https://crimea.ria.ru/20230120/pervyy-shag-domoy-kak-referendum-1991-goda-pomog-krymu-vernutsya-v-rossiyu-1126494622.html

Первый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию

Первый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Первый шаг домой: как референдум 1991 года помог Крыму вернуться в Россию

Путь воссоединения Крыма с Россией начался с референдума 20 января 1991 года. Это волеизъявление крымчан заложило необходимую правовую базу для проведения... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T13:14

2023-01-20T13:14

2023-01-20T14:24

эксклюзивы риа новости крым

крым

день республики крым

политика

общество

россия

сергей цеков

наталья киселева

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111846/24/1118462467_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6c7f135c72a38adbf5777c8fcaa0ad9d.jpg

Сенатор от Крыма, член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков Сенатор от Крыма, член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Путь воссоединения Крыма с Россией начался с референдума 20 января 1991 года. Это волеизъявление крымчан заложило необходимую правовую базу для проведения референдума 16 марта 2014 года, а также в определенной мере оградило полуостров от украинского национализма. Такое мнение высказали сенатор Российской Федерации Сергей Цеков и руководитель крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Крым выбрал Россию еще в 1991 годуСобытия марта 2014 года не были спонтанными – они имели долгую предысторию. По сути Крым начал свой путь возвращения в Россию в конце 1980-х годов. СССР фактически трещал по швам, и остро встала проблема принадлежности полуострова. О необходимости воссоздания Крымской автономии начали говорить еще в 1989 году. А 20 января 1991 года состоялся первый в истории СССР референдум по вопросу воссоздания Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора. При явке 81,37% "за" проголосовали 93,26% жителей Крыма.Сергей Цеков, вспоминая эти события, отмечает полное единодушие крымчан и политической элиты региона в вопросе единства страны, сохранения своей русской идентичности и противодействия поднимающего голову на Украине национализма. По его мнению, главной причиной высокого результата на референдуме стали опасения, что Крым окажется вместе с Украиной за пределами своей родины – России."Все уже тогда прекрасно понимали, что возможен распад Советского Союза. Чтобы защититься от этих явлений, надо было восстановить автономию, чтобы уже сама автономия принимала решение о том, где быть Крыму – в составе Украины или остаться составной частью СССР, то есть, по сути, быть вместе с Россией. Учитывая те тенденции, которые очень остро ощущались на Украине, в едином порыве было принято решение о проведении референдума", - рассказал сенатор в эфире радио "Спутник в Крыму".Оппоненты у Крымской автономии, пытавшиеся не допустить референдума, конечно, были. В основном – представители украинских националистических кругов, которые пытались убедить крымчан, что автономия якобы нужна для сохранения власти коммунистов. "Мы на всех парах движемся на Запад, в демократическую Европу, а вы здесь останетесь в своем закостенелом коммунистическом прошлом", утверждали они. Но это были робкие немногочисленные голоса, к этим доводам никто особо не прислушивался, вспоминает Цеков. Даже сам председатель Верховного совета УССР Леонид Кравчук, лично приехавший в Симферополь и обещавший дать Крыму широкие полномочия, не смог убедить крымчан отказаться от идеи провести референдум.Последующие годы показали, что правы были именно жители полуострова.Признание Крыма и украинская угрозаРуководитель крымского отделения ФоРГО Наталья Киселева отметила, что благодаря референдуму и воссозданию автономии крымчане, во-первых, в определенной мере оградили себя от политики украинского национализма, на котором и базировалась независимость Украины, а во-вторых, заложили юридические основы для проведения референдума в 2014 году."О тесной связи двух референдумов говорят и их результаты – высокая явка и уровень поддержки вопроса о статусе полуострова. В 1991 году подавляющее большинство крымчан проголосовали за то, чтобы остаться в составе большой Родины, а в 2014 году – за возвращение на Родину", – добавила эксперт.Несмотря на то, что уже через два месяца Крым отметит 9-ю годовщину воссоединения с Россией, подавляющее большинство стран мира, даже близкие партнеры нашей страны, не признают полуостров ее частью. По словам Киселевой, это, естественно, отражается на жизни жителей полуострова и развитии региона, прежде всего в действии санкционной политики. Но теперь вся Россия находится под санкциями и, как видим мы и как вынуждены признать страны коллективного Запада, устроившие этот санкционный шабаш и организовавшие вооруженный конфликт на Украине, наше государство показало свою стрессоустойчивость, констатирует аналитик.

https://crimea.ria.ru/20230120/Kakuyu-sudbu-vybiral-Krym-30-let-nazad-pisma-nakanune-referenduma-1119167215.html

https://crimea.ria.ru/20230120/pervyy-krymskiy-referendum-kak-eto-bylo-1126490827.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

крым, день республики крым, политика, общество, россия, сергей цеков, наталья киселева, мнения