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Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США
Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США
Киевские притязания на Крым несправедливы, поскольку сами крымчане видят полуостров российским, то же касается Донбасса. Об этом пишет обозреватель The American РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T11:54
2023-01-29T11:54
крым
сша
украина
россия
общество
политика
мнения
майкл уоррен дэвис
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Киевские притязания на Крым несправедливы, поскольку сами крымчане видят полуостров российским, то же касается Донбасса. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис. Он пояснил, что крымчане всегда ощущали себя частью России, и привел статистику референдума 1994 года, где 80 процентов жителей полуострова заявили о желании единства с Россией. В 2014 году доля пророссийских крымчан увеличилась до 96%, напомнил обозреватель и связал такую статистику с недальновидной политикой самого Киева: "Во всяком случае, репрессии Украины против Крыма усилили желание местных жителей присоединиться к России", - убежден автор статьи.Он подчеркивает, что Донбасс также исторически является российским, а его жители - этнические русские, поэтому тоже видят себя частью России и имеют право на самоопределение."Почему США должны их останавливать? Как же их право на самоопределение? Неужели народу Крыма и Донбасса не дают права голоса??" — задается вопросами автор публикации. В этой связи он называет американскую военную помощь отвратительной идеей.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы сравнили Крым при Украине и РоссииСтратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым УкраинеПервый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию
https://crimea.ria.ru/20230120/pervyy-krymskiy-referendum-kak-eto-bylo-1126490827.html
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крым, сша, украина, россия, общество, политика, мнения, майкл уоррен дэвис
Почему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из США

Обозреватель The American Conservative: Украина не имеет прав на Крым

11:54 29.01.2023
 
© DIMITAR DILKOFF / AFPМужчина с флагом Крыма у здания Госсовета РК
Мужчина с флагом Крыма у здания Госсовета РК
© DIMITAR DILKOFF / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Киевские притязания на Крым несправедливы, поскольку сами крымчане видят полуостров российским, то же касается Донбасса. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис.
"Мы можем спорить о том, достижима ли эта цель, но мы должны быть абсолютно уверены в одном: если Украина вернет себе Крым, или Луганск, или Донецк — они сделают это не как освободители, а как завоеватели", - констатирует Дэвис.
Он пояснил, что крымчане всегда ощущали себя частью России, и привел статистику референдума 1994 года, где 80 процентов жителей полуострова заявили о желании единства с Россией. В 2014 году доля пророссийских крымчан увеличилась до 96%, напомнил обозреватель и связал такую статистику с недальновидной политикой самого Киева: "Во всяком случае, репрессии Украины против Крыма усилили желание местных жителей присоединиться к России", - убежден автор статьи.
Он подчеркивает, что Донбасс также исторически является российским, а его жители - этнические русские, поэтому тоже видят себя частью России и имеют право на самоопределение.
"Почему США должны их останавливать? Как же их право на самоопределение? Неужели народу Крыма и Донбасса не дают права голоса??" — задается вопросами автор публикации. В этой связи он называет американскую военную помощь отвратительной идеей.
Крымский референдум 1991 года - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 11:29
Первый крымский референдум: как это было
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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