https://crimea.ria.ru/20231116/zvynyayte-chem-ssha-i-es-pomogut-ukraine-v-blizhayshie-polgoda-1132811560.html

"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода

"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода - РИА Новости Крым, 16.11.2023

"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода

Помощь Украине со стороны США и ЕС не превысит 5-6 миллиардов долларов в ближайшие полгода. Вместо миллиона снарядов ВСУ могут рассчитывать на втрое меньший... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T06:38

2023-11-16T06:38

2023-11-16T11:13

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим петров

политика

сша

европейский союз

украина

поставки западного оружия украине

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Политолог Вадим Петров о помощи Запада Украине Политолог Вадим Петров о помощи Запада Украине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Помощь Украине со стороны США и ЕС не превысит 5-6 миллиардов долларов в ближайшие полгода. Вместо миллиона снарядов ВСУ могут рассчитывать на втрое меньший объем, поскольку Киев не показал Западу ожидаемых результатов в конфликте с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю. По словам Петрова, такая "заморозка" для России, конечно же, выгодна."Мы заинтересованы, чтобы Штаты на время переключились с Украины на решение других проблем, которых у них хватает", – заметил политолог.Однако, считает он, Украина не будет лишена финансовой и военной помощи совсем. Даже несмотря на то, что ВСУ не демонстрируют ожидаемых результатов на поле боя, как того ждет Запад.Миллиона снарядов тоже не будет, – "будет 300 тысяч, и то к весне", добавил он. При этом США, которым сегодня не до Украины, "постараются перекинуть все, что недодали, на Европу". А та отказываться от снабжения не сможет: "слишком много было обещаний и взаимных обязательств". Но на большее Киеву не рассчитывать, считает политолог."Есть страны, которые прямо говорят, что они будут ветировать любые предложения об увеличении и сохранении поставок. И к Венгрии уже присоединится Словакия. Переубедить Орбана и Фицо вряд ли удастся: они настроены крайне жестко", – заключил эксперт.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине до 2027 года объемом в 20 млрд евро на 4 года. Но, как сообщило агентство Reuters, с таким планом согласны не все.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не смог согласовать очередной военный транш для Украины Конец близок: почему НАТО уже не поможет Зеленскому Украинский яд: эксперт заявил об угрозе распада Евросоюза Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт

https://crimea.ria.ru/20231115/zakharova-zhestko-otvetila-na-ideyu-prinyat-ukrainu-v-nato-po-chastyam-1132813296.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим петров, политика, сша, европейский союз, украина, поставки западного оружия украине