https://crimea.ria.ru/20230202/serbiya-ne-budet-vstupat-v-nato--zayavlenie-vuchicha-1126736865.html

Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича

Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Сербия не будет вступать в НАТО – заявление Вучича

Сербия не планирует вступать в НАТО и продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T15:48

2023-02-02T15:48

2023-02-02T15:48

александр вучич

сербия

политика

в мире

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сербия не планирует вступать в НАТО и продолжит сохранять позицию военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе специального заседания Скупщины (парламента) в четверг.Сербия осталась без союзниковВоенно-нейтральная позиция и отказ от антироссийских санкций оставили Сербию без союзников на Западе, подчеркнул Александр Вучич."Когда у нас были самые большие потери и войны - у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ", - заявил Вучич парламентариям.Время самостоятельных решенийПрезидент уверен, что Сербия должна принимать политические решения самостоятельно, без указаний из США или других стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФЧего ждать России от нового правительства Сербии

сербия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, сербия, политика, в мире, нато