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Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича
Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича
Сербия не планирует вступать в НАТО и продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T15:48
2023-02-02T15:48
александр вучич
сербия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сербия не планирует вступать в НАТО и продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания Скупщины (парламента) в четверг.Сербия осталась без союзниковВоенно-нейтральная позиция и отказ от антироссийских санкций оставили Сербию без союзников на Западе, подчеркнул Александр Вучич."Когда у нас были самые большие потери и войны - у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ", - заявил Вучич парламентариям.Время самостоятельных решенийПрезидент уверен, что Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, без указаний из США или других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФЧего ждать России от нового правительства Сербии
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александр вучич, сербия, политика, в мире, нато
Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича

Президент Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет

15:48 02.02.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сербия не планирует вступать в НАТО и продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания Скупщины (парламента) в четверг.
"Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции, - цитирует его ТАСС. - Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию".

Сербия осталась без союзников

Военно-нейтральная позиция и отказ от антироссийских санкций оставили Сербию без союзников на Западе, подчеркнул Александр Вучич.
"Когда у нас были самые большие потери и войны - у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ", - заявил Вучич парламентариям.

Время самостоятельных решений

Президент уверен, что Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, без указаний из США или других стран.
"Мы и далее должны быть страной, которая самостоятельно принимает решения, чтобы в эти решения не вмешивался никто ни с Востока, ни с Запада. Чтобы мы не ездили за мнением ни в Вашингтон, ни в Москву, ни в Брюссель. Чтобы мы знали, что является нашей политикой, и чтобы политические решения принимались здесь, в Сербии - Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце, но только в Сербии, и никогда за ее пределами", - заключил сербский лидер.
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