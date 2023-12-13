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Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение
Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение
Применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии и их участие в конфликте на Украине будет рассматриваться Москвой как участие указанных... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T20:09
2023-12-13T20:09
самолеты f-16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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константин гаврилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии и их участие в конфликте на Украине будет рассматриваться Москвой как участие указанных стран в конфликте и вызовет ответные меры. Об этом заявил глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.Предупреждение МосквыОн добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин. Речь идет о претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы.Поставки Украине истребителей F-16Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году. В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине. В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты. Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военныеЧитайте также на РИА Новости Крым:Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – ЗахароваВ каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнениеРоссийская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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самолеты f-16, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, нато, новости, новости сво, константин гаврилов
Использование авиабаз НАТО для F-16 ВСУ - Москва сделала предупреждение

Взлет переданных Киеву F-16 с баз стран НАТО приравняют к участию в конфликте - МИД

20:09 13.12.2023
 
© РИА Новости Крымпоставки F-16
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии и их участие в конфликте на Украине будет рассматриваться Москвой как участие указанных стран в конфликте и вызовет ответные меры. Об этом заявил глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

Предупреждение Москвы

"Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры", — предупредил Гаврилов.
Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин. Речь идет о претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы.

Поставки Украине истребителей F-16

Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.
В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.
В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные
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В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой - мнение
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Самолеты F-16Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаНАТОНовостиНовости СВОКонстантин Гаврилов
 
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