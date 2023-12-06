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Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова
Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова - РИА Новости Крым, 06.12.2023
Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова
Поставки странами НАТО истребителей F-16 Украине увеличивают риски прямого военного столкновения России и Североатлантического альянса, заявила официальный... РИА Новости Крым, 06.12.2023
2023-12-06T12:49
2023-12-06T12:49
2023-12-06T12:49
мария захарова
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
самолеты f-16
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Поставки странами НАТО истребителей F-16 Украине увеличивают риски прямого военного столкновения России и Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что поставляемые Киеву американские истребители будут базироваться в Польше, Словакии и Румынии.Представитель российского дипведомства подчеркнула, что участвующие в конфликте на стороне ВСУ истребители для Вооруженных сил РФ "будут законной целью для уничтожения, откуда бы они ни вылетали".Поставки Украине истребителей F-16Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военныеЧитайте также на РИА Новости Крым:В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой – мнениеВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемУкраине нужно готовиться к плохим новостям – Столтенберг
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, самолеты f-16, нато
Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова
Поставки Киеву самолетов F-16 усиливают риски прямого столкновения РФ и НАТО – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Поставки странами НАТО истребителей F-16 Украине увеличивают риски прямого военного столкновения России и Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Североатлантический альянс все глубже увязает в украинском конфликте, а на самом деле ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом "спасения Украины". При этом еще договорились до того, что их основная цель – предотвратить конфронтацию с Россией. Смешно. В реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают", – сказала дипломат на брифинге в среду.
По словам Захаровой, с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что поставляемые Киеву американские истребители будут базироваться в Польше, Словакии и Румынии.
Представитель российского дипведомства подчеркнула, что участвующие в конфликте на стороне ВСУ истребители для Вооруженных сил РФ "будут законной целью для уничтожения, откуда бы они ни вылетали".
Поставки Украине истребителей F-16
Ранее минобороны Украины сообщило
, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.
В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине
.
В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине
добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.
Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил
, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военные
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