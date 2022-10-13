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Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
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Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ
Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ - РИА Новости Крым, 13.10.2022
Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ
Санкции Запада против России не отвечают интересам Сербии, и новый состав сербского правительства, который сформируют по итогам выборов, уже готов к внешнему... РИА Новости Крым, 13.10.2022
2022-10-13T21:39
2022-10-13T21:39
сербия
санкции против россии
экономика
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Санкции Запада против России не отвечают интересам Сербии, и новый состав сербского правительства, который сформируют по итогам выборов, уже готов к внешнему давлению со стороны ЕС и других стран по этому вопросу. Об этом в ходе брифинга заявила премьер-министр Ана Брнабич.Она добавила также, что Сербия – страна, на которую в 1999 году "была совершена жестокая агрессия: 19 стран договорились и без решения Совбеза напали на международно признанное государство". И среди этих стран – те, кто сегодня требует от Белграда поддержки санкций против России, к которой имеют претензии. При этом сами они не уважают суверенитет и Сербии по вопросу Косово, и Метохии, и "сами нарушили резолюцию 1244 Совбеза ООН"."И эта агрессия открыла ящик Пандоры и создала прецедент, который может повторить каждый, кто захочет в мире", – подчеркнула Брнабич.Глава действующего и будущего кабмина Сербии добавила, что прекрасно понимает, как часто и сильно будет продолжаться давление Евросоюза и других стран на Сербию. "Будет еще много разговоров, &lt;...&gt; это неизбежная тема в ходе каждой встречи", – отметила Брнабич, заявив, что правительство Сербии готово к этому и "будет следить за этой темой".Новый состав правительства Сербии по итогам прошедших в апреле выборов будет сформирован в ближайшее время.Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями, которые происходят в рамках ведущейся сегодня мировой энергетической войной.В Сербии озвучили потребности в российском газе &gt;&gt;
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сербия, санкции против россии, экономика, политика
Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ

Премьер Брнабич: санкции против РФ не в интересах Сербии, Белград готов к давлению ЕС

21:39 13.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Санкции Запада против России не отвечают интересам Сербии, и новый состав сербского правительства, который сформируют по итогам выборов, уже готов к внешнему давлению со стороны ЕС и других стран по этому вопросу. Об этом в ходе брифинга заявила премьер-министр Ана Брнабич.
"Мы остаемся при нашей позиции: санкции в отношении РФ не отвечают интересам республики Сербии и не являются чем-то, что поддерживает наш народ, потому что он сам был объектом санкций в 1990-х годах, и мы знаем, что люди из-за этого терпят, и что это не оказывает влияния на политику, намерения или поведение государства", – сказала сербский премьер.
Она добавила также, что Сербия – страна, на которую в 1999 году "была совершена жестокая агрессия: 19 стран договорились и без решения Совбеза напали на международно признанное государство". И среди этих стран – те, кто сегодня требует от Белграда поддержки санкций против России, к которой имеют претензии. При этом сами они не уважают суверенитет и Сербии по вопросу Косово, и Метохии, и "сами нарушили резолюцию 1244 Совбеза ООН".
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"И эта агрессия открыла ящик Пандоры и создала прецедент, который может повторить каждый, кто захочет в мире", – подчеркнула Брнабич.
Глава действующего и будущего кабмина Сербии добавила, что прекрасно понимает, как часто и сильно будет продолжаться давление Евросоюза и других стран на Сербию.
"Будет еще много разговоров, <...> это неизбежная тема в ходе каждой встречи", – отметила Брнабич, заявив, что правительство Сербии готово к этому и "будет следить за этой темой".
Новый состав правительства Сербии по итогам прошедших в апреле выборов будет сформирован в ближайшее время.
Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями, которые происходят в рамках ведущейся сегодня мировой энергетической войной.
В Сербии озвучили потребности в российском газе >>
 
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