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Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским
Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским
Отторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T15:33
2023-01-30T15:33
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Отторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович на брифинге."Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть Сербии, а до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", – цитирует хорватского лидера РИА Новости.Миланович призвал западное сообщество осознать, что ни Сербия, ни Германия, ни любая другая страна за исключением США не может быть равноценным оппонентом России"Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть, Сербии, до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", - указал президент Хорватии. Он подчеркнул, противник Украины – Россия, а "это опасная страна".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФИран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России
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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, крым, политика, в мире, косово
Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским

Президент Хорватии Миланович: Крым больше никогда не будет частью Украины

15:33 30.01.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Отторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович на брифинге.
"Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть Сербии, а до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", – цитирует хорватского лидера РИА Новости.
Миланович призвал западное сообщество осознать, что ни Сербия, ни Германия, ни любая другая страна за исключением США не может быть равноценным оппонентом России
"Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю… Ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии", - констатировал президент Хорватии.
"Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть, Сербии, до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", - указал президент Хорватии. Он подчеркнул, противник Украины – Россия, а "это опасная страна".
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