https://crimea.ria.ru/20221031/chego-zhdat-rossii-ot-novogo-pravitelstva-serbii-1125167863.html

Чего ждать России от нового правительства Сербии

Чего ждать России от нового правительства Сербии - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Чего ждать России от нового правительства Сербии

Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T09:44

2022-10-31T09:44

2022-10-31T09:44

сербия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.По словам Боцана-Харченко, новый кабмин, названный президентом Сербии Александром Вучичем "правительством преемственности", продолжит политический и экономический курс, избранный Белградом ранее. Подтверждением тому являются и выступления премьера Аны Брнабич, и заявления новоназначенных министров, и дискуссии в парламенте.26 октября Скупщина (парламент) Сербии утвердила новый состав правительства во главе с Аной Брнабич.Ранее Брнабич заявила, что "санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии" и не являются чем-то таким, что поддерживает сербский народ, отметив, что прекрасно понимает, к какому давлению со стороны ЕС и других стран, агрессивно настроенных против России, следует готовиться новому составу сербского правительства.

сербия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, политика