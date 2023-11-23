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На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины

На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины - РИА Новости Крым, 23.11.2023

На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины

Ультраправая "Партия свободы", выступающая за прекращение поддержки Киева и против вступления Украины в Евросоюз, одержала победу на парламентских выборах в... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T11:06

2023-11-23T11:06

2023-11-23T11:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Ультраправая "Партия свободы", выступающая за прекращение поддержки Киева и против вступления Украины в Евросоюз, одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах.По данным телеканала NOS, по итогам подсчета 98% голосов "Партия свободы" получает 37 из 150 мест в парламенте страны.На втором месте – альянс "зеленых" левых и лейбористской партии (25 мест), за которым следуют либерально-консервативная "Народная партия за свободу и демократию", представителем которой является нынешний премьер Нидерландов Марк Рютте (24 мандата), и центристская партия "Новый социальный договор" (20 кресел).Кроме того, лидер ультраправых выступает за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, выход Нидерландов из Евросоюза, закрытие мечетей и исламских школ, а также призывает не пускать в страну мигрантов.Как сообщает британская газета The Guardian, ведущие крайне правые политики в Европе, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен, представитель итальянской "Лиги Севера" Маттео Сальвини поздравили Вилдерса с триумфом.Победа ультраправых вызвала шок не только в политической элите Нидерландов, но и в Европе и США. Лидеры трех других крупнейших политических партий заявили, что не будут вступать в коалицию с "Партией свободы".Американское издание Politico полагает, что Нидерланды вряд ли последуют примеру Великобритании и выйдут из ЕС, но правительство Вилдерса "будет кошмаром для Брюсселя".По мнению аналитиков, переговоры по созданию коалиции и формированию нового правительства могут быть длительными и сложными. Хотя партия, получившая большинство мест, традиционно назначает следующего премьер-министра, это никоим образом не гарантируется. Марк Рютте останется на посту временного министра до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство, что может произойти не раньше следующей весны."Форма новой коалиции может оказать серьезное влияние на иммиграционную и климатическую политику Нидерландов, а также на отношения с ее европейскими партнерами. Страна была одним из основателей ЕС и имеет в блоке больший вес", - пишет The Guardian.В октябре состоялись парламентские выборы в Словакии, на которых победила партия бывшего премьера Роберта Фицо "Курс — социальная демократия" (Smer). Политсила, в частности, выступает против продолжения военной и финансовой поддержки Киева и настаивает на дипломатическом урегулировании украинского конфликта.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мини-Трамп" против БРИКС: чего ждать от нового президента АргентиныРазложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России

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голландия, нидерланды, политика, выборы, в мире, новости