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В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T13:22
2022-10-12T14:11
в мире
происшествия
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович, слова которой цитирует ее пресс-служба.По словам Михайлович, все происходящее является не чем иным, как мировой энергетической войной, и эти два события – звенья одной цепи."Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным в мире – около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, – выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", – сказала сербский вице-премьер.Ранее власти Сербии и Венгрии договорились в течение двух лет построить нефтепровод протяженностью 128 км, который свяжет Сербию с нефтепроводом "Дружба" на венгерской территории.ЧП на одной из веток экспортного российского нефтепровода "Дружба" произошло 11 октября. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации на одной из двух ниток западного участка нефтепровода, идущего в Германию. ЧП зафиксировали примерно в 70 километрах от Плоцка.12 октября министр экономики Бранденбурга (ФРГ) Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба" во второй магистрали."В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт", – отметил Штайнбах.По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гуиборге-Четвертыньского, ситуацию продолжают анализировать все службы, включая спасателей и службу безопасности, но причина утечки пока не установлена.Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что рассматриваются все гипотезы.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
https://crimea.ria.ru/20221012/na-polskom-uchastke-nefteprovoda-druzhba-proizoshla-razgermetizatsiya-1124832276.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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в мире, происшествия, сербия
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"

Власти Сербии усмотрели связь между ЧП на нефтепроводе "Дружба" и "Северных потоках"

13:22 12.10.2022 (обновлено: 14:11 12.10.2022)
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости . Егор Еремов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович, слова которой цитирует ее пресс-служба.
По словам Михайлович, все происходящее является не чем иным, как мировой энергетической войной, и эти два события – звенья одной цепи.
"Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным в мире – около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, – выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", – сказала сербский вице-премьер.
Магистральный нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
09:42
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла разгерметизация
Ранее власти Сербии и Венгрии договорились в течение двух лет построить нефтепровод протяженностью 128 км, который свяжет Сербию с нефтепроводом "Дружба" на венгерской территории.
ЧП на одной из веток экспортного российского нефтепровода "Дружба" произошло 11 октября. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации на одной из двух ниток западного участка нефтепровода, идущего в Германию. ЧП зафиксировали примерно в 70 километрах от Плоцка.
12 октября министр экономики Бранденбурга (ФРГ) Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба" во второй магистрали.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 14:06
Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток"
"В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт", – отметил Штайнбах.
По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гуиборге-Четвертыньского, ситуацию продолжают анализировать все службы, включая спасателей и службу безопасности, но причина утечки пока не установлена.
Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что рассматриваются все гипотезы.
Погрузка труб для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
1 октября, 10:48
Что будет дальше с "Северным потоком"
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
 
В миреПроисшествияСербия
 
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Заголовок открываемого материала
13:49Предпринимателей могут оставить в бизнесе на время мобилизации
13:22В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
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