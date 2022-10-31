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Чего ждать России от нового правительства Сербии - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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Чего ждать России от нового правительства Сербии
Чего ждать России от нового правительства Сербии - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Чего ждать России от нового правительства Сербии
Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T09:44
2022-10-31T09:44
сербия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.По словам Боцана-Харченко, новый кабмин, названный президентом Сербии Александром Вучичем "правительством преемственности", продолжит политический и экономический курс, избранный Белградом ранее. Подтверждением тому являются и выступления премьера Аны Брнабич, и заявления новоназначенных министров, и дискуссии в парламенте.26 октября Скупщина (парламент) Сербии утвердила новый состав правительства во главе с Аной Брнабич.Ранее Брнабич заявила, что "санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии" и не являются чем-то таким, что поддерживает сербский народ, отметив, что прекрасно понимает, к какому давлению со стороны ЕС и других стран, агрессивно настроенных против России, следует готовиться новому составу сербского правительства.
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РИА Новости Крым
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сербия, политика
Чего ждать России от нового правительства Сербии

Посол РФ Боцан-Харченко: Сербия сохранит политику неприятия санкций против РФ

09:44 31.10.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Сербский марш" в поддержку территориальной целостности Сербии
Сербский марш в поддержку территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
По словам Боцана-Харченко, новый кабмин, названный президентом Сербии Александром Вучичем "правительством преемственности", продолжит политический и экономический курс, избранный Белградом ранее. Подтверждением тому являются и выступления премьера Аны Брнабич, и заявления новоназначенных министров, и дискуссии в парламенте.
"В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", – отметил посол.
26 октября Скупщина (парламент) Сербии утвердила новый состав правительства во главе с Аной Брнабич.
Ранее Брнабич заявила, что "санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии" и не являются чем-то таким, что поддерживает сербский народ, отметив, что прекрасно понимает, к какому давлению со стороны ЕС и других стран, агрессивно настроенных против России, следует готовиться новому составу сербского правительства.
СербияПолитика
 
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