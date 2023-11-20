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"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России
"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России - РИА Новости Крым, 20.11.2023
"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России
Опыт последних избирательных кампаний в США показывает, что президентом становится тот, кто нужен американской элите, а не народу, но так или иначе для России... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T20:05
2023-11-20T20:05
радио "спутник в крыму"
сша
выборы
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
дональд трамп
вадим колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Опыт последних избирательных кампаний в США показывает, что президентом становится тот, кто нужен американской элите, а не народу, но так или иначе для России нет разницы, возглавит Америку "сонный Джо" Байден или Дональд Трамп, у которого, по его словам, украли победу на прошлых выборах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.При этом рейтинги сегодня говорят о том, что "сколько бы грязи на Трампа не выливали, какое количество уголовных дел против него не возбуждали бы – люди опираются на него", отметил политолог."Но для нас, на самом деле, что Трамп, что Байден – хрен редьки не слаще. Потому что все равно политика доминирования США была, есть и остается в планах правящей элиты", – добавил Колесниченко.О том, что внутри США сегодня не все хорошо, в том числе "в верхах", в Конгрессе и Сенате, свидетельствует множество фактов, отмечает политолог. В частности, это доказала "встреча ради встречи" Байдена и Си Цзиньпина. По словам Колесниченко, даже если у администрации американского президента и возникала идея получить от нее позитивный результат, то "сонный Джо" не дал этому случиться.Еще одним ярким свидетельством трений элит США является неудачная попытка Байдена "протащить" помощь Украине одним пакетом с Израилем."Почему пакетом? Потому что для Байдена понятно, что для Израиля голосование может состояться, а вот по Украине будут задавать неудобные вопросы: куда делись деньги и кто на этой так называемой помощи "нагрел" руки в американском правительстве. Байдену в преддверии выборов, конечно же, не хотелось бы напрямую отвечать на эти вопросы в Конгрессе. И он, несмотря на громкие, очень категоричные заявления, что не подпишет закон о бюджете по финансированию государственных органов власти без материальной помощи Израилю и Украине, чтобы не допустить шатдаун, подписал его", – сказал Колесниченко.Политолог отметил, что и у ряда американских чиновников, и у населения США сегодня остается все меньше сомнений относительно того, что львиная доля "помощи" Украине – это не что иное как коррупционная схема для военно-промышленного комплекса США, добавил он. А потому разногласия в кругах элиты, в том числе под влиянием мнения народных масс, могут лишь усиливаться.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что Байден находится на пороге провального президентского срока. Читайте также на РИА Новости Крым:Байден одобрил финансирование правительства США без помощи Украине "Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима
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сша, выборы, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, вадим колесниченко, мнения, новости, в мире
"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России

Байден или Трамп: для России нет разницы - эксперт

20:05 20.11.2023
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Опыт последних избирательных кампаний в США показывает, что президентом становится тот, кто нужен американской элите, а не народу, но так или иначе для России нет разницы, возглавит Америку "сонный Джо" Байден или Дональд Трамп, у которого, по его словам, украли победу на прошлых выборах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Опыт последних избирательных кампаний в США показывает, что если нужно избрать кого-то, кто нужен для элиты, то, невзирая на волю народа, на результаты голосования, они протащат того, кто им нужен. Пример тому, как Байден, по словам Трампа, "украл у него победу. Но мы не вмешиваемся в выбор американского народа. Это их дело, раз они соглашаются с этим", – сказал Колесниченко.
При этом рейтинги сегодня говорят о том, что "сколько бы грязи на Трампа не выливали, какое количество уголовных дел против него не возбуждали бы – люди опираются на него", отметил политолог.
"Но для нас, на самом деле, что Трамп, что Байден – хрен редьки не слаще. Потому что все равно политика доминирования США была, есть и остается в планах правящей элиты", – добавил Колесниченко.
О том, что внутри США сегодня не все хорошо, в том числе "в верхах", в Конгрессе и Сенате, свидетельствует множество фактов, отмечает политолог. В частности, это доказала "встреча ради встречи" Байдена и Си Цзиньпина. По словам Колесниченко, даже если у администрации американского президента и возникала идея получить от нее позитивный результат, то "сонный Джо" не дал этому случиться.
Еще одним ярким свидетельством трений элит США является неудачная попытка Байдена "протащить" помощь Украине одним пакетом с Израилем.
"Почему пакетом? Потому что для Байдена понятно, что для Израиля голосование может состояться, а вот по Украине будут задавать неудобные вопросы: куда делись деньги и кто на этой так называемой помощи "нагрел" руки в американском правительстве. Байдену в преддверии выборов, конечно же, не хотелось бы напрямую отвечать на эти вопросы в Конгрессе. И он, несмотря на громкие, очень категоричные заявления, что не подпишет закон о бюджете по финансированию государственных органов власти без материальной помощи Израилю и Украине, чтобы не допустить шатдаун, подписал его", – сказал Колесниченко.
Политолог отметил, что и у ряда американских чиновников, и у населения США сегодня остается все меньше сомнений относительно того, что львиная доля "помощи" Украине – это не что иное как коррупционная схема для военно-промышленного комплекса США, добавил он. А потому разногласия в кругах элиты, в том числе под влиянием мнения народных масс, могут лишь усиливаться.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что Байден находится на пороге провального президентского срока.
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