https://crimea.ria.ru/20230118/strategicheskaya-tochka-ekspert-raskryl-smysl-prizyva-vernut-krym-ukraine-1126464744.html

Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине

Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине

Запад во главе с США рассматривает Крым и Черноморский регион как стратегически важную точку, контроль над которой позволит им сохранять свою гегемонию в мире... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T21:39

2023-01-18T21:39

2023-01-18T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Запад во главе с США рассматривает Крым и Черноморский регион как стратегически важную точку, контроль над которой позволит им сохранять свою гегемонию в мире. Так доктор политических наук, завкафедрой политических наук и философии Севастопольского государственного университета Александр Ирхин прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости вернуть "полуостров" Украине.Ранее Марин на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявила, что Украина должна победить в конфликте и "выгнать Россию со своей территории", что означает в том числе "возвращение" Крыма под юрисдикцию Киева.Ворота в ЕвразиюПо словам аналитика, на данный момент в мире жестко борются две тенденции: перезагрузка однополярного мира с одной стороны, и формирование многополярного устройства и справедливое распределение ресурсов – с другой. США пытаются добиться первого варианта, сохранив свою гегемонию. Контроль над Крымом и Черноморским регионом позволит Вашингтону одновременно влиять на Китай, Индию, Иран, Турцию, Россию – все альтернативные центры силы, которые пытаются выстроить многополярный мир, отметил эксперт.Крым – символ нового миропорядкаПо мнению Ирхина, заявления западных государственных деятелей и политиков о том, что Крым надо "вернуть" Украине, являются ширмой. В таком случае полуостров будет находиться под юрисдикцией Киева лишь формально, а по факту – под контролем США, убежден политолог.Ирхин подчеркнул, что Крым и Черноморский регион являются сегодня "нервной точкой", где столкнулись массы интересов, и "символом нового мирового порядка".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.

https://crimea.ria.ru/20230118/v-gosdume-otvetili-na-slova-finskogo-premera-o-vozvrate-kryma-ukraine-1126459917.html

https://crimea.ria.ru/20221225/vse-nachalos-s-kryma-putin-ob-osnove-konflikta-na-ukraine-1126121651.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, финляндия, сша, политика, мнения, украина