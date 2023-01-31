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Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России
Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России
Дальнейшая политическая карьера президента Хорватии Зорана Милановича будет складываться очень тяжело после его откровенных слов о России, Косово и... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T15:34
2023-01-31T16:12
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
андрей никифоров
зоран миланович
хорватия
россия
крым
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Политолог Андрей Никифоров: президенту Хорватии Милановичу придется тяжеловато после его заявлений о Крыме и России
Политолог Андрей Никифоров: президенту Хорватии Милановичу придется тяжеловато после его заявлений о Крыме и России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Дальнейшая политическая карьера президента Хорватии Зорана Милановича будет складываться очень тяжело после его откровенных слов о России, Косово и принадлежности Крыма. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее Миланович заявил, что Украина уже не сможет вернуть Крым. Он также считает, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года. При этом действия западных стран хорватский лидер назвал "глубоко аморальными". Президент также признал, что Косово у Сербии отняли без согласия Белграда.По словам эксперта, любой европейский и вообще мировой политик, который пытается самостоятельно мыслить и в своей деятельности оперировать интересами своей страны, высказывает примерно такие же мысли, какие высказал президент Хорватии."Таких немного в Европе. Кроме Милановича, пожалуй, еще только (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан. Но они есть. То есть их еще окончательно не извели, хотя, я думаю, этим уже озабочены специально обученные люди", – добавил политолог.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФИран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России
https://crimea.ria.ru/20220723/evropa-v-bede-orban-chestno-ozvuchil-problemy-es-iz-za-sanktsiy-protiv-rf-1123938434.html
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мнения, политика, андрей никифоров, зоран миланович, хорватия, россия, крым
Президенту Хорватии предрекли проблемы после слов о Крыме и России

Политолог Никифоров: Милановичу придется тяжеловато после его заявлений о Крыме и России

15:34 31.01.2023 (обновлено: 16:12 31.01.2023)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Дальнейшая политическая карьера президента Хорватии Зорана Милановича будет складываться очень тяжело после его откровенных слов о России, Косово и принадлежности Крыма. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог Андрей Никифоров: президенту Хорватии Милановичу придется тяжеловато после его заявлений о Крыме и России
15:34
Ранее Миланович заявил, что Украина уже не сможет вернуть Крым. Он также считает, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года. При этом действия западных стран хорватский лидер назвал "глубоко аморальными". Президент также признал, что Косово у Сербии отняли без согласия Белграда.
"Миланович неоднократно делает такие заявления и дает такие оценки, которые выводят его за рамки хора американских прихлебателей. Будем следить дальше за тем, как будет развиваться карьера хорватского лидера, но что-то мне кажется, что тяжеловато ему придется", – считает Никифоров.
По словам эксперта, любой европейский и вообще мировой политик, который пытается самостоятельно мыслить и в своей деятельности оперировать интересами своей страны, высказывает примерно такие же мысли, какие высказал президент Хорватии.
"Таких немного в Европе. Кроме Милановича, пожалуй, еще только (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан. Но они есть. То есть их еще окончательно не извели, хотя, я думаю, этим уже озабочены специально обученные люди", – добавил политолог.
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Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.
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