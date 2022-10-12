https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html

В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"

В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"

ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T13:22

2022-10-12T13:22

2022-10-12T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович, слова которой цитирует ее пресс-служба.По словам Михайлович, все происходящее является не чем иным, как мировой энергетической войной, и эти два события – звенья одной цепи."Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным в мире – около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, – выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", – сказала сербский вице-премьер.Ранее власти Сербии и Венгрии договорились в течение двух лет построить нефтепровод протяженностью 128 км, который свяжет Сербию с нефтепроводом "Дружба" на венгерской территории.ЧП на одной из веток экспортного российского нефтепровода "Дружба" произошло 11 октября. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации на одной из двух ниток западного участка нефтепровода, идущего в Германию. ЧП зафиксировали примерно в 70 километрах от Плоцка.12 октября министр экономики Бранденбурга (ФРГ) Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба" во второй магистрали."В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт", – отметил Штайнбах.По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гуиборге-Четвертыньского, ситуацию продолжают анализировать все службы, включая спасателей и службу безопасности, но причина утечки пока не установлена.Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что рассматриваются все гипотезы.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.

https://crimea.ria.ru/20221012/na-polskom-uchastke-nefteprovoda-druzhba-proizoshla-razgermetizatsiya-1124832276.html

https://crimea.ria.ru/20221010/putin-soobschil-o-popytke-kieva-podorvat-turetskiy-potok-1124803637.html

https://crimea.ria.ru/20221001/chto-budet-dalshe-s-severnym-potokom-1124683888.html

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