https://crimea.ria.ru/20231120/khren-redki-ne-slasche-politolog-o-znachenii-vyborov-v-ssha-dlya-rossii-1132921944.html

"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России

"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России - РИА Новости Крым, 20.11.2023

"Хрен редьки не слаще": политолог о значении выборов в США для России

Опыт последних избирательных кампаний в США показывает, что президентом становится тот, кто нужен американской элите, а не народу, но так или иначе для России... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T20:05

2023-11-20T20:05

2023-11-20T20:05

радио "спутник в крыму"

сша

выборы

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Опыт последних избирательных кампаний в США показывает, что президентом становится тот, кто нужен американской элите, а не народу, но так или иначе для России нет разницы, возглавит Америку "сонный Джо" Байден или Дональд Трамп, у которого, по его словам, украли победу на прошлых выборах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.При этом рейтинги сегодня говорят о том, что "сколько бы грязи на Трампа не выливали, какое количество уголовных дел против него не возбуждали бы – люди опираются на него", отметил политолог."Но для нас, на самом деле, что Трамп, что Байден – хрен редьки не слаще. Потому что все равно политика доминирования США была, есть и остается в планах правящей элиты", – добавил Колесниченко.О том, что внутри США сегодня не все хорошо, в том числе "в верхах", в Конгрессе и Сенате, свидетельствует множество фактов, отмечает политолог. В частности, это доказала "встреча ради встречи" Байдена и Си Цзиньпина. По словам Колесниченко, даже если у администрации американского президента и возникала идея получить от нее позитивный результат, то "сонный Джо" не дал этому случиться.Еще одним ярким свидетельством трений элит США является неудачная попытка Байдена "протащить" помощь Украине одним пакетом с Израилем."Почему пакетом? Потому что для Байдена понятно, что для Израиля голосование может состояться, а вот по Украине будут задавать неудобные вопросы: куда делись деньги и кто на этой так называемой помощи "нагрел" руки в американском правительстве. Байдену в преддверии выборов, конечно же, не хотелось бы напрямую отвечать на эти вопросы в Конгрессе. И он, несмотря на громкие, очень категоричные заявления, что не подпишет закон о бюджете по финансированию государственных органов власти без материальной помощи Израилю и Украине, чтобы не допустить шатдаун, подписал его", – сказал Колесниченко.Политолог отметил, что и у ряда американских чиновников, и у населения США сегодня остается все меньше сомнений относительно того, что львиная доля "помощи" Украине – это не что иное как коррупционная схема для военно-промышленного комплекса США, добавил он. А потому разногласия в кругах элиты, в том числе под влиянием мнения народных масс, могут лишь усиливаться.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение о том, что Байден находится на пороге провального президентского срока. Читайте также на РИА Новости Крым:Байден одобрил финансирование правительства США без помощи Украине "Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима

https://crimea.ria.ru/20231117/bayden-odobril-finansirovanie-pravitelstva-ssha-bez-pomoschi-ukraine-1132848576.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, выборы, политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, вадим колесниченко, мнения, новости, в мире