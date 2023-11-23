Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231123/na-vyborakh-v-niderlandakh-pobezhdayut-protivniki-podderzhki-ukrainy-1132995834.html
На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины
На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины - РИА Новости Крым, 23.11.2023
На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины
Ультраправая "Партия свободы", выступающая за прекращение поддержки Киева и против вступления Украины в Евросоюз, одержала победу на парламентских выборах в... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T11:06
2023-11-23T11:06
голландия
нидерланды
политика
выборы
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132995599_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9ee10980a30603ca6bc7b51d4c541e1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Ультраправая "Партия свободы", выступающая за прекращение поддержки Киева и против вступления Украины в Евросоюз, одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах.По данным телеканала NOS, по итогам подсчета 98% голосов "Партия свободы" получает 37 из 150 мест в парламенте страны.На втором месте – альянс "зеленых" левых и лейбористской партии (25 мест), за которым следуют либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию", представителем которой является нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте (24 мандата), и центристская партия "Новый социальный договор" (20 кресел).Кроме того, лидер ультраправых выступает за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, выход Нидерландов из Евросоюза, закрытие мечетей и исламских школ, а также призывает не пускать в страну мигрантов.Как сообщает британская газета The Guardian, ведущие крайне правые политики в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, представитель итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини поздравили Вилдерса с триумфом.Победа ультраправых вызвала шок не только в политической элите Нидерландов, но и в Европе и США. Лидеры трех других крупнейших политических партий заявили, что не будут вступать в коалицию с "Партией свободы".Американское издание Politico полагает, что Нидерланды вряд ли последуют примеру Великобритании и выйдут из ЕС, но правительство Вилдерса "будет кошмаром для Брюсселя".По мнению аналитиков, переговоры по созданию коалиции и формированию нового правительства могут быть длительными и сложными. Хотя партия, получившая большинство мест, традиционно назначает следующего премьер-министра, это никоим образом не гарантируется. Марк Рютте останется на посту временного министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что может произойти не раньше следующей весны."Форма новой коалиции может оказать серьезное влияние на иммиграционную и климатическую политику Нидерландов, а также на отношения с ее европейскими партнерами. Страна была одним из основателей ЕС и имеет в блоке больший вес", - пишет The Guardian.В октябре состоялись парламентские выборы в Словакии, на которых победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer). Политсила, в частности, выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Киева и настаивает на дипломатическом урегулировании украинского конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента АргентиныРазложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России
голландия
нидерланды
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1132995599_104:0:1013:682_1920x0_80_0_0_cb252f6f24ef63e9d61a2a5bbced0e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
голландия, нидерланды, политика, выборы, в мире, новости
На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины

На выборах в Нидерландах побеждает ультраправая партия противников поддержки Украины

11:06 23.11.2023
 
© AFP 2023 / JOHN THYSГолландский политик и лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс
Голландский политик и лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Ультраправая "Партия свободы", выступающая за прекращение поддержки Киева и против вступления Украины в Евросоюз, одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах.
По данным телеканала NOS, по итогам подсчета 98% голосов "Партия свободы" получает 37 из 150 мест в парламенте страны.
На втором месте – альянс "зеленых" левых и лейбористской партии (25 мест), за которым следуют либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию", представителем которой является нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте (24 мандата), и центристская партия "Новый социальный договор" (20 кресел).
Лидер "Партии свободы" – Герт Вилдерс. В свое время он выступал за выполнение Киевом Минских соглашений и призывал украинское руководство найти общий язык с Донбассом.
Кроме того, лидер ультраправых выступает за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, выход Нидерландов из Евросоюза, закрытие мечетей и исламских школ, а также призывает не пускать в страну мигрантов.
Как сообщает британская газета The Guardian, ведущие крайне правые политики в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, представитель итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини поздравили Вилдерса с триумфом.
Победа ультраправых вызвала шок не только в политической элите Нидерландов, но и в Европе и США. Лидеры трех других крупнейших политических партий заявили, что не будут вступать в коалицию с "Партией свободы".
Известный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке охарактеризовал итоги выборов в Нидерландов кратко, но емко: "Еще одно государство НАТО переходит к России. (Президенту РФ Владимиру) Путину просто нужно сидеть, сложа руки, и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится".
Американское издание Politico полагает, что Нидерланды вряд ли последуют примеру Великобритании и выйдут из ЕС, но правительство Вилдерса "будет кошмаром для Брюсселя".
По мнению аналитиков, переговоры по созданию коалиции и формированию нового правительства могут быть длительными и сложными. Хотя партия, получившая большинство мест, традиционно назначает следующего премьер-министра, это никоим образом не гарантируется. Марк Рютте останется на посту временного министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что может произойти не раньше следующей весны.
"Форма новой коалиции может оказать серьезное влияние на иммиграционную и климатическую политику Нидерландов, а также на отношения с ее европейскими партнерами. Страна была одним из основателей ЕС и имеет в блоке больший вес", - пишет The Guardian.
В октябре состоялись парламентские выборы в Словакии, на которых победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer). Политсила, в частности, выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Киева и настаивает на дипломатическом урегулировании украинского конфликта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента Аргентины
Разложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом
"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России
 
ГолландияНидерландыПолитикаВыборыВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы
11:14Разгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школы
11:06На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины
10:55"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова
10:45Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
10:22Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг
10:11Назначен новый директор "Крымэнерго"
10:09Людей зажало в искореженном BMW на трассе Симферополь – Евпатория
10:04В Симферополе на случай гололеда дежурят бригады коммунальщиков
09:52В одном из районов Крыма прозвучат взрывы – власти объяснили причину
09:42Скончался раненный после удара ВСУ журналист Борис Максудов
09:27Зеленскому поступило предложение от президента Аргентины
08:43Норвегия может закрыть границу с Россией – заявление премьер-министра
08:05Обстановка на Крымском мосту на утро четверга
07:45Крупы, саженцы, консервы: где в Симферополе пройдут агроярмарки
07:02Как идет строительство общежитий для студентов главного вуза Крыма
06:35Где в Крыму появляются новые леса
06:05Митрополит Тихон похвалил сплоченность православных Крыма
00:01Ночные заморозки, дождь и мокрый снег: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 23 ноября
Лента новостейМолния