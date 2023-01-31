https://crimea.ria.ru/20230131/prezidentu-khorvatii-predrekli-problemy-posle-slov-o-kryme-i-rossii-1126682718.html

Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России

Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России

Дальнейшая политическая карьера президента Хорватии Зорана Милановича будет складываться очень тяжело после его откровенных слов о России, Косово и... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T15:34

2023-01-31T15:34

2023-01-31T16:12

радио "спутник в крыму"

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крым

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Политолог Андрей Никифоров: президенту Хорватии Милановичу придется тяжеловато после его заявлений о Крыме и России Политолог Андрей Никифоров: президенту Хорватии Милановичу придется тяжеловато после его заявлений о Крыме и России audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Дальнейшая политическая карьера президента Хорватии Зорана Милановича будет складываться очень тяжело после его откровенных слов о России, Косово и принадлежности Крыма. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее Миланович заявил, что Украина уже не сможет вернуть Крым. Он также считает, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года. При этом действия западных стран хорватский лидер назвал "глубоко аморальными". Президент также признал, что Косово у Сербии отняли без согласия Белграда.По словам эксперта, любой европейский и вообще мировой политик, который пытается самостоятельно мыслить и в своей деятельности оперировать интересами своей страны, высказывает примерно такие же мысли, какие высказал президент Хорватии."Таких немного в Европе. Кроме Милановича, пожалуй, еще только (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан. Но они есть. То есть их еще окончательно не извели, хотя, я думаю, этим уже озабочены специально обученные люди", – добавил политолог.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФИран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России

https://crimea.ria.ru/20220723/evropa-v-bede-orban-chestno-ozvuchil-problemy-es-iz-za-sanktsiy-protiv-rf-1123938434.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, политика, андрей никифоров, зоран миланович, хорватия, россия, крым