил создать НАТО без США

Орбан предложил создать НАТО без США - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Орбан предложил создать НАТО без США

Страны ЕС должны предпринять дополнительные усилия, чтобы укрепить свою безопасность и быть в состоянии самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T18:32

2023-03-02T18:32

2023-03-02T18:32

виктор орбан

нато

венгрия

европейский союз

политика

сша

украина

безопасность

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123331192_0:19:2798:1592_1920x0_80_0_0_0d9f7da2a7329bc4cdc3b25462027f84.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Страны ЕС должны предпринять дополнительные усилия, чтобы укрепить свою безопасность и быть в состоянии самостоятельно защитить себя, не полагаясь на помощь США. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, пишет ТАСС. Он добавил, что европейцы должны создать свой собственный оборонный альянс, без Соединенных Штатов, поскольку те зачастую преследуют личные интересы при решении вопросов международной безопасности. "Запад утратил способность объединять мир ради одного дела", - отметил Орбан, указав на неспособность западных лидеров урегулировать ситуацию на Украине. По его мнению, отношение западных стран к украинскому конфликту определяют Соединенные Штаты. А в это время Европа теряет свою идентичность "в эмоциональном и интеллектуальном планах". Также Орбан опасается возможного втягивания одной из стран ЕС в украинский конфликт из-за отправки ее войск на территорию Украины. "Европа шаг за шагом дрейфует в войну: страны присылают танки, уже заговорили об отправке истребителей, и, если все так продолжится, найдутся те, кто пошлет войска", - процитировало венгерского лидера издание Portfolio.Ранее, при обсуждении в парламенте Венгрии ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО, представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак предложил наложить вето на расширение альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:Сербия не будет вступать в НАТО – заявление ВучичаПолитолог прогнозирует выход Венгрии и еще нескольких стран из ЕСВ НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянса

венгрия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, нато, венгрия, европейский союз, политика, сша, украина, безопасность, в мире, новости