https://crimea.ria.ru/20230130/prezident-khorvatii-krym-bolshe-nikogda-ne-budet-ukrainskim-1126669218.html

Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским

Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским

Отторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T15:33

2023-01-30T15:33

2023-01-30T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Отторжение Косово от Сербии без согласия Белграда привело к тому, что Крым стал российским и больше никогда не будет частью Украины. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович на брифинге."Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть Сербии, а до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", – цитирует хорватского лидера РИА Новости.Миланович призвал западное сообщество осознать, что ни Сербия, ни Германия, ни любая другая страна за исключением США не может быть равноценным оппонентом России"Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть, Сербии, до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", - указал президент Хорватии. Он подчеркнул, противник Украины – Россия, а "это опасная страна".Читайте также на РИА Новости Крым:Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США"Не усидел на двух стульях": сенатор о высказываниях Вучича о Крыме и РФИран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, крым, политика, в мире, косово