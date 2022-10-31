https://crimea.ria.ru/20221031/chego-zhdat-rossii-ot-novogo-pravitelstva-serbii-1125167863.html
Чего ждать России от нового правительства Сербии
Чего ждать России от нового правительства Сербии - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Чего ждать России от нового правительства Сербии
Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T09:44
2022-10-31T09:44
2022-10-31T09:44
сербия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110134/48/1101344870_0:165:2816:1749_1920x0_80_0_0_8c924f7a5a1c178a6c64d5171700a1cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.По словам Боцана-Харченко, новый кабмин, названный президентом Сербии Александром Вучичем "правительством преемственности", продолжит политический и экономический курс, избранный Белградом ранее. Подтверждением тому являются и выступления премьера Аны Брнабич, и заявления новоназначенных министров, и дискуссии в парламенте.26 октября Скупщина (парламент) Сербии утвердила новый состав правительства во главе с Аной Брнабич.Ранее Брнабич заявила, что "санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии" и не являются чем-то таким, что поддерживает сербский народ, отметив, что прекрасно понимает, к какому давлению со стороны ЕС и других стран, агрессивно настроенных против России, следует готовиться новому составу сербского правительства.
сербия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110134/48/1101344870_113:0:2620:1880_1920x0_80_0_0_55a2e04324068f032d9b863c1877ed74.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, политика
Чего ждать России от нового правительства Сербии
Посол РФ Боцан-Харченко: Сербия сохранит политику неприятия санкций против РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Новый состав правительства Сербии, возглавляемый премьером Аной Брнабич, продолжит придерживаться линии неприятия антироссийских санкций Запада. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
По словам Боцана-Харченко, новый кабмин, названный президентом Сербии Александром Вучичем "правительством преемственности", продолжит политический и экономический курс, избранный Белградом ранее. Подтверждением тому являются и выступления премьера Аны Брнабич, и заявления новоназначенных министров, и дискуссии в парламенте.
"В них отсутствуют какие-либо элементы, которые указывали бы на возможное изменение сербского подхода к санкциям в отношении России. Исходим из того, что линия на неприятие антироссийских рестрикций, зафиксированная в феврале президентом и советом национальной безопасности Сербии, сохраняется", – отметил посол.
26 октября Скупщина (парламент) Сербии утвердила новый состав правительства во главе с Аной Брнабич.
Ранее Брнабич заявила
, что "санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии" и не являются чем-то таким, что поддерживает сербский народ, отметив, что прекрасно понимает, к какому давлению со стороны ЕС и других стран, агрессивно настроенных против России, следует готовиться новому составу сербского правительства.