https://crimea.ria.ru/20231206/postavki-kievu-f-16-usilyat-riski-pryamogo-konflikta-rf-i-nato--zakharova-1133339900.html

Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова

Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Поставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова

Поставки странами НАТО истребителей F-16 Украине увеличивают риски прямого военного столкновения России и Североатлантического альянса, заявила официальный... РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T12:49

2023-12-06T12:49

2023-12-06T12:49

мария захарова

новости

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Поставки странами НАТО истребителей F-16 Украине увеличивают риски прямого военного столкновения России и Североатлантического альянса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам Захаровой, с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что поставляемые Киеву американские истребители будут базироваться в Польше, Словакии и Румынии.Представитель российского дипведомства подчеркнула, что участвующие в конфликте на стороне ВСУ истребители для Вооруженных сил РФ "будут законной целью для уничтожения, откуда бы они ни вылетали".Поставки Украине истребителей F-16Ранее минобороны Украины сообщило, что министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подтвердила намерение передать Киеву истребители F-16 в 2025 году.В конце лета этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о том, что Амстердам передаст Киеву 42 истребителя F-16. Однако эта поставка оказалась под угрозой срыва вследствие итогов парламентских выборов в Нидерландах, на которых победила ультраправая "Пария свободы". Ее лидер Герт Вилдерс выступает за прекращение военной помощи Украине.В ноябре бельгийский портал Modern Diplomacy сообщил, что на Украину уже доставили пять этих истребителей в разобранном виде, которые еще нужно собрать. Однако даже более крупные поставки F-16 не помогут Украине добиться перелома в ходе боевых действий из-за проблем с логистикой и обслуживанием, нехваткой квалифицированных пилотов и высокой плотности российской ПВО, уверены специалисты.Военный волонтер, политолог Алексей Живов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если НАТО передаст Киеву старые модификации F-16, то они не будут нести серьезной угрозы для российских Вооруженных сил. По словам эксперта, российские летчики готовы ко всем "сюрпризам" противника, и в его вооружении нет ничего такого, о чем бы не знали и к чему бы не были готовы наши военныеЧитайте также на РИА Новости Крым:В каком случае переданные Украине F-16 могут стать проблемой – мнениеВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемУкраине нужно готовиться к плохим новостям – Столтенберг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, самолеты f-16, нато