https://crimea.ria.ru/20221012/v-serbii-svyazali-chp-na-druzhbe-s-diversiey-na-severnykh-potokakh-1124838356.html
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках" - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T13:22
2022-10-12T13:22
2022-10-12T14:11
в мире
происшествия
сербия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович, слова которой цитирует ее пресс-служба.По словам Михайлович, все происходящее является не чем иным, как мировой энергетической войной, и эти два события – звенья одной цепи."Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным в мире – около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, – выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", – сказала сербский вице-премьер.Ранее власти Сербии и Венгрии договорились в течение двух лет построить нефтепровод протяженностью 128 км, который свяжет Сербию с нефтепроводом "Дружба" на венгерской территории.ЧП на одной из веток экспортного российского нефтепровода "Дружба" произошло 11 октября. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации на одной из двух ниток западного участка нефтепровода, идущего в Германию. ЧП зафиксировали примерно в 70 километрах от Плоцка.12 октября министр экономики Бранденбурга (ФРГ) Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе "Дружба" во второй магистрали."В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт", – отметил Штайнбах.По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гуиборге-Четвертыньского, ситуацию продолжают анализировать все службы, включая спасателей и службу безопасности, но причина утечки пока не установлена.Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что рассматриваются все гипотезы.Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
https://crimea.ria.ru/20221012/na-polskom-uchastke-nefteprovoda-druzhba-proizoshla-razgermetizatsiya-1124832276.html
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия, сербия
В Сербии связали ЧП на "Дружбе" с диверсией на "Северных потоках"
Власти Сербии усмотрели связь между ЧП на нефтепроводе "Дружба" и "Северных потоках"
13:22 12.10.2022 (обновлено: 14:11 12.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. ЧП на нефтепроводе "Дружба" и газопроводах "Северного потока" – взаимосвязаны. Такое мнение высказала вице-премьер, министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович, слова которой цитирует ее пресс-служба.
По словам Михайлович, все происходящее является не чем иным, как мировой энергетической войной, и эти два события – звенья одной цепи.
"Все еще не мировая война, как ее себе представляем, без ядерного оружия, но это мировая энергетическая война. То, что происходит в связи с нефтепроводом "Дружба", который является самым протяженным в мире – около 4 тысяч километров, через него проходит только российская нефть, – выглядит как продолжение того, что произошло на газопроводе "Северный поток", – сказала сербский вице-премьер.
Ранее власти Сербии и Венгрии договорились в течение двух лет построить нефтепровод протяженностью 128 км, который свяжет Сербию с нефтепроводом "Дружба" на венгерской территории.
ЧП на одной из веток экспортного российского нефтепровода "Дружба" произошло 11 октября. Польский оператор Pern сообщил о разгерметизации на одной из двух ниток западного участка нефтепровода, идущего в Германию. ЧП зафиксировали примерно в 70 километрах от Плоцка.
12 октября министр экономики Бранденбурга (ФРГ) Йорг Штайнбах сообщил о падении давления
в нефтепроводе "Дружба" во второй магистрали.
"В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу "Дружба", стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт", – отметил Штайнбах.
По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Адама Гуиборге-Четвертыньского, ситуацию продолжают анализировать все службы, включая спасателей и службу безопасности, но причина утечки пока не установлена.
Уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что рассматриваются все гипотезы.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск, после чего разветвляется на два участка – северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.