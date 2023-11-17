https://crimea.ria.ru/20231117/bayden-odobril-finansirovanie-pravitelstva-ssha-bez-pomoschi-ukraine-1132848576.html

Байден одобрил финансирование правительства США без помощи Украине

Байден одобрил финансирование правительства США без помощи Украине - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Байден одобрил финансирование правительства США без помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T09:46

2023-11-17T09:46

2023-11-17T10:21

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение дополнительных средств Украине и Израилю. Об этом сообщает Белый дом."Президент подписал закон о продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, необходимых для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях", - говорится в заявлении.Ранее Палата представителей и Сенат приняли законопроект о временном финансировании правительства США, чтобы избежать так называемого "шатдауна".Согласно документу, часть ведомств будет обеспечена финансированием до 19 января, остальные — до 2 февраля. Средства на поддержку Украины и Израиля не предусмотрены.Байден запрашивал у Конгресса выделение 106 млрд долларов, из которых 61,4 млрд планировалось направить на военную поддержку Украины, 14,4 млрд – на военную помощь Израилю, 13,6 млрд – на защиту южной границы США и 7,4 млрд – на поддержку США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что данная ситуация свидетельствует о приближении конца поддержки киевского режима со стороны США. По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибраНикакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), в мире, украина, новости, израиль, деньги