https://crimea.ria.ru/20221013/serbiya-gotova-k-usileniyu-davleniya-iz-za-otkaza-vvodit-sanktsii-protiv-rf--1124866232.html

Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ

Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ - РИА Новости Крым, 13.10.2022

Сербия готова к усилению давления из-за отказа вводить санкции против РФ

Санкции Запада против России не отвечают интересам Сербии, и новый состав сербского правительства, который сформируют по итогам выборов, уже готов к внешнему... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T21:39

2022-10-13T21:39

2022-10-13T21:39

сербия

санкции против россии

экономика

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Санкции Запада против России не отвечают интересам Сербии, и новый состав сербского правительства, который сформируют по итогам выборов, уже готов к внешнему давлению со стороны ЕС и других стран по этому вопросу. Об этом в ходе брифинга заявила премьер-министр Ана Брнабич.Она добавила также, что Сербия – страна, на которую в 1999 году "была совершена жестокая агрессия: 19 стран договорились и без решения Совбеза напали на международно признанное государство". И среди этих стран – те, кто сегодня требует от Белграда поддержки санкций против России, к которой имеют претензии. При этом сами они не уважают суверенитет и Сербии по вопросу Косово, и Метохии, и "сами нарушили резолюцию 1244 Совбеза ООН"."И эта агрессия открыла ящик Пандоры и создала прецедент, который может повторить каждый, кто захочет в мире", – подчеркнула Брнабич.Глава действующего и будущего кабмина Сербии добавила, что прекрасно понимает, как часто и сильно будет продолжаться давление Евросоюза и других стран на Сербию. "Будет еще много разговоров, <...> это неизбежная тема в ходе каждой встречи", – отметила Брнабич, заявив, что правительство Сербии готово к этому и "будет следить за этой темой".Новый состав правительства Сербии по итогам прошедших в апреле выборов будет сформирован в ближайшее время.Ранее вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович назвала ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" взаимосвязанными событиями, которые происходят в рамках ведущейся сегодня мировой энергетической войной.В Сербии озвучили потребности в российском газе >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербия, санкции против россии, экономика, политика