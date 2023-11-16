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"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода
"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода - РИА Новости Крым, 16.11.2023
"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода
Помощь Украине со стороны США и ЕС не превысит 5-6 миллиардов долларов в ближайшие полгода. Вместо миллиона снарядов ВСУ могут рассчитывать на втрое меньший... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T06:38
2023-11-16T06:38
2023-11-16T11:13
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим петров
политика
сша
европейский союз
украина
поставки западного оружия украине
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Политолог Вадим Петров о помощи Запада Украине
Политолог Вадим Петров о помощи Запада Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Помощь Украине со стороны США и ЕС не превысит 5-6 миллиардов долларов в ближайшие полгода. Вместо миллиона снарядов ВСУ могут рассчитывать на втрое меньший объем, поскольку Киев не показал Западу ожидаемых результатов в конфликте с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю. По словам Петрова, такая "заморозка" для России, конечно же, выгодна."Мы заинтересованы, чтобы Штаты на время переключились с Украины на решение других проблем, которых у них хватает", – заметил политолог.Однако, считает он, Украина не будет лишена финансовой и военной помощи совсем. Даже несмотря на то, что ВСУ не демонстрируют ожидаемых результатов на поле боя, как того ждет Запад.Миллиона снарядов тоже не будет, – "будет 300 тысяч, и то к весне", добавил он. При этом США, которым сегодня не до Украины, "постараются перекинуть все, что недодали, на Европу". А та отказываться от снабжения не сможет: "слишком много было обещаний и взаимных обязательств". Но на большее Киеву не рассчитывать, считает политолог."Есть страны, которые прямо говорят, что они будут ветировать любые предложения об увеличении и сохранении поставок. И к Венгрии уже присоединится Словакия. Переубедить Орбана и Фицо вряд ли удастся: они настроены крайне жестко", – заключил эксперт.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине до 2027 года объемом в 20 млрд евро на 4 года. Но, как сообщило агентство Reuters, с таким планом согласны не все.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз не смог согласовать очередной военный транш для Украины Конец близок: почему НАТО уже не поможет Зеленскому Украинский яд: эксперт заявил об угрозе распада Евросоюза Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт
https://crimea.ria.ru/20231115/zakharova-zhestko-otvetila-na-ideyu-prinyat-ukrainu-v-nato-po-chastyam-1132813296.html
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мнения, вадим петров, политика, сша, европейский союз, украина, поставки западного оружия украине
"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгода
Киев может получить не более 5 млрд долларов от США и ЕС из-за неудач на фронте - эксперт
06:38 16.11.2023 (обновлено: 11:13 16.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым.
Помощь Украине со стороны США и ЕС не превысит 5-6 миллиардов долларов в ближайшие полгода. Вместо миллиона снарядов ВСУ могут рассчитывать на втрое меньший объем, поскольку Киев не показал Западу ожидаемых результатов в конфликте с Россией. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю.
По словам Петрова, такая "заморозка" для России, конечно же, выгодна.
"Мы заинтересованы, чтобы Штаты на время переключились с Украины на решение других проблем, которых у них хватает", – заметил политолог.
Однако, считает он, Украина не будет лишена финансовой и военной помощи совсем. Даже несмотря на то, что ВСУ не демонстрируют ожидаемых результатов на поле боя, как того ждет Запад.
"Не думаю, что произойдет "откат" Запада от Украины в целом. Какие-то деньги они им предоставят. Хотя, разумеется, они уже будут меньше тех, которые передавались на протяжении предыдущего года и нынешнего. Украина не добилась ожидаемых побед, и теперь финансирование и поставки оружия уменьшатся вплоть до достижения неких результатов. Думаю, она сможет получить несколько миллиардов, возможно, пять или шесть. Но это будет максимум на ближайшие полгода. Все, что могли – сделали, "звыняйте", – предположил Петров.
Миллиона снарядов тоже не будет, – "будет 300 тысяч, и то к весне", добавил он. При этом США, которым сегодня не до Украины, "постараются перекинуть все, что недодали, на Европу". А та отказываться от снабжения не сможет: "слишком много было обещаний и взаимных обязательств". Но на большее Киеву не рассчитывать, считает политолог.
"Есть страны, которые прямо говорят, что они будут ветировать любые предложения об увеличении и сохранении поставок. И к Венгрии уже присоединится Словакия. Переубедить Орбана и Фицо вряд ли удастся: они настроены крайне жестко", – заключил эксперт.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил создать фонд военной помощи Украине до 2027 года объемом в 20 млрд евро на 4 года. Но, как сообщило агентство Reuters, с таким планом согласны не все.
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