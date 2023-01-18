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Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине
Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине
Запад во главе с США рассматривает Крым и Черноморский регион как стратегически важную точку, контроль над которой позволит им сохранять свою гегемонию в мире... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T21:39
2023-01-18T21:39
2023-01-18T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Запад во главе с США рассматривает Крым и Черноморский регион как стратегически важную точку, контроль над которой позволит им сохранять свою гегемонию в мире. Так доктор политических наук, завкафедрой политических наук и философии Севастопольского государственного университета Александр Ирхин прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости вернуть "полуостров" Украине.Ранее Марин на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявила, что Украина должна победить в конфликте и "выгнать Россию со своей территории", что означает в том числе "возвращение" Крыма под юрисдикцию Киева.Ворота в ЕвразиюПо словам аналитика, на данный момент в мире жестко борются две тенденции: перезагрузка однополярного мира с одной стороны, и формирование многополярного устройства и справедливое распределение ресурсов – с другой. США пытаются добиться первого варианта, сохранив свою гегемонию. Контроль над Крымом и Черноморским регионом позволит Вашингтону одновременно влиять на Китай, Индию, Иран, Турцию, Россию – все альтернативные центры силы, которые пытаются выстроить многополярный мир, отметил эксперт.Крым – символ нового миропорядкаПо мнению Ирхина, заявления западных государственных деятелей и политиков о том, что Крым надо "вернуть" Украине, являются ширмой. В таком случае полуостров будет находиться под юрисдикцией Киева лишь формально, а по факту – под контролем США, убежден политолог.Ирхин подчеркнул, что Крым и Черноморский регион являются сегодня "нервной точкой", где столкнулись массы интересов, и "символом нового мирового порядка".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.
https://crimea.ria.ru/20230118/v-gosdume-otvetili-na-slova-finskogo-premera-o-vozvrate-kryma-ukraine-1126459917.html
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крым, финляндия, сша, политика, мнения, украина
Стратегическая точка: эксперт раскрыл смысл призыва вернуть Крым Украине
Политолог Ирхин: США хотят забрать Крым себе под видом его "возвращения" Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Запад во главе с США рассматривает Крым и Черноморский регион как стратегически важную точку, контроль над которой позволит им сохранять свою гегемонию в мире. Так доктор политических наук, завкафедрой политических наук и философии Севастопольского государственного университета Александр Ирхин прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о необходимости вернуть "полуостров" Украине.
Ранее Марин на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме заявила, что Украина должна победить в конфликте и "выгнать Россию со своей территории", что означает в том числе "возвращение" Крыма под юрисдикцию Киева.
Ворота в Евразию
"Премьер-министр Финляндии предельно честно выразила консолидированную точку зрения Запада. В сложившихся условиях Крым воспринимается на Западе как стратегическая точка для контроля над Черноморским регионом в условиях формирования нового мирового порядка. Черноморский регион для Запада – единственный путь в Азию для экспорта ресурсов", - сказал Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам аналитика, на данный момент в мире жестко борются две тенденции: перезагрузка однополярного мира с одной стороны, и формирование многополярного устройства и справедливое распределение ресурсов – с другой. США пытаются добиться первого варианта, сохранив свою гегемонию. Контроль над Крымом и Черноморским регионом позволит Вашингтону одновременно влиять на Китай, Индию, Иран, Турцию, Россию – все альтернативные центры силы, которые пытаются выстроить многополярный мир, отметил эксперт.
Крым – символ нового миропорядка
По мнению Ирхина, заявления западных государственных деятелей и политиков о том, что Крым надо "вернуть" Украине, являются ширмой. В таком случае полуостров будет находиться под юрисдикцией Киева лишь формально, а по факту – под контролем США, убежден политолог.
"На Западе рассматриваются планы по "демилитаризации" Крыма, но "на некоторое время". То есть планируется выдавить отсюда Черноморский флот и Россию в целом, а взамен привести западные, скорее всего, американские военные силы. К этому результату сегодня стремится Запад. Он хочет убедить Россию, что возврат Крыма – необязательно Украине, а, возможно под какой-то коллективный международный протекторат – это ключ к переговорам и мировому соглашению", – пояснил он.
Ирхин подчеркнул, что Крым и Черноморский регион являются сегодня "нервной точкой", где столкнулись массы интересов, и "символом нового мирового порядка".
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.