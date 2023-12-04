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Победитель выборов в Нидерландах сделал заявление об оружии для Украины

Победитель выборов в Нидерландах сделал заявление об оружии для Украины - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Победитель выборов в Нидерландах сделал заявление об оружии для Украины

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости прекратить поставки вооружений... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T21:27

2023-12-04T21:27

2023-12-04T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. Об этом он сказал в интервью канадскому порталу Rebel News.Досрочные парламентские выборы в Нидерландах состоялись 22 ноября. По их результатам PVV получила 37 из 150 мест в парламенте страны.Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест, ныне правящая "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) – 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) – 20. Коалиционное правительство в Нидерландах еще не сформировано. Лидеры других крупнейших политических партий заявили, что не будут вступать в коалицию с "Партией свободы".Вилдерс неоднократно высказывался за прекращение военной поддержки Украины и мирное урегулирование конфликта. В свое время он также выступал за выполнение Киевом Минских соглашений и призывал украинское руководство найти общий язык с Донбассом. Кроме того, политик выступает за выход Нидерландов из Евросоюза, закрытие мечетей и исламских школ, а также призывает не пускать в страну мигрантов.Усиление антиукраинских настроений в ЕвропеПо мнению политолога Юрия Светова, победа ультраправых в Нидерландах лишний раз доказывает, что все больше простых людей в Европе устали от того, что их власти мало думают о своей собственной стране. По его мнению, число европейских политиков во власти с риторикой прямо или косвенно антиукраинской направленности будет только расти пропорционально успехам России в зоне специальной военной операции.Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на поставки киевскому режиму около 100 бронетранспортеров, которые хранятся на складах МВД страны. Как пояснили в канцелярии болгарского лидера, данная бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению при стихийных бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных районах.В лагере европейских противников продолжения финансовой и военной помощи Украине на данный момент также находятся Венгрия, а с недавнего времени и Словакия. В октябре в этой стране состоялись парламентские выборы, на которых победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer). Политсила, в частности, выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Киева и настаивает на дипломатическом урегулировании украинского конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:В США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемУкраине нужно готовиться к плохим новостям – СтолтенбергЧисло антиукраинских политиков в ЕС будет расти: эксперт назвал условие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, голландия, политика, в мире, украина, поставки западного оружия украине, киев